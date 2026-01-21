Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年好去處｜香港新春開運一日遊 人均低至$188！專車直達大埔林村許願節、摘士多啤梨體驗、品嚐特色美食

農曆新年想行大運，除了拜年食團年飯外，當然少不了安排一個有「開年儀式感」的行程，應應節。講到香港最有新年氣氛的地方，大埔林村「香港許願節」 絕對是No.1！不過每年去林村最頭痛的就是交通，在港鐵站轉巴士隨時排長龍，未許願先等到腳軟。Yahoo Travel推介KKday這個新春開運一日遊，行程不但有專車點對點接送，帶你直達林村拋寶牒，還可體驗採摘當造士多啤梨及品嚐特色美食，人均低至$188。想在2026新春拿個好彩頭，就要盡早報名！大埔林村每年新春舉行的「香港許願節」，已經係香港人心目中開年祈福No.1聖地。一日遊行程將帶大家參與這場年度盛事，場內除了可趁熱鬧觀賞大型花車展覽、新春市集及攤位遊戲外，大家還可體驗到許願樹拋寶牒，以及點蓮花燈祈福，傳統儀式感滿滿！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

新春必到祈福景點：大埔林村香港許願節

大埔林村每年新春舉行的「香港許願節」，已經係香港人心目中 開年祈福No.1聖地。一日遊行程將帶大家參與這場年度盛事，場內除了可趁熱鬧觀賞大型花車展覽、新春市集及攤位遊戲外，大家還可體驗到許願樹拋寶牒，以及點蓮花燈祈福，傳統儀式感滿滿！

大埔林村「香港許願節2026」：參與年度盛事，感受濃厚新春氛圍。（圖片來源：KKday）

點蓮花燈祈福（圖片來源：KKday）

大型花車展覽（圖片來源：KKday）

親子放電活動：親手採摘士多啤梨

新春期間正值香港士多啤梨的當造季節，行程會帶大家走進粉嶺老徐農莊，體驗親手採摘士多啤梨的樂趣。大家可免費品嚐熱烘烘煨番薯1條及香甜士多啤梨1粒，大小朋友亦可學習揀選熟成度剛好又鮮甜的士多啤梨，摘取費用將會按摘取重量計算。想新一年生活甜甜蜜蜜，「攞返個好意頭」，不妨打包士多啤梨回家！

粉嶺老徐農莊士多啤梨採摘。（圖片來源：KKday）

大小朋友亦可學習揀選熟成度剛好又鮮甜的士多啤梨，摘取費用將會按摘取重量計算。（圖片來源：KKday）

歎特色美食＋全程專車接送

一家大細出遊，最怕就是「搵食」。參加這個一日團，午餐已經為大家安排好，可選擇享用九龍酒店自助早餐、添好運點心餐或特色美食。而且行程全程有旅遊巴接送，不用在太和站跟人潮爭的士或巴士。玩完一日，舒舒服服坐車回程，對於有長輩或幼兒同行的家庭來說，這種「零壓力」的安排最適合不過。KKday這個新春開運一日遊將於2月19日至22日、28日及3月1日出發，人均低至$188，林村許願節的旅行團都非常搶手，名額有限，報名要趁早！

新春祈福好去處－林村許願節2026＋採摘士多啤梨＋九龍酒店自助早餐（CNY01）

出發日期：2月19日至22日、28日、3月1日

集合時間：上午8時30分

集合地點：尖沙咀彌敦道19號九龍酒店門口 (近尖沙咀地鐵站L3出口)

解散地點：尖沙咀麼地道K11（全程6小時）

價錢：$298

SHOP NOW

新春祈福好去處－林村許願節2026＋採摘士多啤梨＋美食一日遊（CNY02）

出發日期：2月19日至22日、28日、3月1日

集合時間：下午1時30分

集合地點：尖沙咀麼地道K11 周大福門口

解散地點：尖沙咀麼地道K11 (全程5小時）

價錢：$188

SHOP NOW

新春祈福好去處－林村許願節2026＋採摘士多啤梨＋添好運點心餐（CNY03）

出發日期：2月19日至22日、28日、3月1日

集合時間：上午9時30分

集合地點：西九龍高鐵站添好運 (B1M夾層，1號舖）

解散地點：尖沙咀麼地道K11（全程6小時）

價錢：$268

SHOP NOW

添好運點心餐（圖片來源：KKday）

更多相關文章：

香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地

農曆新年2026｜香港商場新春好去處合集（持續更新）！和風新春造型HANGYODON、開運旋轉木馬、光影泡泡溜冰場

國泰80周年｜經典「生菜葉」特別塗裝A350飛機＋懷舊制服限定登場

香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

農曆新年親子好去處｜人均$225玩8度海逸酒店親子蘿蔔糕工作坊！嘆下午茶＋DIY蘿蔔糕＋紀念證書