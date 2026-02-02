宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
農曆新年2026｜香港10大廟宇新春開放時間！上頭炷香除黃大仙祠還可到這裡！附還神／還太歲須知＋觀音開庫廟宇
2026年農曆新年將至，相信一眾善信都忙於還神、還太歲，甚至乎已經計劃年三十晚到哪間廟宇上頭炷香！打算在新春期間到香港寺廟祈福、求好運的話，就要留意以下10大香港廟宇新春開放時間，內文還附上還神、還太歲須知，大家不妨分享此文章給親朋戚友，方便大家查詢。
1. 嗇色園黃大仙祠：上頭柱香廟宇
農曆新年市民都會到黃大仙祠上「頭炷香」，望可獲神明保祐一整年都好運連連！「頭炷香」指於大除夕至年初一的子時，即晚上11時至凌晨1時之間上香。嗇色園黃大仙祠年廿九當晚9時開放善信入祠等候，並實施人潮管制，讓一眾善信上頭炷香，以過往經驗，善信會早早到場排隊上香，如要當第一批上香的民眾，就需要晚上9時前到場了。
嗇色園黃大仙祠
地址：香港九龍黃大仙竹園村二號（地圖按此）
新年特別開放時間：2026年2月16日（年廿九）於晚上9時並通宵開放至2月17日（年初一）晚上9時；2月18日（年初二）至3月2日（初十四）上午7時30分至下午6時；3月3日（正月十五元宵）上午7時30分至晚上9時。
交通方法：從港鐵黃大仙站B2出口，步行約3分鐘。
2. 上環文武廟：學業、事業順順
每逢農曆新年，上環文武廟亦有上「頭炷香」活動，同一時間入場人數上限為100人，如住在港島的善信不想過海的話，今年可以在上環文武廟上香，但記得留意開放時間。文武廟是香港法定古蹟，主要供奉文昌及武帝，特別適合學生、職場人士前來參拜，祈求學業順利或升職加薪、轉工順利等。
上環文武廟
地址：香港荷李活道124至126號（地圖按此）
開放時間：上午8時至下午6時
頭注香開放時間：2026年2月16日晚上11時至2月17日凌晨2時
交通方法：港鐵金鐘站F出口太古廣場外乘26號巴士，至文武廟荷李活道站下車；港鐵中環站D2 出口右轉至戲院里，沿皇后大道中往中環中心方向走，然後搭乘中環至 半山自動扶梯前往；港鐵上環站A2出口，沿禧利街走至皇后大道中右轉，沿樂古道旁的樓梯街往上走約5分鐘至荷李活道。
3. 沙田車公廟：初二車公誕
另一間新春人氣廟宇就是沙田車公廟，每年年初二都會舉行車公誕，市民都視為祈福轉運的好時候！提提大家，廟外攤位有售拜神用的香燭和風車，但廟內只能點燃香枝、禁止點燃蠟燭。
沙田車公廟
地址：沙田車公廟路7號（地圖按此）
開放時間：上午8時至下午6時
新年特別開放時間：2月12日公布
交通方法：港鐵大圍站B出口，依路牌指示前往；港鐵車公廟站B出口，步行約5至10分鐘。
4. 紅磡觀音廟：財源滾滾
要新一年財源滾滾、想財運滿滿的話，就要到紅磡觀音廟！紅磡觀音廟乃香港一級歷史建築，廟裡主神是觀音，而每年正月廿六都會一大批善信前來向觀音「借庫」，祈求新一年的財運可以受觀音關照，財運亨通！
紅磡觀音廟
地址：紅磡差館里20號（地圖按此）
開放時間：上午8時至下午5時45分
交通方法︰九巴6C、6F、30X、212及隧道巴士106、115於蕪湖街及觀音街下車，沿觀音街行5分鐘；港鐵何文田站B1出口，經行人天橋落蕪湖街直行至觀音街交界左轉，約10分鐘。
5. 旺角水月宮：觀音借庫
旺角水月宮廟內保存了一批珍貴文物：2塊1927年的古物牌匾、觀音銅扇、香案等，也有升運蓮花燈供善信祈福。每年都會舉辦「觀音開庫」寶誕，吸引大批善信前往參拜及「借庫」。
旺角水月宮
地址：九龍山東街90號（地圖按此）
開放時間：上午8時至下午6時
頭注香開放時間：2026年2月16日晚上11時至2月17日凌晨2時
交通方法：旺角站E2出口步行約5分鐘
6. 慈雲山觀音佛堂：求姻緣、求子
求姻緣除了可到黃大仙慈祠外，慈雲山觀音廟也是一個選擇。廟內設有龍床，讓民眾祈求連生貴子、子女平安，廟背亦有姻緣石，讓一眾單身男女、拍拖人士、夫婦以祈求姻緣美滿。廟內另有「觀音開庫」寶誕，想借庫都也可以到此一拜。
慈雲山觀音佛堂
地址：九龍慈雲山沙田㘭道400號（地圖按此）
開放時間：上午9時至下午5時
交通：乘坐806R專線小巴於沙田坳道紫竹亭下車，沿小徑再步行15分鐘；在慈雲山北巴士總站旁邊入口進入，步行15分鐘。
7. 九龍城侯王古廟：祈求健康
九龍城聯合道侯王古廟是香港法定古蹟，建於1730年或以前，主要供奉南宋忠臣楊亮節，據說特別適合祈求身體健康！如要來年身體健康、合家安康，可以到侯王古廟一拜。
九龍城聯合道侯王古廟
地址：白鶴山聯合道130號（地圖按此）
開放時間：上午8時至下午5時
交通方法：樂富地鐵站轉乘往東頭村小巴至聯合道／東頭村道交界處；由樂富地鐵站B出口，沿聯合道南行約5分鐘即達
8. 大角咀洪聖廟：風調雨順
大角咀洪聖殿為香港三級歷史建築，廟內主祀海神洪聖，並配祀何仙姑、觀音、女媧、包公、北帝、地藏、準提及黃大仙，特別適合以出海打魚、航海為生的人們祈求風調雨順。另外，洪聖廟前有棵百年許願樹，善信參拜時，會將心願寫在心願咭放於竹筒內，再掛到許願樹之鐵欄上祈福！
大角咀洪聖廟
地址：九龍大角咀福全街58號（地圖按此）
開放時間：上午8時至下午5時
交通方法：奧運站C出口步行8分鐘，或旺角A2出口步行10分鐘
9. 筲箕灣城隍廟：求籤問卜必到
筲箕灣城隍廟為三級歷史建築，主祀神祇為城隍，其他供奉神祇有五通神、十殿閻羅、土地神、斗姆元君及六十太歲等。城隍廟以求籤問卜靈驗聞名，很多善信特地到廟求籤、詢問神明意見和指點等。
筲箕灣城隍廟
地址：香港島筲箕灣金華街（地圖按此）
開放時間：上午8時至下午5時
交通方法：筲箕灣地鐵站B1出口步行5分鐘
10. 圓玄學院：攝太歲之選
圓玄學院包含供奉儒、釋、道三教的寺廟、亭閣，以及參拜廳堂。院內的元辰殿（又稱太歲殿），祀奉60位掌管人間一年禍福的星宿神，所以不少犯太歲、沖太歲、值太歲的民眾會特地來到攝太歲，以求所屬的太歲星神庇佑來年順利。提提大家，攝太歲要在立春後進行，2026年立春為2月4日，大家也不必在立春當日到廟宇攝太歲，可以配合個人吉日吉時再前往。
圓玄學院
地址：荃灣三叠潭圓玄學院（地圖按此）
開放時間：上午8時30分至下午5時
交通方法：從荃灣兆和街乘81號專綫小巴，並在圓玄學院門前下車
還太歲、還神須知
新春將至，代表是時候要還太歲和還神了。如在去年曾到廟宇攝太歲、觀音借庫等，就要回廟宇還太歲和還神。大家要留意，大部分神明如觀音或佛陀是不殺生的，不能用肉類來還神，如祭品用上燒豬、燒肉和熟雞等，其實是不敬的行為。另外，女性要盡量避免經期期間還神、拜神，如沒有家人朋友代勞的話，進廟時是清潔雙手，還神時最多只可上香，緊記不能清理或觸碰神位上的任何物品。
還太歲祭品
準備兩枝或六枝雙數顏色鮮艷的鮮花，或4個蘋果、3片片糖/5粒糖果
到還神廟宇購買太歲衣寶
在酬謝文「信士」寫上需要還太歲的名字及出生年月日
放進呈給太歲大將軍的信封，連同香燭放到以金銀衣紙摺成的聚寶盆上
還太歲步驟
先參拜斗姆元君，再將祭品放在廟內需要酬謝的大神及太歲前
在大殿向太歲三拜，貢上長壽香和細香，並插在香爐
參拜去年太歲之後，宣讀酬謝疏文，再參拜還太歲者所屬的「當年太歲」
參拜完太歲之後，把酬謝疏文、太歲衣投往焚化爐化掉，或交給廟祝
