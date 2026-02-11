農曆新年｜日本超搞笑利是封 小朋友有得玩又可以留念

小朋友最鍾意農曆新年，可以逗利是又可以精心打扮一番。日本人雖然是慶祝新曆新年，但原來他們也會派利是！一向充滿創意的日本人近年流行不少搞笑利是封，小朋友有得玩又可以留念呢！

計算機造型利是封可以看到封內金額，看來不能封太少錢呢…（圖片來源：cobato）

日本創意文具品牌cobato推出了不少有趣的文具，新年除了傳統的利是封（ぽち袋），cobato亦推出了不少「過癮」之選，如：計算機、用信卡、報紙頭版及太空人等。這些利是封有玩味小朋友又可以留念，如果大家到日本旅行時，不妨留意一下，留待有需要時使用！

日本利是封原來是白色？

華人地區常以紅色代表喜慶和吉利，但原來日本習俗卻認為，白色象徵純潔無瑕，所以無論是結婚禮服、或是作為壓歲錢的「お年玉」也常常使用白色為主色。不過近年愈來愈多創意的利是封會使用各種不同顏色，傳統又不失玩味。

計算機造型利是封內有「說明書」，教人如何摺疊讓紙幣，讓金額一秒「通漲」！（圖片來源：cobato）

日圓紙幣上印有不同日本名人，眼利的小朋友可以猜到金額呢！（圖片來源：cobato）

漫畫風格設計十分搞笑。（圖片來源：cobato）

另亦有設計成「手信禮盒」的利是封。（圖片來源：cobato）

設計成信用卡的利是封，十分金碧輝煌！（圖片來源：cobato）

打開來可以放入紙幣。（圖片來源：cobato）

在東京的銀座LOFT、東京車站及山田文具店等可找到cobat的商品，大家亦可在日本大型文具店找找看。（圖片來源：cobato）

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁