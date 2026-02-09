消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
農曆新年2026｜新年新波鞋 New Balance劈價$559起入手！必掃人氣530／2002R限時8折
Catalog網店突發推出New Balance指定正價產品限時8折優惠，當中超過70款波鞋有平，即看內文：
農曆新年就到，大家仍未買新波鞋過年？現在Catalog網店減價是各位最後衝刺的機會！Catalog網店突發推出指定品牌正價產品限時8折優惠，Yahoo購物專員望過，發現近年由IU加持而再次爆紅的New Balance波鞋絕對值得留意，當中平時少有減價的系列如2002R、740、2010、530等都有平，折後最平只需$559起就買到，而且不少鞋款更是多碼及靚色，十分有誠意。Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，折上折後分分鐘五百頭就入到，是大家新年買新波鞋的最佳時機！想知有邊幾款New Balance波鞋抵買？即看內文！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
New Balance波鞋限時8折！超過70款波鞋有平
今次Catalog網店推出的新年優惠都幾有誠意，絕對無為清倉底貨的感覺。當中指定New Balance正價波鞋有限時8折優惠之外，買滿$1,200輸入【CNY68】再減$68，買滿$1,600輸入【CNY88】再減$88，另外更加碼買滿$500即免運費送貨，找親朋戚友夾單一齊掃平貨就最划算！
經過Yahoo購物專員掃視一輪後，推薦大家必入New Balance復古530系列，鞋款以90年代復古跑鞋為設計靈感，外型簡潔俐落，鞋身線條簡約，著起來舒適又百搭，無論襯牛仔褲、闊褲或短裙都毫無違和感，是日常出街必備的「萬用鞋」，連韓國人氣女神裴秀智都多次穿著現身！現在Catalog網店減價，最暢銷的銀白灰款原價$799，限時8折後減至$639，更難得地齊碼數，編輯都心動想入手！
另一款至抵買是潮人至愛的2002R系列，鞋款走機能及潮流兼備的路線，採用ABZORB及 N-ergy緩震技術，支撐度及穩定性更高，外型層次感更強，深受KOL及明星私下喜愛，是一對耐看又好穿的波鞋！特價8折後只需$879，足足平近$220，值得考慮！大家快趁最後幾日新年優惠，買定新波鞋過年喇！
New Balance 530
8折特價：$639｜
原價：$799
New Balance 2002R
8折特價：$879｜
原價：$1,099
New Balance 740
8折特價：$679｜
原價：$849
New Balance 2010
8折特價：$959｜
原價：$1,199
New Balance 1906R
8折特價：$879｜
原價：$1,099
New Balance 327
8折特價：$679｜
原價：$849
New Balance 408
8折特價：$559｜
原價：$699
