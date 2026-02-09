黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
農曆新年2026｜UGG官網新年優惠低至4折！經典雪靴平近$450／毛毛拖鞋不用$700
UGG官網推出指定產品限時低至4折外，一些全新25年秋冬新款亦有低至6折，更加碼限時免運費，即看內文：
最近不少品牌官網及網購平台都趁農曆新年2026來臨前，推出最後一次冬季大減價，而平時少有優惠的UGG官網亦加入今次折扣戰團，推出指定產品限時低至4折外，一些全新的25年秋冬新款亦有低至6折，而且更加碼推出全場限時免運費！Yahoo購物專員率先望過，不少人氣系列如Tazz II、Classic Ultra Mini、Disquette等都有平，更多碼、多色選擇，誠意爆燈！趁UGG官網優惠入手對毛毛鞋，新年就可以暖笠笠去拜年喇。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
UGG官網新年優惠4折起！超過350款產品有平
今次UGG官網農曆新年優惠推出了3大特價專區，分別是「指定產品限時低至4折」、「FW25秋冬新款低至6折」，以及「正價產品1件9折及2件8折」，3個專區合共超過350款服飾及鞋款有平，大家只要慢慢望一定可以買到心頭好。
講到今次優惠必入款，UGG皇牌經典雪靴絕對榜上有名。系列採用品牌標誌性的再生羊毛製造，配合羊皮鞋面，保暖又柔軟，無論是Classic Mini、Classic Ultra Mini，抑或是短靴款都能輕鬆配襯牛仔褲、闊褲或短裙，是女生們秋冬鞋櫃必備鞋款之一。當中皇牌啡色Classic Ultra Mini平時少有大幅減價，今次新年優惠由原價$1,490減至$1,043，相等於7折入手，性價比極高。
另外近年人氣急升的Disquette及Tazz II系列則是Yahoo購物專員私心推薦。Disquette系列以厚底設計配合毛毛內裡為特色，結合拖鞋的舒適感及波鞋般的造型感，無論屋企穿著或外出配搭休閒造型都同樣有型；而Tazz II則是延續原版Tazz的簡約及舒適，以柔滑麂皮包覆蓬鬆羊毛內裡，當中最大特色是鞋領飾以經典UGGbraid編織細節，街頭感更強，深受不少歐美女生喜愛，是近年「一鞋難求」的人氣款！值得考慮啡色Tazz II，限時優惠後只需$903，足足平近$400，絕對是「手快有、手慢就sold out」的節奏。平時UGG官網少有減價，大家快趁今次優惠入手，新年就可以有新鞋去拜年喇！最後提提大家，UGG雪靴尺碼偏細，建議入手時可以加大一碼。
Classic Ultra Mini
特價：$1,043｜
原價：$1,490
Disquette
特價：$693｜
原價：$990
Tazz II
特價：$903｜
原價：$1,290
Classic Micro
特價：$903｜
原價：$1,290
Disco Cross Slide
特價：$599｜
原價：$990
New Heights Cozy Clog
特價：$759｜
原價：$1,390
Classic Ultra Mini New Heights
特價：$899｜
原價：$1,690
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
農曆新年2026｜轉運必看4大飾品開運戴法＋禁忌 左玉右銀超吸金？想招財運先避開破財陷阱！
新年禮盒2026｜見長輩、家長、親家送禮必選20+款賀年禮盒推介！低至五折入手台灣紅茶／海苔肉鬆蛋捲禮盒／美味烏魚子
其他人也在看
【GU】新春賀年祭！人氣春季新品低至$49（即日至19/02）
隨著農曆新年即將到來，GU香港特別推出「新春賀年祭」第二週限定優惠，是為自己添置新衣的最佳時機。本次活動亮點在於多款超人氣春季新品現正以驚喜價發售，部分單品低至$49，讓您能以極親民的價格完成換季穿搭。除了價格折扣，消費滿額更有額外驚喜，凡購物淨額滿 $350，即可獲得GU「好運」摺疊收納盤，數量有限，送完即止。
【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）
一田超市推出本週搶手貨有澳洲和牛肉眼蓋、九州產華味鳥雞柳、格陵蘭比目魚柳，以及團年做節必入加拿大急凍海參、大囍慶特級魚肚、金豬嘜開運蒜子紅燒元蹄。仲有日本靜岡蜜柑屋仔禮盒、HAAGEN-DAZS雪糕同朝日/ORION啤酒等飯後水果、飲品同甜品！
年糕做法︱薑汁年糕想夠薑要用呢款薑 要辣再加呢款材料
數數傳統糕點，蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕，當中年糕總與予人簡單易做之感，味道變化也較少。因此「薑汁年糕」才成為不少人的心頭好，清甜之餘，添一抹薑的辛香，餘韻不會太單調。說到薑，當然要問專家，主打薑製品的網店「仨薑」負責人Daniel每年都會手製300多低足料薑汁年糕應熟客要求，當中有何好食秘訣？
排骨食譜│乾蒸排骨 咁樣整更有風味
蒸排骨本身已經很下飯，順德的乾蒸做法的乾蒸排骨的焦香風味更是在一般蒸排骨之上。乾蒸排骨時用少量水份蒸開有蒸氣，然後便乾蒸，所以汁料也會收較乾身，香味更濃。但乾蒸做法較傷鑊，所以用較厚實的鑊來做比較好，如果不想太傷鑊，可以在後段再加一點點水，焦香效果雖然沒全乾蒸香，但家庭不會常換鑊，這是較保鑊的做法，即睇如何製作乾蒸排骨：
八達通新年優惠2026｜手機/樂悠咭嘟卡即贏$28現金！29大商戶名單+美心/太興/百佳減價攻略
辦年貨又有著數！八達通宣布推出 2026 年「一嘟即發」新春獎賞，為大家的新年消費慳上加慳。由2月14日（年廿七）起，手機八達通及樂悠咭用戶只需消費滿指定金額，即有機會即時贏取高達$28回贈！同場加映美心MX、太興及大生超市等16大商戶獨家折扣，即睇內文教學，教你點樣「嘟」贏獎賞！
惠康優惠2026｜辦年貨必睇！限定一日全單88折/網店同步 滿額再送$10現金券+紅酒額外8折
農曆新年將至，又是時候辦年貨！香港人最常去的超市之一惠康（Wellcome）宣布推出新年前最強優惠——「堅有福大折日」！ 只要鎖定2月7日（星期六）這個黃金日子，無論去門市定網店掃貨，全單最高可享88折優惠，買滿指定金額更額外送$10現金券！ 即睇內文攻略，教你點樣買米、油、禮盒最抵！
【惠康】門市網店全場高達88折（07/02-08/02）
惠康今個週末進行堅好運大「折」日，於2月7及8日一連2天，惠康門市及網店享高達88折，折扣無上限！
惠康門市網店全場高達88折、Aeon精選超市/玩具/家品照價再低至8折｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！
六合彩結果丨即睇2月7日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達1千9百萬。以下為2月7日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！
【君蘭麵包廠】全店88折（只限08/02）
君蘭麵包廠每月8號舉行「君蘭發發節」，全店買麵包、批、撻、蛋糕等都有88折優惠，大家記住鎖定「折」日，盡情掃貨！
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年2月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物專員為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。
【屈臣氏】指定分店買滿 $888即減 $100（即日起至24/02）
由即日起至2月24日，易賞錢會員於指定屈臣氏分店買滿 $888 即減 $100，再送 $80 屈臣氏大利是！另外，由即日起3月3日，用950分即可兌換$20屈臣氏電子現金券、用9,200分即可兌換$200屈臣氏電子現金券！
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」