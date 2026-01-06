農曆新年親子好去處｜人均$225玩8度海逸酒店親子蘿蔔糕工作坊！嘆下午茶＋DIY蘿蔔糕＋紀念證書

觀塘是工商業重鎮，也是塞車熱點，彷彿每條街道都充斥着繁忙又煩躁的情緒；但在觀塘也是不少咖啡店插旗據點，彷彿是這個小區平衡氣氛的魔法。今次Yahoo Food就集合21間不同風格、路線的觀塘Cafe推介給大家，不論你是繁忙的觀塘職人，還是單純的咖啡迷，希望都讓大家在這個忙碌的商業區中嘆到一杯靚啡，在繃緊的職場生活中找到喘氣的空間！

Yahoo Food ・ 1 小時前