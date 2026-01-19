Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年親子好去處｜人均$69起荃灣帝盛酒店親子茶果工作坊 製作美味茶果＋賀年圖案裝飾

很多人都會自家製賀年食品，如果想讓小朋友一同學習，不如先由參加工作坊入手！荃灣帝盛酒店的兒童遊樂區於1月及2月推出「馬年吉祥茶果工作坊」，家長與孩子一同學習製作有馬年圖案及新年元素的茶果，1小時的工作坊每組只需$138起，平均人均$69起。準備茶果期間無需開火，過程簡單又安全，煮食零經驗都可以參加，感受節日樂趣。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

製作傳統茶果 零經驗可參加

荃灣帝盛酒店旗下兒童遊樂區於1月及2月的指定日子推出馬年吉祥茶果工作坊，歡迎家長陪同小朋友參加。茶果製作過程只需少於1小時，現場有職員協助指導，製作茶果過程容易，期間無需開火，十分安全，零經驗都可以輕鬆完成，進階一點可以在茶果表面畫賀年圖案或文字，6歲以下兒童必須有成人陪同參與。簡簡單單都能體驗製作食物過程及感受節日氣氛。

廣告 廣告

由工作人員協助製作茶果，需時60分鐘內，不怕小朋友無耐性。（圖片來源：荃灣帝盛酒店）

一大一小$138起 每日3場工作坊

這個工作坊活動日期由即日至2026年2月28日，上午及下午共有3個時段，每組參加者費用由$138起，即人均$69起，周末需加$30。每組家庭會有一套工具及一份材料，可製作3件茶果，既可玩樂又可品嚐，一定滿足。參加工作坊的話可同時加購兒童遊樂區門票，逾2,000呎空間包含5個不同主題的互動遊樂區，例如波波池天地，亦配有益智玩具和角色扮演區，適合1至9歲兒童，最適合小朋友放電及激發想像力。

【低至$138／組】馬年吉祥茶果工作坊｜每組共1位成人＋1位兒童

工作坊時段：上午11時至中午12時／下午3時至下午4時／下午5時至下午6時

每組共1位成人＋1位兒童參加（包1份材料）

製作過程60分鐘內，每組家庭一套工具（需歸還）

可加購兒童遊樂區門票$100

優惠價：$138起，人均$69起

SHOP NOW

小朋友最喜歡的波波池。（圖片來源：荃灣帝盛酒店）

「救火英雄」角色扮演區，顧名思義可以打扮成消防員投入救人救火故事。（圖片來源：荃灣帝盛酒店）

馬年吉祥茶果工作坊舉行至2月底。（圖片來源：荃灣帝盛酒店）

荃灣帝盛酒店

地址：葵涌健全街28號（地圖按此）

交通：大窩口港鐵站步行8分鐘

更多相關文章：

香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地

農曆新年2026｜香港商場新春好去處合集（持續更新）！和風新春造型HANGYODON、開運旋轉木馬、光影泡泡溜冰場

香港啟德JOYPOLIS SPORTS門票買1送1優惠｜人均$180！暢玩3大主題遊樂區、逾20個高科技遊戲

香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

睡飽吃吃第3分店插旗香港機場！世一巴斯克芝士蛋糕＋全港最好食Gelato之一