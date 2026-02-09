農曆新年︱馬年利是封合集！即睇全港各區商場換領詳情

文：《親子頭條》編輯部｜攝：Rachel Tjang

農曆新年轉眼就到，相信各位家長都要四出辦年貨，其中當然不少得利是封。一文帶大家睇均今年各區商場利是封：馬年造型設計、可愛卡通聯乘、御首、招財貓及及刺繡等各不相讓，即睇換領詳情！

全港各大商場利是封大集結！

1、東薈城名店倉 x Calbee新春限定利是封套裝

換領日期：2026年1月23日至2026年2月19日

換領地點：東薈城名店倉

換領詳情：CLUB CG會員親臨東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領。非CLUB CG會員亦可憑HK2,000元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為CLUB CG會員並參與獎賞禮遇。

「東薈城名店倉 x Calbee新春限定利是封套裝」一套10個，採用FSC環保紙張製造，可回收循環升級再造。10個5款不同利是封以4大Calbee角色為設計靈感，每個利是封都代表不同祝福與新年的寓意，祝願大家在新一年「薯樂無窮」，每天都有無盡快樂和歡笑！

2、MOSTown新港城中心 x HANGYODON「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」

換領日期：2026年1月23日至3月3日或換完即止

換領地點：MOSTown 新港城中心 L3 會員專區

換領方法：H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$688即可換領「如『魚』得水賀年套裝」乙盒（每盒8個利是封）／以電子貨幣即日消費滿HK$1,388即可換領「風生『水』起尊貴賀年套裝」乙盒 (每盒8個利是封）。

新港城中心首度聯乘HANGYODON推出兩款獨家限量別注版賀年套裝「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」，每盒有8封利是，採用FSC認證環保紙張製成。此外，「風生『水』起尊貴賀年套裝」更附有「HANGYODON新春祝福眼神小卡」，可以隨意為HANGYODON變換4款趣緻眼神，玩味滿分！

3、華懋集團8大商場「開運利是套裝」及「開運利是套裝」

日期：2026年1月23日至2月15日

時間：11:00-21:00

地點：如心廣場一期1樓禮賓部

換領方法：憑即日電子貨幣消費滿HK$800，即可換領開運利是封及如心賞電子優惠券HK$20一張；消費滿HK$1,800，可換領開運利是套裝及如心賞電子現金券HK$50一張。

華懋集團8大商場聯乘本地藝術家Bao Ho呈獻「喵來福到開運祭—開運利是套裝」。內含一套2款「開運利是封」、「福到利是袋」及「幸福透明御守」，利是封以「月巴BOSS」及「金多寶」趣緻大頭造型設計，毛茸茸馬頭搭配燙金壓製祝福語別具特色；「福到利是袋」則印有「月巴BOSS」可愛身影，既實用又有意頭！

4、朗豪坊「LUCKY MEOW」利是封

換領日期：2026年1月14日起至換完即止

換領時間：10:30-22:30

還領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

換領方法：

．利是封套裝｜LP CLUB會員登入朗豪坊APP，毋須積分，即可以HK$68預購；1月28日起以HK$98購買

．招財開運組｜LP CLUB會員即日累積消費滿HK$2,500（最多3張由不同參與商舖發出之即日電子消費單據，每張金額為HK$100 或以上）即可換領

朗豪坊今年聯乘本地創作單位MUDLAB（泥社），帶來以「LUCKY MEOW」為主題的利是封套裝及限定招財開運組！LUCKY MEOW招財開運組內有由泥社打造的朗豪坊特別版招財吊飾潮玩單品，寓意「紅」運當頭、好運齊「泥」；而利是封則選用象徵守護與祝福的「招福猫」，配以燙金「Goood Luck」字樣寓意好運齊來！

5、D‧PARK x TAKARA TOMY「TOMICA x D‧PARK 賀年利是封」

換領日期：2026年1月23日至2026年3月8日

換領時間：12:00-21:00

換領位置：D．PARK L2禮賓部

換領辦法：如心賞會員憑即日電子貨幣（單一消費單據）消費滿HK$500，即可換領TOMICA x D‧PARK賀年利是封（1套6封）。

「TOMICA x D．PARK賀年利是封」共有2款設計，封面上綴滿各式 TOMICA玩具車及品牌標誌，印有「身體健康」與「心想事成」吉祥祝語，派發時可同時傳遞童趣與歡樂。

6、北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場「錦鯉迎春御吉祥」利是封

換領日期：2026年1月16日至2月16日（或至換完即止）

換領地點：北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場顧客服務中心

換領方法：消費滿指定金額及憑該商場商戶即日發出之電子發票可換領「錦鯉迎春御吉祥」利是封。

新鴻基地產旗下五大商場北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場攜手推出限量版「錦鯉迎春御吉祥」利是封。利是封以「錦鯉御守」為主題，一套6款有不同祝福語，祝福語更以立體燙金刻印，上方配有繩結，可以掛在家中，幸福健康一整年。

7、新地商場上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊「花漾錦繡」利是封

換領日期：2026年1月16日至換完即止

換領地點：上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊顧客服務中心

換領方法：憑該商場商戶即日發出消費滿HK$800之電子發票，可換領「花漾錦繡」利是封1套。每套包含2款（共6個），合共2套利是封組合以供選擇。

「花漾錦繡」刺繡利是封設計靈感取材自經典新春花卉，結合傳統刺繡工藝，匠心打造四款寓意吉祥的精緻利是封。每一款皆以獨特花語，祝願新一年花開富貴、幸福滿載、吉祥如意。

8、西沙GO PARK「躍馬GO迎新春利是封套裝」

換領日期：2026年1月16日－2月16日

換領時間：10:00-22:00

換領地點：GO PARK地面顧客服務中心（近Tesla）

換領方法：The Point 會員於場內任何「即賺分」商戶即日以電子貨幣消費滿HK$388（最多可累積2張不同商戶的發票），即可換領「躍馬GO迎新春利是封套裝」乙套（每套兩款設計各4個，共8個）。

西沙GO Park以「炫夢旋轉木馬」為主題，推出「躍馬GO迎新春利是封套裝」。利是封封套分為2層，設計暗藏機關，輕輕向上拉動內層，馬戲帳幕中便會躍出「馬上富貴」與「馬上幸福」的祝福語句。

9、MOKO新世紀廣場「財福滿JOY利是封」

換領日期：2026年1月23日至2月16日 (或至換完即止)

換領時間：10:00-22:00

換領地點：於The Point手機應用程式內換領

換領方法：The Point會員於MOKO「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額/憑指定積分，即可換領以下上獎賞。

MOKO新世紀廣場限定推出「財福滿JOY利是封」，一套2款共8個利是封，分別採用象徵「開運」與「人生贏家Luck」的紫紅色及象徵「招福發財」與「財務自由Rich」的橙金色，融合浮雕與燙金工藝，邊緣以金色流線點綴，寓意財運福氣齊來。

10、東港城「千格玲瓏」利是封

換領日期： 2026年1月19日至2月16日（或至換完即止）

換領時間：13:00-22:00

換領地點： 2樓禮品換領處

換領詳情：The Point會員於東港城指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿HK$800，即可換領「千格玲瓏」限量版精緻利是封一套（每套4款各2個，共8個）。

新鴻基地產旗下將軍澳東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC攜手推出「千格玲瓏」限量版精緻利是封。利是封設計靈感源自古典馬賽克鑲嵌藝術，以過千格色塊與幻彩燙金搭配立體雕凸工藝拼貼出駿馬、牡丹、蜂鳥與錦鯉圖案，極具氣派。「千格玲瓏」利是封禮盒每套內附8個利是封。

11、MCP新都城中心「繁花舞蝶利是封」

「繁花舞蝶利是封」、「花飛蝶舞」花鈕工藝胸針及利是封套裝

換領日期：2026年1月23日至2026年2月16日（或換完即止）

換領時間：12:00-22:00

換領地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1 會員專區

換領詳情：H．COINS會員於場內以電子貨幣即日消費，滿 HK$688*，即可換領「繁花舞蝶」利是封乙套（一套兩款，共八個）。滿 HK$888即可換領「花飛蝶舞」花鈕工藝胸針及利是封套裝乙份。

「繁花舞蝶利是封」以花鈕工藝設計作靈感，巧妙融入2款花鈕圖案元素，結合燙金與浮雕工藝，營造立體層次與華麗質感，讓每份新春祝福皆蘊含手作溫度與文化傳承的心意。

12、MegaBox「金韻花語」賀歲限量版利是封

換領日期：2026年1月27日至換完即止

換領時間：12:00-22:00

換領地點：G層禮賓處

換領方法：消費滿HK$600或以上可換領MegaBox「金韻花語」賀歲利是封（短封-1套10個）；消費滿HK$800或以上可換領MegaBox「金韻花語」賀歲利是封（長封-1套10個）

「金韻花語」限量版利是採用酒紅色作為主調，營造充滿格調的新春氛圍。糅合浮雕、激凸及燙金等技術，勾勒花瓣立體層次，圖案維妙維肖。另一亮點在於具燙金效果的花蕊與葉脈細節，金屬光澤映射多種層次效果，別具特色。利是封設有長、短雙尺寸設計，並以FSC環保紙印刷，實用又具美感，送禮自用相宜。

13、荃新天地「躍馬奔騰利是封」

換領日期：2026年1月22日起至換完即止

換領時間：12:00-21:00

換領地點：荃新天地1期禮賓處

換領詳情：S+ REWARDS會員憑指定點數即可於S+ REWARDS App換領一套8個「躍馬奔騰利是封」，數量有限，換完即止。

「躍馬奔騰」形容馬匹跳躍奔馳英姿，今個新年，荃新天地特別設計「躍馬奔騰利是封」，揉合幻變視覺設計，上下擺動利是封即可以見到駿馬奔騰的英姿。

