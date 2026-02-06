Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年澳門好去處2026｜無人機煙花匯演／千人花車表演／大金龍巡遊

農曆新年想過一個熱鬧又有氣氛的假期？香港既有花車巡遊、又有煙花匯演，但澳門新春節目同樣精彩，今年有無人機煙花匯演、大金龍巡遊、千人花車表演、年宵市場及爆竹燃放區輪番登場，由澳門半島到氹仔都充滿節慶氣氛。今次Yahoo Travel精選5大澳門新春好去處，一文睇清日期、地點及觀賞重點，計劃新春行程更輕鬆！

澳門農曆新年好去處｜1. 無人機煙花匯演 6大最佳觀賞點

澳門將於2月19日（年初三）、2月23日（年初七）、3月3日（正月十五）舉行3場「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演，於澳門旅遊塔對出海面綻放煙花，預計將融合煙花、無人機、激光及音樂進行演出，每場15分鐘；市民可於6大官方推介的最佳觀賞點欣賞，包括孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、南灣・雅文湖畔、沙格斯大馬路（澳門文華東方酒店側）、湖濱路（YOHO金銀島酒店側）、氹仔海洋大馬路；當然亦可登上澳門旅遊塔觀賞，煙花套票每位$171起，可進入戶外廣場及／或觀光層，能欣賞最壯麗的煙花。

「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演

日期及時間：

第一場煙花表演：2026年2月19日（正月初三）晚上9時45分

第二場煙花表演：2026年2月23日（正月初七）晚上9時正

第三場煙花表演：2026年3月3日（正月十五）晚上9時正

地點：澳門旅遊塔對出海面（地圖按此）

澳門旅遊塔【煙花套票】戶外廣場及觀光層門票

價錢：$220起 （原價$408）

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂 按此經Trip.com預訂

澳門旅遊塔【煙花套票】戶外廣場

價錢：$170起 （原價200）

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂 按此經Trip.com預訂

澳門將於2月19日（年初三）、2月23日（年初七）、3月3日（正月十五）舉行3場「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演。（圖片來源：gov.mo，往年圖片）

澳門農曆新年好去處｜2. 歡樂春節－2026年龍騰舞躍賀新春社區巡演

「歡樂春節－2026年龍騰舞躍賀新春」將於大年初一及年初二（2月17日及18日）舉行，2月17日的大金龍巡遊，逾200米長的大金龍聯同頭醒獅與財神、福祿壽三星、金童玉女等，從大三巴牌坊出發，沿議事亭前地、東方斜巷、崗頂、龍嵩街，最後抵達媽閣廟。大年初一下午及初二期間舉行的社區巡演，將於不同時段、在澳門半島多個社區及離島區熱鬧展演，包括龍獅表演、藝團表演及吉祥人偶在場派送金元寶等，為市民及旅客送上春節祝福。

「歡樂春節－2026年龍騰舞躍賀新春」大金龍巡遊

日期：2026年2月17日

時間：上午11時至下午1時

地點：大三巴牌坊至媽閣廟

「歡樂春節－2026年龍騰舞躍賀新春」社區巡演

日期：2026年2月17日及18日

時間：上午10時30分至下午6時45分

「歡樂春節－2026年龍騰舞躍賀新春」將於大年初一及年初二（2月17日及18日）舉行。（圖片來源：gov.mo，往年圖片）

逾200米長的大金龍聯同頭醒獅與財神、福祿壽三星、金童玉女等，從大三巴牌坊出發。（圖片來源：gov.mo，往年圖片）

沿議事亭前地、東方斜巷、崗頂、龍嵩街，最後抵達媽閣廟。（圖片來源：gov.mo，往年圖片）

澳門農曆新年好去處｜3. 花車巡遊匯演 千人表演＋花車展覽

「駿馬騰飛 歡樂春節」農曆新年花車匯演將於大年初三及正月十二（2月19日及2月28日）舉行，結合千人表演、煙花與花車展覽，點亮全城節慶氣氛。花車匯演分別在中區及北區舉行，第一場約有13至15部花車參與，超過1,000位來自澳門、內地、香港及海外的表演者亦會參與舞台文藝表演及煙花表演，主舞台及沿途路線設有座位，大家可以安坐觀賞。第二場作為第一場後的延伸巡遊場次，將有花車巡遊及壓軸文藝表演，人流相對主場較分散。一如往年，花車將於匯演後移至澳門漁人碼頭及塔石廣場展出，晚上更會亮燈供居民及旅客到場免費觀賞。

第一場花車巡遊

日期︰2026年2月19日（大年初三）

時間︰晚上8時至9時45分

巡遊路線︰（起點）西灣湖廣場、孫逸仙大馬路、澳門科學館、澳門漁人碼頭（終點）

第二場花車巡遊

日期︰2026年2月28日（正月十二）

時間︰晚上8時至9時30分

巡遊路線︰（起點）沙梨頭北街、青洲大馬路、拱形馬路、黑沙環馬路、慕拉士大馬路、黑沙環第四街、長壽大馬路、市場街、祐漢街市公園（終點）

花車展覽

地點及日期：2026年2月20日至27日澳門漁人碼頭（地圖按此）

地點及日期：2026年3月1日至8日 塔石廣場（地圖按此）

「駿馬騰飛 歡樂春節」農曆新年花車匯演將於大年初三及正月十二（2月19日及2月28日）舉行。（圖片來源：澳門特別行政區政府旅遊局）

第一場約有13至15部花車參與，主舞台及沿途路線設有座位，大家可以安坐觀賞。（圖片來源：澳門特別行政區政府旅遊局）

花車將於匯演後移至澳門漁人碼頭及塔石廣場展出。（圖片來源：澳門特別行政區政府旅遊局）

，晚上更會亮燈供居民及旅客到場免費觀賞。（圖片來源：澳門特別行政區政府旅遊局）

澳門農曆新年好去處｜4. 塔石廣場年宵市場 設26個攤檔

塔石廣場由年廿三至年初一（2月10至17日）舉行年宵市場，現場將設16個售賣賀年禮品攤檔、6個售賣年花攤檔及4個售賣小食攤檔，可找到適合的賀年禮品、應節裝飾以及賀年花卉。活動期間，塔石廣場將設各項文娛表演活動，並設置大型花藝展覽及賀年燈飾供觀賞。

塔石廣場年宵市場

地址：塔石廣場（地圖按此）

日期：2026年2月10日至2月17日

時間：下午12時至晚上12時；下午12時至翌日早上1時（2月16至17日）

塔石廣場由年廿三至年初一（2月10至17日）舉行年宵市場。（圖片來源：gov.mo）

現場將設16個售賣賀年禮品攤檔、6個售賣年花攤檔及4個售賣小食攤檔。（圖片來源：gov.mo）

可找到適合的賀年禮品、應節裝飾以及賀年花卉。（圖片來源：gov.mo）

澳門農曆新年好去處｜5. 氹仔爆竹燃放區

為了增加節日氣氛，氹仔史伯泰海軍將軍馬路近海傍一帶將設置爆竹燃放區，並設6個售賣爆竹、煙花、火箭的攤檔，開放時間為2月16日（年廿九）至2月21日（年初五），讓公眾可在場內大玩賀年爆竹煙花！

氹仔爆竹燃放區

地點：氹仔史伯泰海軍將軍馬路近海傍處 （地圖按此）

開放日期及時間：2月16日（年廿九）中午12時至2月17日（年初一）凌晨1時、2月17日至2月21日（年初一至年初五）早上10時至晚上12時

氹仔史伯泰海軍將軍馬路近海傍一帶將設置爆竹燃放區。（圖片來源：gov.mo）

設6個售賣爆竹、煙花、火箭的攤檔。（圖片來源：gov.mo）

開放時間為2月16日（年廿九）至2月21日（年初五），讓公眾可在場內大玩賀年爆竹煙花！（圖片來源：gov.mo）

