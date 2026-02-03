農曆新年2026｜新年全盒3大低卡新派零食推薦！減肥都食得的蛋白脆片／韓國人氣杏仁／杜拜朱古力都有？

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

傳統全盒一向擺滿舊式新年食品，如油角、糖蓮子、瑞士糖等，但大家都知這些零食高糖、高油，又高脂肪！今年新年一於搞搞新意思，除了擺放傳統食品外，不妨搭配一些新款零食，如薯片、朱古力、堅果等，大人小朋友都鍾意！Yahoo購物專員精選iHerb超抵買三大類零食推薦，平時食又得，新年放入全盒都得，絕對又抵又好食！

立即查看iHerb零食頁

iHerb優惠/優惠碼Promo Code（更新自2026年2月2日）

1. 農曆新年優惠｜SHOP NOW

廣告 廣告

付款前輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

優惠日期：即日起至2月7日晚上10時59分

2. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【MYAPP15】即可享額外85折

優惠日期：即日起至12月31日

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

新年全盒零食推薦1：香脆可口類

1）Kettle Foods薯片

Kettle Foods薯片一向是iHerb熱賣薯片第一名，選用天然食材包括薯仔、植物油、蜂蜜粉，而且無麩質、無人工防腐劑及零反式脂肪，酥脆厚身口感，加上極香口蜜糖芥末味，絕對是完美絕配！

Kettle Foods薯片 蜜糖芥末口味

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$31｜ 原價：$41

SHOP NOW

Kettle Foods薯片 蜜糖芥末口味

2）Quest Nutrition 玉米餅蛋白質薯片

近年不少人都注重健康飲食，全盒都可以放健康零食！Yahoo購物專員推介入手iHerb蛋白質片類第一名，Quest Nutrition 玉米餅蛋白質薯片，每一包含20克蛋白質，而且有7種口味選擇，人氣口味有青檸辣椒味、芝士味、香辣口味等，新年食多幾包都不怕肥！現時iHerb有全網75折優惠，折後$144可以買到8包，平均一包只需$18。

Quest Nutrition 玉米餅蛋白質薯片（8袋）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$144｜ 原價：$192

SHOP NOW

Quest Nutrition 玉米餅蛋白質薯片（8袋）

3）Popchips 薯片

Popchips薯片有多種口味，包括燒烤、海鹽、洋蔥酸忌廉味等，Yahoo購物專員最推介入手燒烤口味，非常香脆惹味！Popchips薯片是非油炸零食，無麩質、無添加防腐劑，不含人工香料和色素，零膽固醇和零反式脂肪，每份熱量只有120卡路里，以零食來說是個較健康的選擇。

Popchips 薯片

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$24｜ 原價：$31

SHOP NOW

Popchips 薯片

新年全盒零食推薦2：嗜甜者必買

1）YumEarth 有機水果糖

新年全盒怎可以少得糖果？糖果代表開開心心，每年都食超市買到的糖果，今年一於試來自法國的YumEarth有機水果糖，在iHerb糖果類產品排名第一位，產品使用純果汁調色，沒有人工色素，有多款水果口味選擇，如葡萄、士多啤梨、櫻桃、芒果等口味棒棒糖，現時iHerb折後$63可以買到50件裝，平均都是$1.26/件，放在全盒好睇又好食！

YumEarth 雜錦口味棒棒糖（50件獨立包裝）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$63｜ 原價：$84

SHOP NOW

YumEarth 雜錦口味棒棒糖

2）Original Natural Sweets 杜拜黑朱古力迷你裝

杜拜朱古力熱潮從未間斷，Yahoo購物專員發現iHerb最近新品有杜拜朱古力，來自Original Natural Sweets的杜拜黑朱古力迷你裝，用優質黑朱古力，包著酥脆庫納法增添口感層次，還有開心果的堅果香氣，現時iHerb定價為$153，75折後只需$115。

Original Natural Sweets 杜拜黑朱古力迷你裝

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$115｜ 原價：$153

SHOP NOW

Original Natural Sweets 杜拜黑朱古力迷你裝

3）ChocZero Keto Bark 海鹽杏仁黑朱古力棒

新年全盒當然不少得朱古力零食！iHerb大受歡迎的健康朱古力品牌ChocZero，推出多款不加糖健康朱古力，例如這款海鹽杏仁黑朱古力棒，黑朱古力混合海鹽和杏仁，重點是生酮全素零食，亦無添加糖、乳製、麩質等成分，大人小朋友、素食者、健身人士都可以食！重點iHerb現時有75折，折後低至$59買到15條獨立包裝朱古力棒，平均每條$3.9起。

ChocZero Keto Bark 海鹽杏仁黑朱古力棒

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$59｜ 原價：$78

SHOP NOW

ChocZero Keto Bark 海鹽杏仁黑朱古力棒

新年全盒零食推薦3：健康堅果零食

1）HBAF 杏仁零食

新年全盒好多人都會放開心果，杏仁等堅果零食，低卡之餘又有豐富蛋白質。而今次推薦的韓國品牌HBAF，有多款不同口味杏仁，包括人氣蜂蜜牛油口味、cookie and cream口味、烤粟米口味等，有齊鹹甜口味，可以全都放入全盒中！

HBAF 蜂蜜牛油口味杏仁

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$35｜ 原價：$47

SHOP NOW

HBAF 蜂蜜牛油口味杏仁

2）Wonderful Pistachios 淡鹽無殼開心果

最簡單又好味的賀年食品，一定是開心果！Wonderful Pistachios推出少鹽版開心果，淡淡鹹香味，而且全部去殼，非常方便食用，絕對是全盒必備！

Wonderful Pistachios 淡鹽無殼開心果

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$53｜ 原價：$70

SHOP NOW

Wonderful Pistachios 淡鹽無殼開心果

3）NOW Foods 未加工杏仁

想食得健康，全盒可以放未加工果仁，如NOW Foods未加工原生杏仁，沒有添加鹽，含豐富低飽和脂肪、5克膳食纖維、8克蛋白質，而且可抗氧化和降低血壓，有助心臟健康。新年可以放在全盒，新年後還可以用來製作杏仁奶、杏仁乳酪等多款小食，不造成浪費。

NOW Foods 未加工杏仁

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$59｜ 原價：$78

SHOP NOW

NOW Foods 未加工杏仁

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜2026 | 迷你盆菜優惠推介12間 低至人均$122歎北歐雜錦海鮮盆菜/十八羅漢上素盆菜/鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜/潮式蠔皇盆菜

新年到會2026｜團年飯、酒店級盆菜到會合集！人均$125起享受美式海鮮袋、高質泰菜、一口美食到會服務

年糕2026│20間賀年糕點早鳥優惠推薦！低至68折/酒店年糕優惠/蘿蔔糕推介

蘿蔔糕2026│15+間賀年蘿蔔糕優惠推薦！免運攻略/酒店蘿蔔糕優惠/米芝蓮餐廳低至69折

蝴蝶酥2026｜18間高質蝴蝶酥推介！$50袋裝/酒店優惠碼/和風醬油味+鹹蛋肉鬆味

蛋卷推介2026｜20間蛋卷品牌優惠推介！低至$48盒/蝦籽味蛋卷/台灣過江龍蛋卷

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，並以Yahoo電郵免費登記成為會員，即時可完成簡單任務賺取Ypoints，憑分即可換領不同獎賞！ 新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！