農曆新年好去處2026｜香港14個年宵花市2月11日開放！即睇維園＋港九新界地址／開放時間／交通方法

農曆新年將至，2026年年宵花市於2月11日至農曆年初一清晨（即2026年2月17日）在港九新界14個地點舉行，為期7日，設有濕貨、乾貨及快餐3種攤位！Yahoo Travel為大家整合馬年14大年宵花市、日期地點、前往方法，記得去辦年貨和行個大運吧！

一連七日全港14區舉行 比去年少了一個

2026年農曆年宵市場由2026年2月11日至17日（年初一清晨），一連七日分別在港島、九龍、新界、離島共14個地點舉行，比去年的15個少了西貢萬宜遊樂場的一個，而黃大仙區的年宵地點由去年的慈雲山邨中央遊樂場換成九龍城區土瓜灣遊樂場。當中最大的銅鑼灣維園年宵設有396個乾濕貨攤位、4個快餐攤位；其次是元朗東頭工業區，有96個濕貨攤位、60個乾貨攤位及2個快餐攤位，讓大家盡情購買年花、傳統賀年食品、辦年貨以及掃街嘆小食等，一家大細行個大運！

最大的銅鑼灣維園年宵設有396個乾濕貨攤位、4個快餐攤位。（圖片來源：政府新聞網 @facebook）

讓大家盡情購買年花、傳統賀年食品、辦年貨以及掃街嘆小食等，一家大細行個大運！（圖片來源：政府新聞網 @facebook）

往年維園年宵有多個串燒攤擋，每串都大大份，十分吸睛。（圖片來源：Yahoo Travel）

熟食攤檔分別設於天后及銅鑼灣入口，規模比以往細，只有4個中型大細的四方框，而各個檔攤就圍着設檔。（圖片來源：Yahoo Travel）

年宵花市2026｜港島、九龍及離島區一覽

港島區年宵市場｜1. 維多利亞公園（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：180個

乾貨攤位：216個

快餐攤位：4個

交通：港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行往公園；或港鐵天后站A2出口左轉

九龍區年宵市場｜2. 深水埗界限街花墟公園（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：64個

乾貨攤位：66個

快餐攤位：6個

交通：港鐵旺角東站D出口，帝京酒店後面向北走；或港鐵太子站A出口，沿彌敦道向北走，至界限街右轉，再步行約5分鐘至鐵路橋墩附近，左方可見花墟公園

九龍區年宵市場｜3. 深水埗長沙灣遊樂場（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：50個

乾貨攤位：36個

快餐攤位：3個

交通：港鐵長沙灣站B出口

九龍區年宵市場｜4. 觀塘遊樂場（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：50個

乾貨攤位：34個

快餐攤位：5個

交通：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道行，直至翠屏道交界

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：28個

乾貨攤位：52個

快餐攤位：2個

交通：港鐵土瓜灣站A出口，經炮仗街及上鄉道，至下鄉道入口

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：96個

乾貨攤位：20個

交通：港鐵荃灣站，沿大河道走；或荃灣西站，經荃灣大會堂

新界區年宵市場｜7. 葵青葵涌運動場（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：76個

乾貨攤位：22個

快餐攤位：1個

交通：港鐵葵芳站E出口，新都會廣場後面

新界區年宵市場｜8. 元朗東頭工業區遊樂場（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：96個

乾貨攤位：60個

快餐攤位：2個

交通：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街

新界區年宵市場｜9. 屯門天后廟廣場（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：45個

乾貨攤位：15個

快餐攤位：2個

交通：港鐵屯門站A出口，沿杯渡路休憩公園南行；或輕鐵青雲站（路綫610，615，615P）

新界區年宵市場｜10. 大埔天后宮風水廣場（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：40個

乾貨攤位：30個

交通：港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行；或港鐵大埔墟站，轉乘20A、20B、20C 或20K小巴

新界區年宵市場｜11. 沙田源禾遊樂場（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：49個

乾貨攤位：26個

交通：港鐵沙田站，經新城市廣場，沿源禾路向東北行；或於沙田站轉乘60K小巴；或於旺角乘坐61S小巴

新界區年宵市場｜12. 北區石湖墟遊樂場（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：73個

乾貨攤位：19個

交通：港鐵上水站A4出口，上水廣場後面，經新發街

新界區年宵市場｜13. 將軍澳寶康公園（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位數目：58 個

乾貨攤位：34個

快餐攤位：1個

交通：港鐵寶琳站B2出口，經新都城一期，沿運隆路南行

離島區年宵市場｜14. 東涌達東路花園（地圖按此）

開放日期：2026年2月11日至17日（年初一清晨）

濕貨攤位：10個

乾貨攤位：17個

交通：港鐵東涌站A出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊

