農曆新年好去處｜Jumptopia躍馬迎春嘉年華登陸荃新天地！早鳥套票8折每人$58起玩盡9大主題遊樂區

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

新年好去處2026｜Jumptopia躍馬迎春嘉年華登陸荃新天地！早鳥套票8折每人$58起玩盡9大主題遊樂區

今個馬年，想要最充滿新春節日氣氛、祝福與歡樂的親子遊樂體驗，一定要去荃新天地聯乘Jumptopia呈獻的「躍馬迎春」開心接福之旅，由換上新春造型登場的Kiztopia Friends穿梭9大主題遊樂區，陪小朋友展開超好玩大冒險，包括7米高「馬運亨通滑梯」及人氣「巨型夾元寶」遊戲。單次門票由$58起，Klook推出早鳥8折套票優惠，一次玩晒2個場地設施只需$92起再送防滑襪一對！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

動感玩樂設施、沉浸式新春主題體驗

荃新天地 Citywalk x Jumptopia「躍馬迎春」開心接福之旅將於1月30日至3月1日期間舉行，作為一個沉浸式新春主題體驗，主題人物Kiztopia好友全員換上限定新春造型，陪伴小朋友穿梭9大主題遊樂區，感受濃厚節日氣氛！設施適合2至12歲小朋友及其家長一同遊玩，打卡必到「迎春花開桃花陣」超靚場景拍攝新年全家福，荃新天地1期有7米高「馬運亨通滑梯」、馬躍龍騰障礙賽、「馬年利是波波池」、巨型利是陣邊玩邊尋寶及步步高陞鼓；荃新天地2期則有近500呎「龍馬精神波波池」、 人氣「巨型夾元寶」遊戲，免費夾取Citywalk與Kiztopia精選禮品、珍寶積木創意賽，搭建出超過1米高的作品，贏取豐富獎品、化身小火車長駕駛「馬到功成小火車」，穿梭20米長軌道！

廣告 廣告

荃新天地1期及2期各有不同遊樂設施，萬勿錯過（官方圖片）

早鳥門票8折再送防滑襪

門票已於Klook開售，單次25分鐘門票$58、50分鐘門票$88，大小同價。現時特設早鳥優惠，購買兩個場地的套票可獲8折，即 25分鐘荃新天地1期入場門票加1張25分鐘荃新天地2期入場門票優惠價$92，平均每張門票$46；購買1期及2期各50分鐘套票則$140，平均每張門票$70。即日起至2月1日期間，於Klook購買任何套票即可獲贈價值$20的Kiztopia精美防滑襪一對，憑電子券於活動現場兌換手帶時同時領取，立即約朋友仔一齊去玩啦。

【8折套票－早鳥送防滑襪】 荃新天地1期（25分鐘）＋荃新天地2期（25分鐘）

優惠價：$92 （原價$116）

1張25分鐘【荃新天地1期】入場門票＋1張25分鐘【荃新天地2期】入場門票（*荃新天地I期及II期步程需時10至15分鐘，敬請留意）

送Kiztopia防滑襪1對: 於2026年2月1日或之前於Klook購買【荃新天地1期（25分鐘）＋荃新天地2期（25分鐘）】即可獲贈Kiztopia精美防滑襪一對（零售價：$20）。必須憑電子券於活動現場兌換手帶時同時領取。

每張門票可容納1位參加者

荃新天地2期內「巨型夾元寶」遊戲一次

每張門票為單次入場，進場後不允許換人

大小同價，身高未足120cm小朋友須由已購票之成人(18歲以上)陪伴入場。未滿24個月的幼兒可由已購票之小朋友及已購票之成人陪同下免費入場。

【8折套票－早鳥送防滑襪】 荃新天地1期（50分鐘）＋荃新天地2期（50分鐘）

優惠價：$140 （原價$176）

1張50分鐘【荃新天地1期】入場門票＋1張50分鐘【荃新天地2期】入場門票（*荃新天地I期及II期步程需時10至15分鐘，敬請留意）

送Kiztopia防滑襪1對: 於2026年2月1日或之前於Klook購買【荃新天地1期（50分鐘）＋荃新天地2期（50分鐘）套票】即可獲贈Kiztopia精美防滑襪一對（零售價：$20）。必須憑電子券於活動現場兌換手帶時同時領取。

每張門票可容納1位參加者

荃新天地2期內「巨型夾元寶」遊戲一次

每張門票為單次入場，進場後不允許換人

大小同價，身高未足120cm小朋友須由已購票之成人（18歲以上）陪伴入場。未滿24個月的幼兒可由已購票之小朋友及已購票之成人陪同下免費入場。

SHOP NOW

Kiztopia好友全員換上限定新春造型等小朋友打卡（官方圖片）

Citywalk x Jumptopia「躍馬迎春」開心接福之旅

活動日期：2026年1月30日至3月1日

開放時間：中午12時至晚上8時（星期一至五）；上午11時至晚上8時（星期六、日及公眾假期）

地點：荃新天地1期及2期中庭（地圖按此）

更多相關文章：

香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地

農曆新年2026｜香港商場新春好去處合集（持續更新）！和風新春造型HANGYODON、開運旋轉木馬、光影泡泡溜冰場

香港啟德JOYPOLIS SPORTS門票買1送1優惠｜人均$180！暢玩3大主題遊樂區、逾20個高科技遊戲

香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

睡飽吃吃第3分店插旗香港機場！世一巴斯克芝士蛋糕＋全港最好食Gelato之一