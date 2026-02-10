黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
農曆新年2026︱精選10款可愛招財貓小擺設！舉左手、右手意義大不同，擺對位置就能招福入門！
農曆新年快到，大家正在物色可愛的招財貓擺設嗎？招財貓除了樣子可愛，更能招來滿滿財運，全年擺文家中、辦公室當作裝飾亦可！網購專員為大家精選 10 款招財貓擺設，更附招福擺放宜忌，為新一年招財納福！
全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線
招財貓的來源
招財貓源自日本江戶時代，傳說源自東京的豪德寺。流傳故事指彥根藩主途經豪德寺時，突然看到寺內的貓「玉 (tama)」向他招手，入寺休息後突然雷雨交加。藩主避雨時與寺內和尚相談甚歡，因而向寺捐贈鉅額財產，自此「招財貓」成為了日本的傳統緣起物！
招財貓舉左手或右手？
日本傳統習俗中，舉右手是雄性貓咪，帶有招財進寶與生意興隆之意。而舉左手的是雌性貓咪，代表廣結人緣、招來貴人與好運。顏色方面，一般黑色代表避邪消災，粉紅色代表戀愛結緣，藍色代表事業衝天、紅色代表身體健康，黃色就是傳統代表財富的象徵，按需要選擇即可！
招財貓該放哪裡？
招財貓一般可放於靠近門口的位置，店舖剛可放於面對店門口的位置，意指招福入門，愈近門口愈好。
農曆新年招財貓推薦
1.可愛風格招財貓
喜愛「萌萌」可愛風格的話，相信很難抗拒迷你招財貓！日本品牌 Decole 富士山招財貓可愛又精緻，看到富士山代表幸福，黑色代表消災解難，放在辦公室一流（笑）！另外香港品牌 Under The Stone 手工製迷你招財貓、台灣胖胖招財貓同樣可愛滿分，讓人想全部入手呢～
日本Decole Concombre - 開運富士山!
88折價錢：$121.5︱
原價：$138
超迷你招財貓
價錢：$120
胖胖招財招福貓一對
88折價錢：$106.6︱
原價：$121.1
富士山招財貓
88折價錢：$226.6︱
原價：$257.4
2.潮流風格招財貓
如果家居走時尚風格，小編推薦招財貓茶具套裝！小巧精緻又實用，招財貓化身時尚茶壺，朋友拜年時可以一起喝喝茶，沾招財貓的好運氣！另外，Zuny 的皮革招財貓型格十足，woohung 的招財貓則具「大人系」成熟感，適合各位潮人選購！
雨曦招財貓
9折價錢：$294.3︱
原價：$327
招財貓
價錢：$569.2
Woohuang 彩色招財貓
價錢：$172.6起
3.創意風格招財貓
如果喜愛獨特創意風格的話，本地品牌龍虎作的「大隻招財貓」、日本品牌 Ryukodo 的「貼窗招財貓」就是最佳選擇！與眾不同又帶有個人特色，為家居與辦公室添上可愛裝飾，另外招財貓門鈴實用又精緻，送禮自用一流！
大隻小判招財貓
88折價錢：$165.5︱
原價：$188
貼窗開運招財貓
88折價錢：$306.5︱
原價：$348.2
招財貓鈴鐺
88折價錢：$213.4︱
原價：$242.5
相關文章：CHANEL賣斷市1957香水被封「招財吸金神器」？Threads瘋傳噴上即開啟幸運吸金模式，招貴人的富家千金香氣
