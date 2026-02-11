Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年2026｜「年廿八洗邋遢」攻略 轉運由大掃除開始！必學好意頭做法＋大掃除順序 由斷捨離到去油除霉一次搞掂！

臨近農曆新年，很多人都會忽然變得特別忙碌，不只是準備年貨或安排聚餐，更要騰出整整一天時間為家居來一次徹底整理清潔。「年廿八洗邋遢」，對不少家庭而言早已是多年不變的儀式，當家居被重新整理、灰塵與雜物一併清走，也象徵著為新一年騰出空間，讓好運與財氣能夠順利進門！

年廿八洗邋遢真正意義

廿八洗邋遢的核心精神在於「去舊迎新」，所謂洗邋遢，並非只針對肉眼可見的污垢，而是象徵將過去一年積累的不順、霉氣與停滯一併清走。廣東話中「廿八」與「易發」諧音，亦為這天增添了討喜的寓意，寓意新一年更順利、更有財運。傳統觀念認為，家居若長期雜亂，氣場自然受阻，因此必須在新年到來前徹底整理，為財神與好運預備一條暢通無阻的路。

圖片來源：getty images

洗邋遢必用碌柚葉？

相傳古時有人因病厄纏身，並以碌柚葉清洗身體後康復，久而久之便被視為能驅病避邪的吉祥植物。時至今日，不少家庭仍會在覺得運勢低迷時，以碌柚葉水洗澡或擦拭家中角落，藉此轉換氣場。

圖片來源：getty images

年廿八洗邋遢攻略1：先規劃整理思路

清潔並非隨意開始，關鍵在於事前規劃，需要先理清家中哪些區域最耗時、最容易積塵。一般而言，廚房與浴室屬於優先處理空間，其次才是客廳與睡房。透過事前整理物品，捨棄不再使用的雜物，不但能減少清潔負擔，也能讓整個空間更易回復整潔狀態。

圖片來源：getty images

年廿八洗邋遢攻略2：3大清潔順序

「由高至低、由內而外、由乾到濕」的原則能有效避免重複勞動。先處理天花、燈具與高處表面，再逐步向下清潔家具與地板，能確保灰塵不會回落到已完成的區域。同時，由內到外令垃圾更集中，先乾後濕的清潔方式亦有助防止污垢結成難以清理的痕跡。此外，可用白醋、梳打粉等天然食材處理日常污漬，但遇到頑固霉斑或需要消毒的位置，則按產品說明安全使用合適的清潔劑，並保持通風。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

年廿八洗邋遢攻略3：最易忽略的清潔區域

廚房與浴室因長期接觸油污與濕氣，最容易藏污納垢。爐頭、雪櫃膠邊、洗手盆接縫位及瓷磚縫隙，也是大掃除時不可忽略的細節。此外，窗戶與窗簾軌道則屬於平日較少留意的位置，卻往往積聚大量灰塵，適合在年廿八處理。

圖片來源：getty images

年廿八洗邋遢攻略4：家電保養

進行大掃除時，也可同步為家電作簡單保養，能延長使用壽命亦提升安全性。吸塵機與洗衣機若長期未清理，反而會成為細菌與異味來源。乾衣機的過濾網與排氣位置，更與使用安全息息相關，定期檢查可有效降低風險。

圖片來源：getty images

年廿八洗邋遢攻略5：收納用品要選對

當清潔及斷捨離完成後，重新安置物品同樣重要。擁有合適的收納用品才能安置好各種物件，不但能提升空間感，也能減少日後再度凌亂的機會。

圖片來源：getty images

大掃除收納必備好物推薦：延長線安全集線盒

88折優惠價：$298.5｜ 原價：$339.1

散落一地的電線與插頭往往是最容易被忽略卻又最影響觀感的，延長線安全集線盒正是為了解決這個長年家居痛點而設。盒身採用防火材質製作，底部特別加入墊高設計與透氣孔位，即使長時間通電亦能有效散熱。

SHOP NOW

延長線安全集線盒

大掃除收納必備好物推薦：ALLY中四抽收納車

價錢：$1,204.8

鋁柱結構配合穩定腳輪，不但承重力高，推動時亦十分順暢。多層抽屜設計能清楚分類日用品，頂部置物盤則可放置常用小物，避免物品再次堆積。曾獲國際設計獎項肯定，兼顧實用與美感。

SHOP NOW

ALLY中四抽收納車

大掃除收納必備好物推薦：化妝品收納盒

價錢：$463

復古風化妝品收納盒以天然黑胡桃木製作，能自然提升空間質感。內部採用分層設計，讓瓶罐、刷具與化妝品不再混亂堆放，既實用亦具收藏價值。

SHOP NOW

化妝品收納盒

大掃除收納必備好物推薦：巧拼貓屋收納櫃

88折特價：$149.3｜ 原價：$169.6

對於有毛孩的家庭而言，收納同時也要顧及寵物生活空間。這款收納櫃巧妙結合貓屋與櫃體設計，透過模組化拼接方式，依照實際需求自由組合。外觀看似簡約的櫃體，其實內藏貓咪休息空間，既收納雜物，也為生活增添溫度。

SHOP NOW

巧拼貓屋收納櫃

大掃除收納必備好物推薦：防塵玻璃收納箱

價錢：$345.6起

若希望收納同時具備展示效果，防塵玻璃收納箱絕對是最佳選擇。海棠花紋玻璃配合復古拉手設計，在實用之餘亦帶有濃厚懷舊氣息。

SHOP NOW

防塵玻璃收納箱

大掃除收納必備好物推薦：wifi路由器收納盒

價錢：$502.9

在現代家居中，路由器幾乎是不可或缺的存在。這款專為路由器設計的收納盒，透過鏤空結構確保散熱，同時將線材巧妙隱藏。

SHOP NOW

wifi路由器收納盒

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

