農曆新年2026︱親民價開運拜年手袋推薦！Jennie風格奶黃色小手袋低至$99、Jisoo同款Tommy Hilfiger酒紅雲朵袋$1XXX必買！

農曆新年將至，大家準備好利是袋開運接福了嗎？網購專員為大家精選 Jennie 最愛奶油黃、Jisoo 大愛酒紅與張員瑛可愛粉紅手袋，除了「萬紫千紅」外，也有更多性價比高的時尚選擇！

拜年平價手袋1：Jennie 最愛奶油黃色調

溫暖又具活力的奶油黃，十分適合新春的回暖時節！粉嫩溫柔可甜可鹽，如 Jennie 般配襯新年派對晚裝，又或日常配襯 T 恤牛仔褲清爽造型亦可。首推 Uniqlo 的 $99 超抵半月包，Charles & Keith 的奶黃小方包精緻可愛，$499 已有交易！

男女通用 弧形迷你肩背包

價錢：$99

RUFFLE SHOULDER BAG

價錢：$321︱ 原價：$459

Sammie Knotted-Handle Elongated Bag - Butter Yellow

價錢：$499

Duo Chain-Handle Two-Way Backpack - Butter Yellow

價錢：$599

Topshop Gee mini hardware grab bag in lemon

價錢：$300︱ 原價：$333.3

拜年平價手袋2：Jisoo 大愛酒紅色調

想入手一個紅色手袋，可試更易配襯的酒紅色調！Jisoo 同款 Tommy Hilfigar 酒紅色雲朵包優雅低調又具高級感，日常使用也百搭時尚。Tommy Hilfiger 酒紅色雲朵包官網 9 折後 $1,521 即已可買到，Charles & Keith 的 BV 平替飯盒包 $599 已有交易，性價比十分高！

TOMMY HILFIGER 柔軟皮革標誌飾牌斜背包

價錢：$1,521︱ 原價：$1,690

Ivette 拉鍊肩背包 - 深紅酒莓

價錢：$599

COACH Brooklyn 28 Leather Shoulder Bag

價錢：$3,300

MARGESHERWOOD Large Soft Bowling Bag

價錢：$2,062︱ 原價：$2,941

Sophie Jousse with Fabrique Monti East West Shoulder Bag

價錢：$3,265

拜年平價手袋3：張員瑛粉紅色手袋

（IG @for_everyoung10）

粉紅手袋亦即新年及春夏的好選擇，張員瑛粉紅針織配 Miu Miu 粉紅手袋，精緻又具公主氣質。Charles & Keith 粉紅手袋甜美又實用，由 OL 輕熟風至 Gen Z 少女風一應俱全，全部 $500 下已有交易！

Ally Ruched Slouchy Chain-Handle Bag - Light Pink

價錢：$469

Hazel Bow Top Handle Bag - Soft Pink

價錢：$499

Sammie Drawstring Bucket Bag - Soft Pink

價錢：$499

Hazel Bow Elongated Trapeze Shoulder Bag - Soft Pink

價錢：$499

另外，小編想加推張員瑛的同款紅色手機殼，可愛的櫻桃設計配粉紅手袋甜美滿分，Hello Kitty 款復古精緻，新年也不用由頭到腳穿上紅色，簡單一件小物開運又時尚！

Sweet Nothing Impact Case MagSafe Compatible

價錢：$549

Hello Kitty Coffee Case

價錢：$549

