農曆新年2026｜紅色穿搭「韓星這樣穿」！向「紅寶石女王」Jennie、Karina、宋慧喬、秀智、韓韶禧偷師

2026農曆新年大年初一今年在2月17日就到了！去拜年想應節都會想來個「行走被利是封」紅色穿搭。如何做到時尚又不太俗氣呢？來看一眾很懂穿搭的韓星穿搭照偷師，從整套紅色穿搭，到紅色小配件點綴都有，祝各位2026赤馬年行大運！

紅色穿搭也不一定要整套都是紅色才應節，像是Karina@aespa就穿起紅色冷衫加黑色百褶裙，這樣紅黑拼的組合永不失禮。想要優雅溫柔一點，也可以跟韓韶禧取經，她穿了紅色上衣並配搭最百搭基本的牛仔褲，外搭一件經典杏色乾濕褸，相當俐落大方。

（IG@katarinabluu）

（IG@xeesoxee）

有型一點的紅色穿搭可以向「紅寶石女王」Jennie偷師，這年度紅色基本上是她的專屬色，很多場合都穿紅，像她一件簡單的紅色背心，加一件低腰褲，搭一件紅色皮褸，又帥又可以應節。

（IG@jennierubyjane）

不想太紅但又想穿紅的朋友，想看看宋慧喬、秀智的穿搭。宋慧喬私服休閒的衛衣穿搭，加一頂紅色Cap帽，馬上讓她的造型點亮起來；秀智則從鞋子入手，以一對鮮紅平底鞋配搭effortless的冷衫加牛仔褲造型，很乾淨舒服同時又可以穿到紅色單品。

（IG@kyo1122）

（IG@skuukzky）

在物色紅色時尚單品嗎？選物店Kapok裡已經上架了一系列紅色開運單品，不論是紅色外套、上衣、連衣裙，還是亮眼的手袋、帽子和配飾都有很多紅色時尚選擇。家品都上架了新品，買新衫同時又想買賀年禮物都可以選到心頭好。

In Good Company "Valli" 針織上衣 HK$1,090

In Good Company Paper Poplin "Vienna" 連身裙 HK$1,590

SISSEL EDELBO Juliane 刺繡上衣 HK$2,190

Olend Micro Ona Soft Bag HK$790

Beton Cire Miki Winter 經典水手帽 HK$960

Estella Bartlett 紅瑪瑙手鏈 HK$290

G.H. Bass & Co. WEEJUN 90 Larson 樂福鞋 HK$1,990

Puraai 6.02 Panther 紅色復古球鞋 HK$1,690

Hoff City Dallas 運動鞋 HK$1,090

Kapok亦推出了誠意推出限量版新年禮盒，內含精心設計，顛覆傳統造型的魚蝦蟹套裝及利是封，由1月29日起，於kapok、ONS、ONS | kapok、Future Classics | kapok 各分店及 ka-pok.com 消費滿港幣2,000元，即可免費獲贈新年禮盒，數量有限，送完即止。

限量版創意魚蝦蟹套裝及利是封

