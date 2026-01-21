Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年2026｜新年新波鞋 HOKA波鞋突發低至半價！皇牌Clifton 10不用$960

眨下眼農曆新年2026就到，大家又是時候準備辦年貨，買新衫、買新鞋，迎接新一年到來！想買新波鞋的話，大家記得要提早入手，到新年期間就盡量不要買鞋，因為「唉唉聲」易趕走好運！而最近Marathon Sports馬拉松網店突發推出HOKA波鞋限時低至半價優惠，有超過60款跑鞋、運動鞋、行山鞋、休閒鞋等有平，當中連熱度最高、經常一碼難求的皇牌Clifton、Mach等都有平，值得留意！想知有邊幾款HOKA波鞋抵買？即看內文！

立即查看HOKA波鞋優惠頁

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

HOKA波鞋優惠必買1）皇牌Clifton不用$960

數到HOKA皇牌系列，Clifton絕對榜上有名，是HOKA多年來最受歡迎的鞋款之一。當中最新一代的Clifton 10延續了品牌輕量、厚墊且不笨重的特色，提供平衡舒適的緩震感，不論是日常跑步、休閒行街抑或長跑都能駕馭。Clifton的中底採用壓縮EVA泡棉，搭配流暢滾動結構，中底柔軟有回彈性，可以減少膝蓋及腳掌的壓力！現在馬拉松限時優惠後，大部份Clifton低至$959就買到，不過碼數斷得好快，有心水就要手刀下單！

Hoka Clifton 10

特價：$959｜ 原價：$1,199

SHOP NOW

Hoka Clifton 10

Hoka Clifton 10

特價：$959｜ 原價：$1,199

SHOP NOW

Hoka Clifton 10

Hoka Clifton 10

特價：$959｜ 原價：$1,199

SHOP NOW

Hoka Clifton 10

Hoka Clifton 10 Wide(Wide Fit)

特價：$959｜ 原價：$1,199

SHOP NOW

Hoka Clifton 10 Wide(Wide Fit)

HOKA波鞋優惠必買2）Mach 6跑鞋7折

如果想入手一對跑鞋的話，Mach系列就十分適合。Mach跑鞋針對速度感及彈性設計，相比起 Bondi及Clifton，Mach鞋身更輕盈、更敏捷，而且鞋底使用了超臨界泡沫的中底泡棉，可以提升回彈力，適合日常訓練或長跑。網上不少評價都大讚Mach跑鞋不單止練跑表現好，就算著來行街都幾舒服。男裝白色Mach 6原價$1,099，折後只需$769即可入手，非常划算。

Hoka Mach 6

特價：$769｜ 原價：$1,099

SHOP NOW

Hoka Mach 6

Hoka Mach 6

特價：$769｜ 原價：$1,099

SHOP NOW

Hoka Mach 6

其他抵買推薦：

Hoka Skyflow

特價：$1,079｜ 原價：$1,349

SHOP NOW

Hoka Skyflow

Hoka Rincon 4

特價：$799｜ 原價：$999

SHOP NOW

Hoka Rincon 4

Hoka Challenger Atr 7

特價：$839｜ 原價：$1,199

SHOP NOW

Hoka Challenger Atr 7

Hoka Mafate Speed 2

特價：$1,199｜ 原價：$1,499

SHOP NOW

Hoka Mafate Speed 2

Hoka Stinson 7

特價：$1,199｜ 原價：$1,399

SHOP NOW

Hoka Stinson 7

Hoka Speedgoat 6

特價：$909｜ 原價：$1,299

SHOP NOW

Hoka Speedgoat 6

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

農曆新年2026｜轉運必看4大飾品開運戴法＋禁忌 左玉右銀超吸金？想招財運先避開破財陷阱！

新年禮盒2026｜見長輩、家長、親家送禮必選20+款賀年禮盒推介！低至五折入手台灣紅茶／海苔肉鬆蛋捲禮盒／美味烏魚子

農曆新年2026｜周生生賀年金飾推介 計價金飾免工費！Hello Kitty馬年壓歲錢金片$9XX／首飾7折起