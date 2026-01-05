Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年維港煙花匯演2026｜豪華遊艇拼團早鳥優惠每位$988起！包豐富晚餐＋無限任飲啤酒＋壓軸抽獎

農曆新年將至，如無意外大年初二將舉行煙花匯演，想近距離觀賞絢麗煙花，不妨坐船出海，在維港海中心欣賞這個視覺盛宴，KKday現正推出低至9折的豪華遊艇拼團早鳥優惠，可選西式或中式遊艇，包晚餐、精選小食、無限啤酒及汽水，還有獨立管家服務及壓軸抽獎，折後每位$988起，熱鬧迎接馬年的到來！

360度沉浸式睇煙花 包豐富晚餐+無限任飲啤酒+壓軸抽獎

2026年2月18日大年初二將舉行維港煙花匯演，若想以最震撼的角度欣賞煙花，坐船出海絕對是不二之選。Yahoo Travel推介奢華遊艇拼團之旅，可選頂層設360度全景露天飛橋甲板及配備豪華舒適梳化的豪華西式遊艇，又或艙內天花至地板均採用木質裝潢的典雅中式遊艇，兩者都會駛入維港海域，先來個維港游，欣賞沿途夜景及打卡地標如中環摩天輪、K11 MUSEA、星光大道等，並停泊在最佳觀賞位置，能舒舒服服欣賞360度煙花匯演，不用跟別人迫，又有專屬管家為你服務，例如引導你上甲板，又或幫忙影相留念等，以豪華的方式迎接馬年的來臨！

若想以最震撼的角度欣賞煙花，坐船出海絕對是不二之選。（圖片來源：KKday）

遊艇將停泊在最佳觀賞位置，能舒舒服服欣賞360度煙花匯演，不用同人迫。（圖片來源：KKday）

豪華西式遊艇頂層設360度全景露天飛橋甲板及配備豪華舒適梳化。（圖片來源：KKday）

典雅中式遊艇艙內天花至地板均採用木質裝潢。（圖片來源：KKday）

早鳥優惠低至9折 每位$988起

KKday現正推出低至9折的早鳥優惠，西式遊艇每位$1,339起、中式遊艇$988起，包豐盛晚餐包括炭燒BBQ豬肋骨、紅酒慢燉牛肉、蟹肉他他酥盒，有齊前菜、小食、主食及甜品，還可無限任飲啤酒、汽水及熱茶等，最後有壓軸紅包抽獎活動，由6pm從中環10號碼頭登船開始，玩到9pm在油麻地避風塘五號梯台落船，全程180分鐘，見證一場壯麗的煙花盛宴！

豐盛晚餐包括炭燒BBQ豬肋骨、紅酒慢燉牛肉、蟹肉他他酥盒，有齊前菜、小食、主食及甜品。（圖片來源：KKday）

【早鳥優惠即享9折】豪華西式遊艇｜連精緻晚餐＋無限啤酒、汽水及精選小食

價錢：$1,339 （原價$1,488）

日期及時間：2026年2月18日 6pm登船、9pm落船

SHOP NOW

典雅中式遊艇｜連精緻晚餐＋無限啤酒、汽水及精選小食

價錢：$988 （原價$1,088）

日期及時間：2026年2月18日 6pm登船、9pm落船

SHOP NOW

