農曆新年2026︱親民價開運拜年手袋推薦！Jennie風格奶黃色小手袋低至$99、Jisoo同款Tommy Hilfiger酒紅雲朵袋$1XXX必買！
農曆新年將至，大家準備好利是袋開運接福了嗎？網購專員為大家精選 Jennie 最愛奶油黃、Jisoo 大愛酒紅與張員瑛可愛粉紅手袋，除了「萬紫千紅」外，也有更多性價比高的時尚選擇！
拜年平價手袋1：Jennie 最愛奶油黃色調
溫暖又具活力的奶油黃，十分適合新春的回暖時節！粉嫩溫柔可甜可鹽，如 Jennie 般配襯新年派對晚裝，又或日常配襯 T 恤牛仔褲清爽造型亦可。首推 Uniqlo 的 $99 超抵半月包，Charles & Keith 的奶黃小方包精緻可愛，$499 已有交易！
男女通用 弧形迷你肩背包
價錢：$99
RUFFLE SHOULDER BAG
價錢：$321︱
原價：$459
Sammie Knotted-Handle Elongated Bag - Butter Yellow
價錢：$499
Duo Chain-Handle Two-Way Backpack - Butter Yellow
價錢：$599
Topshop Gee mini hardware grab bag in lemon
價錢：$300︱
原價：$333.3
拜年平價手袋2：Jisoo 大愛酒紅色調
想入手一個紅色手袋，可試更易配襯的酒紅色調！Jisoo 同款 Tommy Hilfigar 酒紅色雲朵包優雅低調又具高級感，日常使用也百搭時尚。Tommy Hilfiger 酒紅色雲朵包官網 9 折後 $1,521 即已可買到，Charles & Keith 的 BV 平替飯盒包 $599 已有交易，性價比十分高！
TOMMY HILFIGER 柔軟皮革標誌飾牌斜背包
價錢：$1,521︱
原價：$1,690
Ivette 拉鍊肩背包 - 深紅酒莓
價錢：$599
COACH Brooklyn 28 Leather Shoulder Bag
價錢：$3,300
MARGESHERWOOD Large Soft Bowling Bag
價錢：$2,062︱
原價：$2,941
Sophie Jousse with Fabrique Monti East West Shoulder Bag
價錢：$3,265
拜年平價手袋3：張員瑛粉紅色手袋
粉紅手袋亦即新年及春夏的好選擇，張員瑛粉紅針織配 Miu Miu 粉紅手袋，精緻又具公主氣質。Charles & Keith 粉紅手袋甜美又實用，由 OL 輕熟風至 Gen Z 少女風一應俱全，全部 $500 下已有交易！
Ally Ruched Slouchy Chain-Handle Bag - Light Pink
價錢：$469
Hazel Bow Top Handle Bag - Soft Pink
價錢：$499
Sammie Drawstring Bucket Bag - Soft Pink
價錢：$499
Hazel Bow Elongated Trapeze Shoulder Bag - Soft Pink
價錢：$499
另外，小編想加推張員瑛的同款紅色手機殼，可愛的櫻桃設計配粉紅手袋甜美滿分，Hello Kitty 款復古精緻，新年也不用由頭到腳穿上紅色，簡單一件小物開運又時尚！
Sweet Nothing Impact Case MagSafe Compatible
價錢：$549
Hello Kitty Coffee Case
價錢：$549
