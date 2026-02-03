農曆新年2026｜新年全盒3大低卡新派零食推薦！減肥都食得的蛋白脆片／韓國人氣杏仁／杜拜朱古力都有？

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
傳統全盒的舊式新年食品食到悶？今年一於搞搞新意思，擺放傳統款外，不妨搭配一些新款零食！
傳統全盒一向擺滿舊式新年食品，如油角、糖蓮子、瑞士糖等，但大家都知這些零食高糖、高油，又高脂肪！今年新年一於搞搞新意思，除了擺放傳統食品外，不妨搭配一些新款零食，如薯片、朱古力、堅果等，大人小朋友都鍾意！Yahoo購物專員精選iHerb超抵買三大類零食推薦，平時食又得，新年放入全盒都得，絕對又抵又好食！
iHerb優惠/優惠碼Promo Code（更新自2026年2月2日）
1. 農曆新年優惠｜SHOP NOW
付款前輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
優惠日期：即日起至2月7日晚上10時59分
2. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【MYAPP15】即可享額外85折
優惠日期：即日起至12月31日
新年全盒零食推薦1：香脆可口類
1）Kettle Foods薯片
Kettle Foods薯片一向是iHerb熱賣薯片第一名，選用天然食材包括薯仔、植物油、蜂蜜粉，而且無麩質、無人工防腐劑及零反式脂肪，酥脆厚身口感，加上極香口蜜糖芥末味，絕對是完美絕配！
Kettle Foods薯片 蜜糖芥末口味
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$31｜
原價：$41
2）Quest Nutrition 玉米餅蛋白質薯片
近年不少人都注重健康飲食，全盒都可以放健康零食！Yahoo購物專員推介入手iHerb蛋白質片類第一名，Quest Nutrition 玉米餅蛋白質薯片，每一包含20克蛋白質，而且有7種口味選擇，人氣口味有青檸辣椒味、芝士味、香辣口味等，新年食多幾包都不怕肥！現時iHerb有全網75折優惠，折後$144可以買到8包，平均一包只需$18。
Quest Nutrition 玉米餅蛋白質薯片（8袋）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$144｜
原價：$192
3）Popchips 薯片
Popchips薯片有多種口味，包括燒烤、海鹽、洋蔥酸忌廉味等，Yahoo購物專員最推介入手燒烤口味，非常香脆惹味！Popchips薯片是非油炸零食，無麩質、無添加防腐劑，不含人工香料和色素，零膽固醇和零反式脂肪，每份熱量只有120卡路里，以零食來說是個較健康的選擇。
Popchips 薯片
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$24｜
原價：$31
新年全盒零食推薦2：嗜甜者必買
1）YumEarth 有機水果糖
新年全盒怎可以少得糖果？糖果代表開開心心，每年都食超市買到的糖果，今年一於試來自法國的YumEarth有機水果糖，在iHerb糖果類產品排名第一位，產品使用純果汁調色，沒有人工色素，有多款水果口味選擇，如葡萄、士多啤梨、櫻桃、芒果等口味棒棒糖，現時iHerb折後$63可以買到50件裝，平均都是$1.26/件，放在全盒好睇又好食！
YumEarth 雜錦口味棒棒糖（50件獨立包裝）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$63｜
原價：$84
2）Original Natural Sweets 杜拜黑朱古力迷你裝
杜拜朱古力熱潮從未間斷，Yahoo購物專員發現iHerb最近新品有杜拜朱古力，來自Original Natural Sweets的杜拜黑朱古力迷你裝，用優質黑朱古力，包著酥脆庫納法增添口感層次，還有開心果的堅果香氣，現時iHerb定價為$153，75折後只需$115。
Original Natural Sweets 杜拜黑朱古力迷你裝
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$115｜
原價：$153
3）ChocZero Keto Bark 海鹽杏仁黑朱古力棒
新年全盒當然不少得朱古力零食！iHerb大受歡迎的健康朱古力品牌ChocZero，推出多款不加糖健康朱古力，例如這款海鹽杏仁黑朱古力棒，黑朱古力混合海鹽和杏仁，重點是生酮全素零食，亦無添加糖、乳製、麩質等成分，大人小朋友、素食者、健身人士都可以食！重點iHerb現時有75折，折後低至$59買到15條獨立包裝朱古力棒，平均每條$3.9起。
ChocZero Keto Bark 海鹽杏仁黑朱古力棒
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$59｜
原價：$78
新年全盒零食推薦3：健康堅果零食
1）HBAF 杏仁零食
新年全盒好多人都會放開心果，杏仁等堅果零食，低卡之餘又有豐富蛋白質。而今次推薦的韓國品牌HBAF，有多款不同口味杏仁，包括人氣蜂蜜牛油口味、cookie and cream口味、烤粟米口味等，有齊鹹甜口味，可以全都放入全盒中！
HBAF 蜂蜜牛油口味杏仁
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$35｜
原價：$47
2）Wonderful Pistachios 淡鹽無殼開心果
最簡單又好味的賀年食品，一定是開心果！Wonderful Pistachios推出少鹽版開心果，淡淡鹹香味，而且全部去殼，非常方便食用，絕對是全盒必備！
Wonderful Pistachios 淡鹽無殼開心果
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$53｜
原價：$70
3）NOW Foods 未加工杏仁
想食得健康，全盒可以放未加工果仁，如NOW Foods未加工原生杏仁，沒有添加鹽，含豐富低飽和脂肪、5克膳食纖維、8克蛋白質，而且可抗氧化和降低血壓，有助心臟健康。新年可以放在全盒，新年後還可以用來製作杏仁奶、杏仁乳酪等多款小食，不造成浪費。
NOW Foods 未加工杏仁
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$59｜
原價：$78
