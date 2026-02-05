Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年2026｜平價穿出男神感！參考金宣虎、邊佑錫「初戀系」新年穿搭：UNIQLO幾百搭出高級感！

農曆新年2026快到，男士們準備好拜年穿搭了嗎？想配襯帶新年氣氛的著裝，但又無從入手怕老氣，YAHOO購物專員為大家精選清新且高級感的韓星穿搭靈感，包括金宣虎、金泰亨與邊錫佑的紅色、粉紅色穿搭，所有單品在 UNIQLO 和 ASOS 就能低成本入手！

農曆新年穿搭1）金宣虎－休閒牛仔褲穿搭

不想單品只能新年穿搭？如金宣虎般挑選日常也能配襯的單品，包括有領外套、普通白Tee與洗水牛仔褲，帥氣又年輕不覺老氣，而且不挑身材，只需隨身材比例選擇較高腰的牛仔褲，即可顯高又顯腿長，帥氣、隨性又時尚！

UNIQLO買齊新外套、白Tee與牛仔褲只需 $847，全部也是「長期主義」單品，買一件可穿上多年，性價比高！

男女通用 拉鏈外套

價錢：$399

按此購買

男女通用 拉鏈外套

U AIRism 棉質寬鬆圓領 T 恤

價錢：$149

按此購買

U AIRism 棉質寬鬆圓領 T 恤

男裝 BAGGY 牛仔褲

價錢：$299

按此購買

男裝 BAGGY 牛仔褲

農曆新年穿搭2）邊錫佑－時尚粉紅色穿搭

(IG @byeonwooseok)

(IG @byeonwooseok)

男士們也能穿粉紅穿得好看！邊錫佑粉紅恤衫配粉紅針織冷衫，溫柔又大方斯文，配上黑色直腳西褲平衡整體造型，看起來就是氣質滿分的韓系男神。「心郁郁」想試粉紅穿搭的話，UNIQLO 有齊冷衫、恤衫、闊褲與皮鞋，不花大錢已可換上新形象！

Milano 羅紋圓領針織衫

價錢：$249

按此購買

Milano 羅紋圓領針織衫

超精紡棉質恤衫

價錢：$199

按此購買

超精紡棉質恤衫

打褶寬版褲

價錢：$249

按此購買

打褶寬版褲

帆船鞋

價錢：$399

按此購買

帆船鞋

農曆新年穿搭3）金宣虎－針織背心造型

如果喜愛更低調的新年穿搭，金宣虎以粉紅恤衫打底增添新年氣氛，再配黑色針織冷衫與西褲，看起來低調又不沉悶，同樣是任何男生也能輕鬆駕馭！除了粉紅色外，更可按自己的喜好換上紅色、黃色、橙色等新年顏色，百搭絕不失手。

男裝 牛津紡寬鬆恤衫

價錢：$99︱ 原價：$199

按此購買

男裝 牛津紡寬鬆恤衫

ASOS DESIGN relaxed knitted vest in black

價錢：$280︱ 原價：$311

按此購買

ASOS DESIGN relaxed knitted vest in black

Miracle Air 長褲

價錢：$299

按此購買

Miracle Air 長褲

皮帶

價錢：$199

按此購買

皮帶

農曆新年穿搭4）金泰亨－斯文學院風穿搭

金泰亨的斯文學院風穿搭非常值得參考，簡單而舒適的寬鬆藍Tee，配上粉紅針織冷衫及啡色闊褲，有點像「男版的Miu Miu」穿搭，帥氣又斯文更有點文青氣質。同樣每件單品也非常百搭，日常也能穿著性價比高。

Hollister boxy fit long sleeve cardigan in pink

價錢：$444

按此購買

Hollister boxy fit long sleeve cardigan in pink

SUPIMA COTTON 圓領 T 恤

價錢：$99

按此購買

SUPIMA COTTON 圓領 T 恤

男女通用 繭形褲

價錢：$249

按此購買

男女通用 繭形褲

男女通用 Basquiat 抗 UV 帽子

價錢：$149

按此購買

男女通用 Basquiat 抗 UV 帽子

常見問題：

問：今年邊個生肖犯太歲？

答：馬、鼠、牛……詳情按此

問：有無2026生肖運程？

答：雲文子奇門遁甲​​12生肖馬年運程總覽……詳情按此

