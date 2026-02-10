Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年2026︱精選10款可愛招財貓小擺設！舉左手、右手意義大不同，擺對位置就能招福入門！

農曆新年快到，大家正在物色可愛的招財貓擺設嗎？招財貓除了樣子可愛，更能招來滿滿財運，全年擺文家中、辦公室當作裝飾亦可！網購專員為大家精選 10 款招財貓擺設，更附招福擺放宜忌，為新一年招財納福！

招財貓的來源

招財貓傳說源自東京的豪德寺。 (Photo by John S Lander/LightRocket via Getty Images)

招財貓源自日本江戶時代，傳說源自東京的豪德寺。流傳故事指彥根藩主途經豪德寺時，突然看到寺內的貓「玉 (tama)」向他招手，入寺休息後突然雷雨交加。藩主避雨時與寺內和尚相談甚歡，因而向寺捐贈鉅額財產，自此「招財貓」成為了日本的傳統緣起物！

招財貓舉左手或右手？

日本傳統習俗中，舉右手是雄性貓咪，帶有招財進寶與生意興隆之意。而舉左手的是雌性貓咪，代表廣結人緣、招來貴人與好運。顏色方面，一般黑色代表避邪消災，粉紅色代表戀愛結緣，藍色代表事業衝天、紅色代表身體健康，黃色就是傳統代表財富的象徵，按需要選擇即可！

招財貓該放哪裡？

招財貓一般可放於靠近門口的位置，店舖剛可放於面對店門口的位置，意指招福入門，愈近門口愈好。

農曆新年招財貓推薦

1.可愛風格招財貓

喜愛「萌萌」可愛風格的話，相信很難抗拒迷你招財貓！日本品牌 Decole 富士山招財貓可愛又精緻，看到富士山代表幸福，黑色代表消災解難，放在辦公室一流（笑）！另外香港品牌 Under The Stone 手工製迷你招財貓、台灣胖胖招財貓同樣可愛滿分，讓人想全部入手呢～

日本Decole Concombre - 開運富士山!

88折價錢：$121.5︱ 原價：$138

按此購買

日本Decole Concombre - 開運富士山!

超迷你招財貓

價錢：$120

按此購買

超迷你招財貓

胖胖招財招福貓一對

88折價錢：$106.6︱ 原價：$121.1

按此購買

胖胖招財招福貓一對

富士山招財貓

88折價錢：$226.6︱ 原價：$257.4

按此購買

富士山招財貓

2.潮流風格招財貓

如果家居走時尚風格，小編推薦招財貓茶具套裝！小巧精緻又實用，招財貓化身時尚茶壺，朋友拜年時可以一起喝喝茶，沾招財貓的好運氣！另外，Zuny 的皮革招財貓型格十足，woohung 的招財貓則具「大人系」成熟感，適合各位潮人選購！

雨曦招財貓

9折價錢：$294.3︱ 原價：$327

按此購買

雨曦招財貓

招財貓

價錢：$569.2

按此購買

招財貓

Woohuang 彩色招財貓

價錢：$172.6起

按此購買

Woohuang 彩色招財貓

3.創意風格招財貓

如果喜愛獨特創意風格的話，本地品牌龍虎作的「大隻招財貓」、日本品牌 Ryukodo 的「貼窗招財貓」就是最佳選擇！與眾不同又帶有個人特色，為家居與辦公室添上可愛裝飾，另外招財貓門鈴實用又精緻，送禮自用一流！

大隻小判招財貓

88折價錢：$165.5︱ 原價：$188

按此購買

大隻小判招財貓

貼窗開運招財貓

88折價錢：$306.5︱ 原價：$348.2

按此購買

貼窗開運招財貓

招財貓鈴鐺

88折價錢：$213.4︱ 原價：$242.5

按此購買

招財貓鈴鐺

