農曆新年2026｜拜年必著「旅行神鞋」Asics限時8折！人氣Gel-1130低至$520／Japan S只需$472
Catalog網店推出農曆新年優惠，Asics有限時8折，當中有近30款波鞋列入優惠中，即看內文：
每逢一到農曆新年，就是一個完美藉口入手新鞋、新衫過新年！近日Catalog網店推出農曆新年優惠，當中指定品牌有限時8折優惠，推介大家可以留意平時超少減價的人氣鞋款Asics，今次有近30款波鞋列入8折優惠中，連近年被稱為「旅行神鞋」的Gel-1130及Gel-Kayano系列都有平，相當難得！Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，以及滿$500即免運費送貨。趁最後幾日限時優惠，去掃平貨喇！
「旅行神鞋」Asics限時8折！Gel-1130系列多款多碼
今次Catalog網店推出的新年優惠除了指定品牌限時8折外，大家只要買滿$1,200輸入【CNY68】再減$68，買滿$1,600輸入【CNY88】再減$88；另外更加碼買滿$500即有免運費送貨，是大家新年前買筍貨的好機會！
趁今次Catalog優惠，值得留意近年爆紅的Asics Gel 1130系列，是近年潮人界中非常受歡迎的復古鞋款。Gel 1130外型繼承早期2000年代跑鞋設計之餘，並加入了更現代化的物料及配色，令整體望落既有經典感又不失潮流感。Gel 1130鞋面混合透氣網布及耐用合成皮革製成，配合Asics皇牌GEL緩震技術，令鞋身更舒適及輕巧，因而被不少人評為「旅行神鞋」，就算長期穿著都毫無腳痛感。現在Catalog限時8折優惠後只需$520就買到，非常划算。
另外Japan S系列亦都可以入手，原價$590減至$472就買到。鞋款靈感來自1980年代Asics的經典籃球鞋款，採用低筒設計及簡潔鞋型，鞋面多以合成皮革製成，配合橡膠鞋底，具備舒適度及改善緩震效果。而鞋側標誌性的Asics條紋及後跟的Asics字母，辨認度極高。平時配襯裙裝、短褲或長褲都一拍即合！折後不用$480就買到，絕對可以手刀落單！
Asics Gel-1130
特價：$520｜
原價：$650
Asics Skyhand OG
特價：$600｜
原價：$750
Asics Gel-1130
特價：$520｜
原價：$650
Asics Japan S
特價：$472｜
原價：$590
Asics Skyhand OG
特價：$552｜
原價：$690
Asics Gel-Kayano 20
特價：$1,032｜
原價：$1,290
Asics Gel-Nimbus 10.1
特價：$1,032｜
原價：$1,290
