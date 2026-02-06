農曆新年澳門好去處2026｜無人機煙花匯演／千人花車表演／大金龍巡遊
農曆新年想過一個熱鬧又有氣氛的假期？香港既有花車巡遊、又有煙花匯演，但澳門新春節目同樣精彩，今年有無人機煙花匯演、大金龍巡遊、千人花車表演、年宵市場及爆竹燃放區輪番登場，由澳門半島到氹仔都充滿節慶氣氛。今次Yahoo Travel精選5大澳門新春好去處，一文睇清日期、地點及觀賞重點，計劃新春行程更輕鬆！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
澳門農曆新年好去處｜1. 無人機煙花匯演 6大最佳觀賞點
澳門將於2月19日（年初三）、2月23日（年初七）、3月3日（正月十五）舉行3場「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演，於澳門旅遊塔對出海面綻放煙花，預計將融合煙花、無人機、激光及音樂進行演出，每場15分鐘；市民可於6大官方推介的最佳觀賞點欣賞，包括孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、南灣・雅文湖畔、沙格斯大馬路（澳門文華東方酒店側）、湖濱路（YOHO金銀島酒店側）、氹仔海洋大馬路；當然亦可登上澳門旅遊塔觀賞，煙花套票每位$171起，可進入戶外廣場及／或觀光層，能欣賞最壯麗的煙花。
「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演
日期及時間：
第一場煙花表演：2026年2月19日（正月初三）晚上9時45分
第二場煙花表演：2026年2月23日（正月初七）晚上9時正
第三場煙花表演：2026年3月3日（正月十五）晚上9時正
地點：澳門旅遊塔對出海面（地圖按此）
澳門旅遊塔【煙花套票】戶外廣場及觀光層門票
價錢：$220起
（原價$408）
按此經Klook預訂 按此經KKday預訂 按此經Trip.com預訂
澳門旅遊塔【煙花套票】戶外廣場
價錢：$170起
（原價200）
按此經Klook預訂 按此經KKday預訂 按此經Trip.com預訂
澳門農曆新年好去處｜2. 歡樂春節－2026年龍騰舞躍賀新春社區巡演
「歡樂春節－2026年龍騰舞躍賀新春」將於大年初一及年初二（2月17日及18日）舉行，2月17日的大金龍巡遊，逾200米長的大金龍聯同頭醒獅與財神、福祿壽三星、金童玉女等，從大三巴牌坊出發，沿議事亭前地、東方斜巷、崗頂、龍嵩街，最後抵達媽閣廟。大年初一下午及初二期間舉行的社區巡演，將於不同時段、在澳門半島多個社區及離島區熱鬧展演，包括龍獅表演、藝團表演及吉祥人偶在場派送金元寶等，為市民及旅客送上春節祝福。
「歡樂春節－2026年龍騰舞躍賀新春」大金龍巡遊
日期：2026年2月17日
時間：上午11時至下午1時
地點：大三巴牌坊至媽閣廟
「歡樂春節－2026年龍騰舞躍賀新春」社區巡演
日期：2026年2月17日及18日
時間：上午10時30分至下午6時45分
澳門農曆新年好去處｜3. 花車巡遊匯演 千人表演＋花車展覽
「駿馬騰飛 歡樂春節」農曆新年花車匯演將於大年初三及正月十二（2月19日及2月28日）舉行，結合千人表演、煙花與花車展覽，點亮全城節慶氣氛。花車匯演分別在中區及北區舉行，第一場約有13至15部花車參與，超過1,000位來自澳門、內地、香港及海外的表演者亦會參與舞台文藝表演及煙花表演，主舞台及沿途路線設有座位，大家可以安坐觀賞。第二場作為第一場後的延伸巡遊場次，將有花車巡遊及壓軸文藝表演，人流相對主場較分散。一如往年，花車將於匯演後移至澳門漁人碼頭及塔石廣場展出，晚上更會亮燈供居民及旅客到場免費觀賞。
第一場花車巡遊
日期︰2026年2月19日（大年初三）
時間︰晚上8時至9時45分
巡遊路線︰（起點）西灣湖廣場、孫逸仙大馬路、澳門科學館、澳門漁人碼頭（終點）
第二場花車巡遊
日期︰2026年2月28日（正月十二）
時間︰晚上8時至9時30分
巡遊路線︰（起點）沙梨頭北街、青洲大馬路、拱形馬路、黑沙環馬路、慕拉士大馬路、黑沙環第四街、長壽大馬路、市場街、祐漢街市公園（終點）
花車展覽
地點及日期：2026年2月20日至27日澳門漁人碼頭（地圖按此）
地點及日期：2026年3月1日至8日 塔石廣場（地圖按此）
澳門農曆新年好去處｜4. 塔石廣場年宵市場 設26個攤檔
塔石廣場由年廿三至年初一（2月10至17日）舉行年宵市場，現場將設16個售賣賀年禮品攤檔、6個售賣年花攤檔及4個售賣小食攤檔，可找到適合的賀年禮品、應節裝飾以及賀年花卉。活動期間，塔石廣場將設各項文娛表演活動，並設置大型花藝展覽及賀年燈飾供觀賞。
塔石廣場年宵市場
地址：塔石廣場（地圖按此）
日期：2026年2月10日至2月17日
時間：下午12時至晚上12時；下午12時至翌日早上1時（2月16至17日）
澳門農曆新年好去處｜5. 氹仔爆竹燃放區
為了增加節日氣氛，氹仔史伯泰海軍將軍馬路近海傍一帶將設置爆竹燃放區，並設6個售賣爆竹、煙花、火箭的攤檔，開放時間為2月16日（年廿九）至2月21日（年初五），讓公眾可在場內大玩賀年爆竹煙花！
氹仔爆竹燃放區
地點：氹仔史伯泰海軍將軍馬路近海傍處 （地圖按此）
開放日期及時間：2月16日（年廿九）中午12時至2月17日（年初一）凌晨1時、2月17日至2月21日（年初一至年初五）早上10時至晚上12時
更多相關文章：
深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會
香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法
深圳龍華8號倉Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包
河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步
其他人也在看
香港高鐵車票優惠｜福田站買一送一、減$500優惠碼！西九最新直達站點：南京、無錫、合肥等＋預約方法
高鐵香港段作為香港往返中國內地最快速的陸路跨境交通工具，自從開通以來，一直方便兩地旅客出行！最近港鐵表示，高鐵香港段自1月26日起新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個華東地區重點城市，令西九龍站出發列車的直達站點增至110個。今次調整亦增加西九龍站往來上海虹橋臥鋪列車的服務日數、提升往來廣州南站的班次，以及加強往來潮汕、廈門及福州等地的高鐵服務，以後港人前往內地更為方便！
旅遊新潮流「裸飛」熱爆歐美｜帶上護照輕裝出發！Naked Flying 3大流派不同玩法
近日旅遊界出現一個新潮流－「裸飛」（Naked Flying）！這並非要求旅客裸體登機，而是完全不帶行李就起飛。當航空公司行李費越收越貴，精明一族決定反擊，只帶電話、護照、銀包及充電線就上機。 根據國際行李運輸平台「Send My Bag」最新調查，近半數受訪者認為航空公司故意利用複雜的行李規定牟利。有37%旅客在過去一年支付過高達200澳元（約港幣1,050元）的超重費。面對這種情況，裸飛族選擇用最簡單直接的方法應付，索性什麼都不帶，將搭飛機變成如同搭地鐵般輕鬆。這股風潮已經由澳洲、美國吹到亞洲，成為Gen Z與千禧世代的旅遊新潮流。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼。香港近日一名長期奔走於大埔，宏福苑火災災後支援前線的社會福利署男社工，於上月在探訪災民後，回程途中不幸在街上暈倒，送院搶救後證實不治。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
涉「碰瓷黨」案4人被捕 夫婦佯裝交通意外受傷索償 涉 22 宗案件 警方另拘2名醫生｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方近日打擊 「新型碰瓷黨」，即涉懷疑交通意外索償詐騙案，發現一對本地夫婦涉 22 宗可疑申索個案，二人會佯稱為的士或私家車司機、乘客、或被車撞到的路人，在輕微交通事故中報稱受傷，然後向涉事司機及保險公司索償，最高一宗索償金額為逾 30 萬元。
龍蝦灣謀殺案主謀潛逃37年 案發翌日偷渡離港 隱姓埋名匿藏曼谷 去年12月被發現行蹤 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】涉1989年西貢龍蝦灣謀殺案的最後一名在逃疑犯，62歲香港男子梅耀強周一（2 日）在泰國被捕，今（5 日）引渡回港。警務處處長周一鳴在機場見記者時指，該名男子當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離港，警方追蹤其行蹤有困難，最後由情報顯示他有機會匿藏在泰國，故聯絡泰國警方協助，事件反映警方對嚴重刑事案件「一定追究到底」。
宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：用詞欠妥｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。
西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。
涉串謀詐騙車禍賠償 醫生等四人被捕
【Now新聞台】包括兩名醫生在內的四人涉及在交通意外索償中詐騙，被警方拘捕。警方表示，正檢視超過100宗交通意外索償可疑個案，發現一對分別報稱是的士司機和護士的夫婦與22宗可疑申索有關，包括聲稱自己是私家車司機、的士司機、乘客或被車撞到的路人，報稱受傷後向其他司機及保險公司索償，最高索償金額約30萬元，部分意外發生在四至五年前。行動中檢獲大量文件、手機、名表、金器及30萬元現金，並拖走妻子名下涉案的士調查。兩夫婦與2名診所醫生被捕，他們介乎37至69歲。兩名醫生另外牽涉數十宗不同類型的索償個案，涉嫌串謀提供虛假文件等。商業罪案調查科警司馮培基：「調查期間，發現他們(夫婦)曾經提供虛假車房維修收據和懷疑虛假的收入證明，從而作出民事索償，就他們失去的收入及汽車維修費用。我們也提及過，亦在同一、兩間的醫療診所獲取病假證明，傷勢主要是頸部或其他相對輕微的傷勢。」 #要聞
刺殺特朗普失敗 美國59歲男被判終身監禁 聞判企圖自殘 官斥殺人計劃「蓄意而邪惡」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國一名 59歲男子 Ryan Routh 於去年 9 月 15 日時，於佛羅里達州一個高爾夫球場企圖刺殺當時仍是美國總統候選人的特朗普，周三（4 日）在佛羅里達州法院被判處終身監禁。
跨境集團招內地黑工 「一條龍」假證、住宿、搵工服務 過百人被捕｜Yahoo
香港入境處聯同內地執法部門搗破跨境偽證集團，兩地一共拘捕 119 人。犯罪集團招攬內地居民來港打黑工，安排偽造的香港身份證，並提供宿舍和協助求職，每張偽造證件收費約 3,200 元。入境處指，集團已運作一年，連同黑工收入的收益，涉及金額超過 2,000 萬元，是同類型案件最高金額。
西貢龍蝦灣五花大綁謀殺案 主謀潛逃泰國32年落網押返港
【on.cc東網專訊】西貢龍蝦灣於37年前發生謀殺案，一名男子被五花大綁埋屍沙灘，頭骨破裂及頭顱內傷而窒息死亡。案件主謀是一名本地男子，他潛逃泰國隱姓埋名兼結婚生子32年後落網，今日(5日)該名姓梅(62歲)男子被押返香港，涉嫌「謀殺」被捕，他現正被扣查。
《埃及之王：法老》開展 三千年古埃及文明與你近距離相遇
奇美博物館與大英博物館攜手，推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，28日開展。此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過展場色彩與聲光設計，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。
「人生就像一把鑰匙，沒有刻痕的鑰匙沒法開門」從《沒有人等過我》感受孩子對愛與關切的渴望｜誠品書店《閱見自己》
「沒有人等過我」一句簡單而有力的句子，出自少年阿川的口，這句子被一位台灣社福工作者吳方芳拿了出來做書名。書本《沒有人等過我》，從一位受到家庭創傷而走了叛逆路的少年故事開始，透過紀錄少年的真實經歷，訴說孩子對愛與關切的渴望，並強調「生命影響生命」的理念。
年宵市場 林村許願節 《老夫子》武俠展 活動多元齊迎新歲
農曆新年活動去處多，市民可邊玩邊迎接新歲。其中食環署轄下的年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)，一連7天在14個地點舉行，共設約1,500個攤位，方便市民購買年花或應節物品。至於大埔林村亦舉行許願節，除了傳統拋寶碟，大會今年繼續舉辦新春市集，亦會設音樂表演，更放置了1比1的馬匹模型及凱旋門裝置，供市民體驗「拉頭馬」，增添喜氣和好運。而老夫子與新派武俠小說展即日起在灣仔登場，以趣味的方式重現武俠江湖。年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)清晨7時開市，共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民選購賀年植物和花卉、新年食品、裝飾和揮春等。食環署指，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，在有需要時實施人流管制，同時會在網頁以紅、黃、綠燈顯示人流情況；亦提醒禁止攜帶LED發光氣球入場，以及市民須保持環境清潔。署方亦會收集檔主自願送出的剩餘花卉，於年初一轉贈安老院、殘疾人士院舍及公立醫院。
法國拘4人疑為中國間諜 住airbnb期間涉從Starlink竊軍事資料｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】近期歐洲積極打擊與中國有關的間諜活動，偵查一系列相關案件，法國檢控方周三（4 日）表示，當局拘捕四人涉嫌利用衛星從Starlink為中國竊取敏感軍事資料，其中包括兩名中國公民。
無業漢涉庭上辱罵裁判官並自稱三合會成員 被控兩罪還押候訊
一名無業男子被指於去年在西九龍裁判法院內，侮辱裁判官及自稱為三合會成員，被控兩罪，案件今日(4日)在西九龍裁判法院首提堂。辯方申請將案件押後至4月13日再訊，待向控方索取文件獲批，期間被告須還押。被告馬浩鏘(28歲)，被控「向裁判官使用侮辱性言語或使用侮辱性言語以涉及裁判官」、「聲稱是三合會社團成員」，控罪他於去年12月3日，在西九龍裁判法院第14號庭，在當值裁判官蘇文隆執行其裁判官職責時，向該裁判官或在該裁判官席前使用侮辱性的詞句，或使用涉及裁判官的侮辱性詞句；另在同日同地方，聲稱是三合會社團的成員。
法國拘留四人 指其為中國從事針對星鏈的間諜活動
【彭博】— 法國當局拘留了四名被控為中國從事間諜活動的人員，因其涉嫌針對馬斯克的衛星互聯網供應商星鏈進行技術間諜活動。
年初一新春花車巡遊2026｜Labubu／MOLLY／滑嘟嘟首度登場！即睇時間、路線圖、購票攻略：3類人享半價或$50折扣
2026年農曆新年將至，賀歲重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚上於尖沙咀一帶舉行，今年花車陣容鼎盛，除了有香港迪士尼樂園、海洋公園等經典花車，香港麥當勞、香港玩具協會及林村許願廣場將首次參與，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、12個人氣IP公仔如LABUBU、MOLLY等將現身與公眾見面，立即往下睇睇花車巡遊懶人包！