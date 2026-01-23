農曆新年好去處2026｜九龍區商場新春打卡好去處（持續更新）！Chiikawa Baby限定店／12位IP集結潮玩盛世展

農曆新年2026來得比較遲，大年初一落在2月17日，雖然距離新年還有一段時間，但香港各大商場的新春主題活動已相繼揭盅，有Chiikawa、HANGYODON、Brunch Brother、燦子等IP角色陪大家，本文將結集九龍區新年好去處，並持續更新，另有港島區及新界區同大家一同送蛇迎馬。

農曆新年好去處 九龍區 1. life@KCC「金馬湯圓過肥年」

由2026年1月17日至3月8日期間，一眾湯圓小馬化身湯圓店小廚師，進駐life@KCC「金馬團圓過肥年」開運湯圓樂園的6大「金馬湯圓開運區」，包括3米高的「心心相印湯圓串」、手捧著吉祥「福」字的「招福湯圓小馬」、色彩繽紛的「幸福湯圓拱門」、由綠意小馬主理的「開運湯圓工坊」、由小馬充當店長的「大吉湯圓店」，以及充滿財運的「招財湯圓小馬」，處處洋溢濃厚的新春喜氣與圓滿祝願。活動期間將帶來3大「金馬迎福活動巡禮」，包括「beat VibeDay Night」星期五露天光影節拍夜、「馬年賀歲醒獅巡遊」以及「金馬開運市集」，置身於喜氣洋洋的氛圍中。

life@KCC新春呈獻「金馬湯圓過肥年」

日期：2026年1月17日至3月8日

時間：上午10時至晚上10時

地點：葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC（地圖按此）

一眾湯圓小馬化身湯圓店小廚師，進駐life@KCC「金馬團圓過肥年」開運湯圓樂園。（圖片來源：官方照片）

3米高的「心心相印湯圓串」（圖片來源：官方照片）

由小馬充當店長的「大吉湯圓店」（圖片來源：官方照片）

充滿財運的「招財湯圓小馬」（圖片來源：官方照片）

農曆新年好去處 九龍區 2. 黃埔天地「幸福緣定桃花園」

黃埔天地以超過200個花燈及無數閃爍燈飾打造4大必影打卡合位，包括5米高巨型桃花樹彩燈拱門「祥馬花燈照桃門」、由130個幻彩燈籠組成的絢麗燈海「晚燈絢海映流水」、以五顏六色燈飾點亮的靜謐花園「繽紛瑞光幻彩園」，以及打在地上的新春圖案投影燈效「新春圖騰星滿路」，成為氣氛十足的打卡燈會！此外，今屆「漢文化節」亦將登陸黃埔天地，帶來漢服潮着服裝設計比賽及匯演、象棋擂台賽、年宵市集及新春巡遊匯演等活動，既浪漫又能感受濃厚節慶氛圍。

黃埔天地「幸福緣定桃花園」

日期： 2026年1月中旬

亮燈時間： 下午5時至晚上11時

地點： 黃埔天地黃埔號及德安街（地圖按此）

5米高巨型桃花樹彩燈拱門「祥馬花燈照桃門」。（圖片來源：官方照片）

由130個幻彩燈籠組成的絢麗燈海「晚燈絢海映流水」。（圖片來源：官方照片）

以五顏六色燈飾點亮的靜謐花園「繽紛瑞光幻彩園」。（圖片來源：官方照片）

農曆新年好去處 九龍區 3. 香港潮玩盛世展及潮玩限定店

由香港品牌玩具協會主辦的「香港潮玩盛世展」，於1月9日起登陸又一城，集合超過30個玩具品牌及原創IP，以「童玩之森」為主題，設多個打卡位包括超7米高的夢想樹屋、12位人氣巨型IP公仔，展出超過100件原創與珍藏作品，如鐵甲鋼拳1/6 Atom、黃金戰士合金模型、超人磁浮版、美女與野獸立體雕塑等，每一個角落都藏有不同風格、不同時期的作品故事。離開樹屋後，更可參加「漆」彩互動遊戲，在數碼顯示屏上選擇心儀的玩具模型並自由上色，創作出獨一無二的作品。另一邊廂，潮玩限定店亦貫徹樹屋設計，集結超過20個玩具品牌及原創IP的限量珍藏產品，包括SAGAT - Street Fighter Alpha 3、「Kalos x 九龍城寨之圍城」EPIX 系列、手繪MURA等，是玩具迷的購物天堂。

香港潮玩盛世展及潮玩限定店

日期：2026年1月9日至2月1日

時間：上午11 時至下午9時

地點：又一城LG層（地圖按此）

12位人氣玩具品牌及原創IP的大型公仔，包括首次曝光的KYUBI、銅人18、龍十兒、BUBBLE B、THE NOPE CAT、MESA。（圖片來源：官方照片）

進入樹屋後，巨型樹幹周圍都懸掛着珍貴的原創手稿，兩側展示牆展出近30個玩具品牌及原創IP的100多件珍藏作品。（圖片來源：官方照片）

潮玩限定店貫徹樹屋的設計，充滿樹木與綠葉元素的夢幻場境。（圖片來源：官方照片）

農曆新年好去處 九龍區 4. Chiikawa Baby 香港期間限定店

Chiikawa Baby香港期間限定店於1月23日至3月2日在旺角MOKO新世紀廣場地下中庭登場，佔地近2,000呎，吉伊卡哇（Chiikawa）、小八（Hachiware）與兔兔（Usagi）以超萌Baby造型重現日本官方場景，當中巨型寶寶床裝置，三位主角戴著可愛口水巾、坐在小馬桶或小鴨子上，可愛到讓人心臟融化；角色合照牆印有Chiikawa Baby漫畫故事中的經典插圖，一眾角色爬爬走走、玩耍吃飯，甚至噴奶，重現溫馨日常。

今次期間限定店不但有日本直送的官方授權精品，更會與日本同步發售全新「Chiikawa Baby」第2彈新品，包括寶寶造型公仔、Chiikawa Baby紙巾收納袋、環保袋和幸運御守等，每款商品每人限購2件（盲盒除外），想入手就要快手！

Chiikawa Baby 香港期間限定店

日期：2026年1月23日至3月2日

時間：上午11時至晚上9時（最後進場晚上8時30分）

地點：旺角MOKO新世紀廣場地下中庭（地圖按此）

Chiikawa Baby香港期間限定店於1月23日至3月2日在旺角MOKO新世紀廣場地下中庭登場。（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

佔地近2,000呎，吉伊卡哇（Chiikawa）、小八（Hachiware）與兔兔（Usagi）以超萌Baby造型重現日本官方場景。（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

角色合照牆印有Chiikawa Baby漫畫故事中的經典插圖，一眾角色爬爬走走、玩耍吃飯，甚至噴奶，重現溫馨日常。（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

第2彈：Chiikawa Baby坐便器造型公仔吊飾（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

農曆新年好去處 九龍區 5. iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園

iSQUARE國際廣場聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet，以其筆下十多名人氣角色：小湯圓、呆珠、柴火人等，帶來甜度甚高的春日甜蜜樂園，3大「圓」美打卡區域，「新春甜蜜花園」設5米高巨型團圓福袋，小湯圓由袋中探頭外望，一同祝願大家心想事成；「招財開運大街」備有步步「糕」昇年糕店、甜絲絲點心店、熱烘烘栗子店，重現過年熱鬧的攤販風景；「甜甜蜜蜜團子店」能透過「圓」滿幸運三色小團子及食得幸福團圓麻糬攤檔，感受農曆年的熱鬧氣氛。另2月份指定日子將有新春市集賀新歲，結集年貨、應節特色商品、文創產品，以及oh… little sweet首次發售的新產品，辦年貨一流。

iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園

日期：2026年1月23日至2026年3月8日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION（地圖按此）

iSQUARE國際廣場聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet，以其筆下十多名人氣角色：小湯圓、呆珠、柴火人等，帶來甜度甚高的春日甜蜜樂園。（圖片來源：官方照片）

「招財開運大街」備有步步「糕」昇年糕店、甜絲絲點心店、熱烘烘栗子店，重現過年熱鬧的攤販風景。（圖片來源：官方照片）

「甜甜蜜蜜團子店」能透過「圓」滿幸運三色小團子及食得幸福團圓麻糬攤檔，感受農曆年的熱鬧氣氛。（圖片來源：官方照片）

農曆新年好去處 九龍區 6. LCX PP X MONSTER 新春祈福慶典

迎接馬年，全港首個PP X MONSTER 新春祈福慶典將於1月30日起登陸尖沙咀LCX！超人氣角色PP Baby今次化身「新春守護神」，帶領大家遊走5大開運打卡位，包括可以即場掃描QR code求籤的「新年有食神」、摸摸肉球預測運勢的「幸運貓掌開運神算」，以及能夠親手製作DIY祈福牌的「心想事成祈福亭」，開運之餘更能拍出萌爆照片！場內更設有TOYZEROPLUS幸運商店街，除了首發的「淘氣星期一」PP Baby公仔，更集結罐頭豬LuLu、Butterbear及線條小狗等多款當紅精品。於2月15日更會舉行設計師AAAZ簽名會！顧客消費滿指定金額，還能參加新春手作工作坊，親手製作賀年燙布貼掛飾。農曆年初五更有財神現身巡遊，想在新一年「紅」運當頭就千萬不要錯過！

LCX PP X MONSTER 新春祈福慶典

日期：2026年1月30日至3月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX（地圖按此）

全港首個PP X MONSTER 新春祈福慶典將於1月30日起登陸尖沙咀LCX。（圖片來源：官方照片）

場內更設有TOYZEROPLUS幸運商店街。（圖片來源：官方照片）

超人氣角色PP Baby今次化身「新春守護神」，帶領大家遊走5大開運打卡位。（圖片來源：官方照片）

罐頭豬LuLu精品。（圖片來源：官方照片）

線條小狗精品。（圖片來源：官方照片）

