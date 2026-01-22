專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
農曆新年好去處｜Jumptopia躍馬迎春嘉年華登陸荃新天地！早鳥套票8折每人$58起玩盡9大主題遊樂區
今個馬年，想要最充滿新春節日氣氛、祝福與歡樂的親子遊樂體驗，一定要去荃新天地聯乘Jumptopia呈獻的「躍馬迎春」開心接福之旅，由換上新春造型登場的Kiztopia Friends穿梭9大主題遊樂區，陪小朋友展開超好玩大冒險，包括7米高「馬運亨通滑梯」及人氣「巨型夾元寶」遊戲。單次門票由$58起，Klook推出早鳥8折套票優惠，一次玩晒2個場地設施只需$92起再送防滑襪一對！
動感玩樂設施、沉浸式新春主題體驗
荃新天地 Citywalk x Jumptopia「躍馬迎春」開心接福之旅將於1月30日至3月1日期間舉行，作為一個沉浸式新春主題體驗，主題人物Kiztopia好友全員換上限定新春造型，陪伴小朋友穿梭9大主題遊樂區，感受濃厚節日氣氛！設施適合2至12歲小朋友及其家長一同遊玩，打卡必到「迎春花開桃花陣」超靚場景拍攝新年全家福，荃新天地1期有7米高「馬運亨通滑梯」、馬躍龍騰障礙賽、「馬年利是波波池」、巨型利是陣邊玩邊尋寶及步步高陞鼓；荃新天地2期則有近500呎「龍馬精神波波池」、 人氣「巨型夾元寶」遊戲，免費夾取Citywalk與Kiztopia精選禮品、珍寶積木創意賽，搭建出超過1米高的作品，贏取豐富獎品、化身小火車長駕駛「馬到功成小火車」，穿梭20米長軌道！
早鳥門票8折再送防滑襪
門票已於Klook開售，單次25分鐘門票$58、50分鐘門票$88，大小同價。現時特設早鳥優惠，購買兩個場地的套票可獲8折，即 25分鐘荃新天地1期入場門票加1張25分鐘荃新天地2期入場門票優惠價$92，平均每張門票$46；購買1期及2期各50分鐘套票則$140，平均每張門票$70。即日起至2月1日期間，於Klook購買任何套票即可獲贈價值$20的Kiztopia精美防滑襪一對，憑電子券於活動現場兌換手帶時同時領取，立即約朋友仔一齊去玩啦。
【8折套票－早鳥送防滑襪】 荃新天地1期（25分鐘）＋荃新天地2期（25分鐘）
優惠價：$92
（原價$116）
1張25分鐘【荃新天地1期】入場門票＋1張25分鐘【荃新天地2期】入場門票（*荃新天地I期及II期步程需時10至15分鐘，敬請留意）
送Kiztopia防滑襪1對: 於2026年2月1日或之前於Klook購買【荃新天地1期（25分鐘）＋荃新天地2期（25分鐘）】即可獲贈Kiztopia精美防滑襪一對（零售價：$20）。必須憑電子券於活動現場兌換手帶時同時領取。
每張門票可容納1位參加者
荃新天地2期內「巨型夾元寶」遊戲一次
每張門票為單次入場，進場後不允許換人
大小同價，身高未足120cm小朋友須由已購票之成人(18歲以上)陪伴入場。未滿24個月的幼兒可由已購票之小朋友及已購票之成人陪同下免費入場。
【8折套票－早鳥送防滑襪】 荃新天地1期（50分鐘）＋荃新天地2期（50分鐘）
優惠價：$140
（原價$176）
1張50分鐘【荃新天地1期】入場門票＋1張50分鐘【荃新天地2期】入場門票（*荃新天地I期及II期步程需時10至15分鐘，敬請留意）
送Kiztopia防滑襪1對: 於2026年2月1日或之前於Klook購買【荃新天地1期（50分鐘）＋荃新天地2期（50分鐘）套票】即可獲贈Kiztopia精美防滑襪一對（零售價：$20）。必須憑電子券於活動現場兌換手帶時同時領取。
每張門票可容納1位參加者
荃新天地2期內「巨型夾元寶」遊戲一次
每張門票為單次入場，進場後不允許換人
大小同價，身高未足120cm小朋友須由已購票之成人（18歲以上）陪伴入場。未滿24個月的幼兒可由已購票之小朋友及已購票之成人陪同下免費入場。
Citywalk x Jumptopia「躍馬迎春」開心接福之旅
活動日期：2026年1月30日至3月1日
開放時間：中午12時至晚上8時（星期一至五）；上午11時至晚上8時（星期六、日及公眾假期）
地點：荃新天地1期及2期中庭（地圖按此）
