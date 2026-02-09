Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年2026｜UGG官網新年優惠低至4折！經典雪靴平近$450／毛毛拖鞋不用$700

最近不少品牌官網及網購平台都趁農曆新年2026來臨前，推出最後一次冬季大減價，而平時少有優惠的UGG官網亦加入今次折扣戰團，推出指定產品限時低至4折外，一些全新的25年秋冬新款亦有低至6折，而且更加碼推出全場限時免運費！Yahoo購物專員率先望過，不少人氣系列如Tazz II、Classic Ultra Mini、Disquette等都有平，更多碼、多色選擇，誠意爆燈！趁UGG官網優惠入手對毛毛鞋，新年就可以暖笠笠去拜年喇。

立即想看UGG官網優惠頁

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

UGG官網新年優惠4折起！超過350款產品有平

今次UGG官網農曆新年優惠推出了3大特價專區，分別是「指定產品限時低至4折」、「FW25秋冬新款低至6折」，以及「正價產品1件9折及2件8折」，3個專區合共超過350款服飾及鞋款有平，大家只要慢慢望一定可以買到心頭好。

講到今次優惠必入款，UGG皇牌經典雪靴絕對榜上有名。系列採用品牌標誌性的再生羊毛製造，配合羊皮鞋面，保暖又柔軟，無論是Classic Mini、Classic Ultra Mini，抑或是短靴款都能輕鬆配襯牛仔褲、闊褲或短裙，是女生們秋冬鞋櫃必備鞋款之一。當中皇牌啡色Classic Ultra Mini平時少有大幅減價，今次新年優惠由原價$1,490減至$1,043，相等於7折入手，性價比極高。

另外近年人氣急升的Disquette及Tazz II系列則是Yahoo購物專員私心推薦。Disquette系列以厚底設計配合毛毛內裡為特色，結合拖鞋的舒適感及波鞋般的造型感，無論屋企穿著或外出配搭休閒造型都同樣有型；而Tazz II則是延續原版Tazz的簡約及舒適，以柔滑麂皮包覆蓬鬆羊毛內裡，當中最大特色是鞋領飾以經典UGGbraid編織細節，街頭感更強，深受不少歐美女生喜愛，是近年「一鞋難求」的人氣款！值得考慮啡色Tazz II，限時優惠後只需$903，足足平近$400，絕對是「手快有、手慢就sold out」的節奏。平時UGG官網少有減價，大家快趁今次優惠入手，新年就可以有新鞋去拜年喇！最後提提大家，UGG雪靴尺碼偏細，建議入手時可以加大一碼。

Classic Ultra Mini

特價：$1,043｜ 原價：$1,490

SHOP NOW

Disquette

特價：$693｜ 原價：$990

SHOP NOW

Tazz II

特價：$903｜ 原價：$1,290

SHOP NOW

Classic Micro

特價：$903｜ 原價：$1,290

SHOP NOW

Disco Cross Slide

特價：$599｜ 原價：$990

SHOP NOW

New Heights Cozy Clog

特價：$759｜ 原價：$1,390

SHOP NOW

Classic Ultra Mini New Heights

特價：$899｜ 原價：$1,690

SHOP NOW

