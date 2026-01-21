立即投選年度十大消費新聞
農曆新年好去處｜香港新春開運一日遊 人均低至$188！專車直達大埔林村許願節、摘士多啤梨體驗、品嚐特色美食
新春必到祈福景點：大埔林村香港許願節
大埔林村每年新春舉行的「香港許願節」，已經係香港人心目中 開年祈福No.1聖地。一日遊行程將帶大家參與這場年度盛事，場內除了可趁熱鬧觀賞大型花車展覽、新春市集及攤位遊戲外，大家還可體驗到許願樹拋寶牒，以及點蓮花燈祈福，傳統儀式感滿滿！
親子放電活動：親手採摘士多啤梨
新春期間正值香港士多啤梨的當造季節，行程會帶大家走進粉嶺老徐農莊，體驗親手採摘士多啤梨的樂趣。大家可免費品嚐熱烘烘煨番薯1條及香甜士多啤梨1粒，大小朋友亦可學習揀選熟成度剛好又鮮甜的士多啤梨，摘取費用將會按摘取重量計算。想新一年生活甜甜蜜蜜，「攞返個好意頭」，不妨打包士多啤梨回家！
歎特色美食＋全程專車接送
一家大細出遊，最怕就是「搵食」。參加這個一日團，午餐已經為大家安排好，可選擇享用九龍酒店自助早餐、添好運點心餐或特色美食。而且行程全程有旅遊巴接送，不用在太和站跟人潮爭的士或巴士。玩完一日，舒舒服服坐車回程，對於有長輩或幼兒同行的家庭來說，這種「零壓力」的安排最適合不過。KKday這個新春開運一日遊將於2月19日至22日、28日及3月1日出發，人均低至$188，林村許願節的旅行團都非常搶手，名額有限，報名要趁早！
新春祈福好去處－林村許願節2026＋採摘士多啤梨＋九龍酒店自助早餐（CNY01）
出發日期：2月19日至22日、28日、3月1日
集合時間：上午8時30分
集合地點：尖沙咀彌敦道19號九龍酒店門口 (近尖沙咀地鐵站L3出口)
解散地點：尖沙咀麼地道K11（全程6小時）
價錢：$298
新春祈福好去處－林村許願節2026＋採摘士多啤梨＋美食一日遊（CNY02）
出發日期：2月19日至22日、28日、3月1日
集合時間：下午1時30分
集合地點：尖沙咀麼地道K11 周大福門口
解散地點：尖沙咀麼地道K11 (全程5小時）
價錢：$188
新春祈福好去處－林村許願節2026＋採摘士多啤梨＋添好運點心餐（CNY03）
出發日期：2月19日至22日、28日、3月1日
集合時間：上午9時30分
集合地點：西九龍高鐵站添好運 (B1M夾層，1號舖）
解散地點：尖沙咀麼地道K11（全程6小時）
價錢：$268
