專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
農曆新年好去處2026｜九龍區商場新春打卡好去處（持續更新）！Chiikawa Baby限定店／12位IP集結潮玩盛世展
農曆新年2026來得比較遲，大年初一落在2月17日，雖然距離新年還有一段時間，但香港各大商場的新春主題活動已相繼揭盅，有Chiikawa、HANGYODON、Brunch Brother、燦子等IP角色陪大家，本文將結集九龍區新年好去處，並持續更新，另有港島區及新界區同大家一同送蛇迎馬。
農曆新年好去處 九龍區 1. life@KCC「金馬湯圓過肥年」
由2026年1月17日至3月8日期間，一眾湯圓小馬化身湯圓店小廚師，進駐life@KCC「金馬團圓過肥年」開運湯圓樂園的6大「金馬湯圓開運區」，包括3米高的「心心相印湯圓串」、手捧著吉祥「福」字的「招福湯圓小馬」、色彩繽紛的「幸福湯圓拱門」、由綠意小馬主理的「開運湯圓工坊」、由小馬充當店長的「大吉湯圓店」，以及充滿財運的「招財湯圓小馬」，處處洋溢濃厚的新春喜氣與圓滿祝願。活動期間將帶來3大「金馬迎福活動巡禮」，包括「beat VibeDay Night」星期五露天光影節拍夜、「馬年賀歲醒獅巡遊」以及「金馬開運市集」，置身於喜氣洋洋的氛圍中。
life@KCC新春呈獻「金馬湯圓過肥年」
日期：2026年1月17日至3月8日
時間：上午10時至晚上10時
地點：葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC（地圖按此）
農曆新年好去處 九龍區 2. 黃埔天地「幸福緣定桃花園」
黃埔天地以超過200個花燈及無數閃爍燈飾打造4大必影打卡合位，包括5米高巨型桃花樹彩燈拱門「祥馬花燈照桃門」、由130個幻彩燈籠組成的絢麗燈海「晚燈絢海映流水」、以五顏六色燈飾點亮的靜謐花園「繽紛瑞光幻彩園」，以及打在地上的新春圖案投影燈效「新春圖騰星滿路」，成為氣氛十足的打卡燈會！此外，今屆「漢文化節」亦將登陸黃埔天地，帶來漢服潮着服裝設計比賽及匯演、象棋擂台賽、年宵市集及新春巡遊匯演等活動，既浪漫又能感受濃厚節慶氛圍。
黃埔天地「幸福緣定桃花園」
日期： 2026年1月中旬
亮燈時間： 下午5時至晚上11時
地點： 黃埔天地黃埔號及德安街（地圖按此）
農曆新年好去處 九龍區 3. 香港潮玩盛世展及潮玩限定店
由香港品牌玩具協會主辦的「香港潮玩盛世展」，於1月9日起登陸又一城，集合超過30個玩具品牌及原創IP，以「童玩之森」為主題，設多個打卡位包括超7米高的夢想樹屋、12位人氣巨型IP公仔，展出超過100件原創與珍藏作品，如鐵甲鋼拳1/6 Atom、黃金戰士合金模型、超人磁浮版、美女與野獸立體雕塑等，每一個角落都藏有不同風格、不同時期的作品故事。離開樹屋後，更可參加「漆」彩互動遊戲，在數碼顯示屏上選擇心儀的玩具模型並自由上色，創作出獨一無二的作品。另一邊廂，潮玩限定店亦貫徹樹屋設計，集結超過20個玩具品牌及原創IP的限量珍藏產品，包括SAGAT - Street Fighter Alpha 3、「Kalos x 九龍城寨之圍城」EPIX 系列、手繪MURA等，是玩具迷的購物天堂。
香港潮玩盛世展及潮玩限定店
日期：2026年1月9日至2月1日
時間：上午11 時至下午9時
地點：又一城LG層（地圖按此）
農曆新年好去處 九龍區 4. Chiikawa Baby 香港期間限定店
Chiikawa Baby香港期間限定店於1月23日至3月2日在旺角MOKO新世紀廣場地下中庭登場，佔地近2,000呎，吉伊卡哇（Chiikawa）、小八（Hachiware）與兔兔（Usagi）以超萌Baby造型重現日本官方場景，當中巨型寶寶床裝置，三位主角戴著可愛口水巾、坐在小馬桶或小鴨子上，可愛到讓人心臟融化；角色合照牆印有Chiikawa Baby漫畫故事中的經典插圖，一眾角色爬爬走走、玩耍吃飯，甚至噴奶，重現溫馨日常。
今次期間限定店不但有日本直送的官方授權精品，更會與日本同步發售全新「Chiikawa Baby」第2彈新品，包括寶寶造型公仔、Chiikawa Baby紙巾收納袋、環保袋和幸運御守等，每款商品每人限購2件（盲盒除外），想入手就要快手！
Chiikawa Baby 香港期間限定店
日期：2026年1月23日至3月2日
時間：上午11時至晚上9時（最後進場晚上8時30分）
地點：旺角MOKO新世紀廣場地下中庭（地圖按此）
相關文章：香港好去處｜Chiikawa Baby香港期間限定店登陸旺角！近2,000呎可愛BB世界／打卡位＋新品同步登場
農曆新年好去處 九龍區 5. iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園
iSQUARE國際廣場聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet，以其筆下十多名人氣角色：小湯圓、呆珠、柴火人等，帶來甜度甚高的春日甜蜜樂園，3大「圓」美打卡區域，「新春甜蜜花園」設5米高巨型團圓福袋，小湯圓由袋中探頭外望，一同祝願大家心想事成；「招財開運大街」備有步步「糕」昇年糕店、甜絲絲點心店、熱烘烘栗子店，重現過年熱鬧的攤販風景；「甜甜蜜蜜團子店」能透過「圓」滿幸運三色小團子及食得幸福團圓麻糬攤檔，感受農曆年的熱鬧氣氛。另2月份指定日子將有新春市集賀新歲，結集年貨、應節特色商品、文創產品，以及oh… little sweet首次發售的新產品，辦年貨一流。
iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園
日期：2026年1月23日至2026年3月8日
時間：上午10時30分至晚上10時30分
地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION（地圖按此）
農曆新年好去處 九龍區 6. LCX PP X MONSTER 新春祈福慶典
迎接馬年，全港首個PP X MONSTER 新春祈福慶典將於1月30日起登陸尖沙咀LCX！超人氣角色PP Baby今次化身「新春守護神」，帶領大家遊走5大開運打卡位，包括可以即場掃描QR code求籤的「新年有食神」、摸摸肉球預測運勢的「幸運貓掌開運神算」，以及能夠親手製作DIY祈福牌的「心想事成祈福亭」，開運之餘更能拍出萌爆照片！場內更設有TOYZEROPLUS幸運商店街，除了首發的「淘氣星期一」PP Baby公仔，更集結罐頭豬LuLu、Butterbear及線條小狗等多款當紅精品。於2月15日更會舉行設計師AAAZ簽名會！顧客消費滿指定金額，還能參加新春手作工作坊，親手製作賀年燙布貼掛飾。農曆年初五更有財神現身巡遊，想在新一年「紅」運當頭就千萬不要錯過！
LCX PP X MONSTER 新春祈福慶典
日期：2026年1月30日至3月1日
時間：上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX（地圖按此）
更多相關文章：
香港迪士尼樂園門票半價優惠｜每人低至$305！參加20周年慶典、馬年新春活動
農曆新年2026｜香港商場馬年利是封合集！粉色系御守／浮雕＋激凸＋燙金牡丹花／原創角色飛天貓
香港啟德JOYPOLIS SPORTS門票買1送1優惠｜人均$180！暢玩3大主題遊樂區、逾20個高科技遊戲
香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣
其他人也在看
農曆新年好去處2026｜港島區香港商場新春打卡好去處（持續更新）！利東街800盞金紅華燈／KYUBI x Gloomy叛逆可愛／太古福運松林
農曆新年2026來得比較遲，大年初一落在2月17日，雖然距離新年還有一段時間，但香港各大商場的新春主題活動已相繼揭盅，有Chiikawa、HANGYODON、Brunch Brother、燦子等IP角色陪大家，本文將結集港島區新年好去處，並持續更新，另有九龍區及新界區同大家一同送蛇迎馬。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
美股2026年急劇波動 3心法助投資者應對
隨着事態發展，「市場波動並不會就此消失」，在此背景下，多名市場專家就投資者如何應對市場波動提出建議。Yahoo財經 ・ 12 小時前
英特爾績差股價瀉 生產問題未解決
【彭博】— 英特爾股價在盤後交易中一度重挫13%，執行長陳立武給出的預期平平，並警告稱這家晶片製造商在應對生產問題。Bloomberg ・ 20 小時前
加總理駁川普：不靠美生存 兩國領導人唇槍舌戰
（法新社蒙特婁22日電） 美國總統川普在世界經濟論壇（World Economic Forum）指稱「加拿大是靠美國才活得下去」，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天針對這番煽動性言論予以反擊。20日的這場演說引發國際輿論高度關注，儘管卡尼未指名道姓，但這番話顯然是在針對川普對國際局勢造成的混亂影響。法新社 ・ 13 小時前
信特朗普唔怕！美股散戶買TACO撈底創紀錄
受惠於穩健的經濟數據與地緣政治緊張局勢降溫，美國股市周四 (22 日) 持續走高。許多美股散戶則因此大賺一票，原因無他，因為他們信任「TACO(川普總是退縮)」交易策略。鉅亨網 ・ 7 小時前
艾卡拉茲直落三輕取對手晉級16強 鎖定澳網首冠
（法新社墨爾本23日電） 來勢洶洶的西班牙網球猛將艾卡拉茲今天在生涯第100場大滿貫賽事中，毫不留情直落三痛宰法國選手穆特（Corentin Moutet），晉級澳洲網球公開賽16強。擊敗穆特的這場比賽，是艾卡拉茲生涯第100場大滿貫賽事。法新社 ・ 13 小時前
【百佳】一日限定網店滿額92折 入內拎優惠碼👉🏻
今日PNS網購進行一日快閃優惠，會員於PNS網購買滿 $888輸入優惠碼「CART888」 即享92折，把握機會搶先買齊新年食品、禮盒、賀年福袋啦！YAHOO著數 ・ 11 小時前
《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！
如果你已經溫習了《哈利波特》的 10 個魔法界規則，那麼是時候升級挑戰當中的經典咒語。讀者應該知道 J.K. 羅琳構思魔咒非常認真，往往與真實的語言有著緊密聯繫，要準確翻譯成中文也令人十分頭痛。以下列出了 10 條最著名、實用、厲害的咒語，背熟了才算是 100 分的粉絲！Popbee ・ 8 小時前
連日本人都看不懂的日文？ 這三種最困難 簡直超諷刺 ⋯
儘管是母語還是難免會有不明白的字眼出現～最近日本推特上就掀起一波「連日本人都看不懂的日文」話題，不少人被標題誤導以為是則「冷知識」分享，殊不知點進去卻能見人心黑暗的一面，看完讓網友直呼：這原來是一場諷刺啊！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
有片｜Chiikawa Baby香港期間限定店 近2000呎日本官方授權巡迴快閃店 1.23 登陸旺角MOKO｜Yahoo活動街
Chiikawa迷必到！全城期待的 Chiikawa Baby 香港期間限定店終於登陸香港！由本地生活品牌 NIKO-NIKO Lifestyle Store 獨家呈獻 Chiikawa Baby 香港期間限定店，將於 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日於MOKO 新世紀廣場登場！作為Chiikawa Baby 期間限定店全球巡迴的其中一站，Chiikawa Baby 香港期間限定店重現日本官方巡迴快閃店場景，讓大家能一秒置身於Chiikawa Baby 的可愛空間，除了必影打卡位外，現場更有多款日本直送官方授權商品，更驚喜的是「Chiikawa Baby」第 2 彈新品會與日本同步發售！Yahoo 活動街 ・ 3 週前
中環Monchhichi海陸嘉年華門票買1送1優惠｜人均$34起！8米高水手造型公仔、巨型充氣迷宮、彩虹水泡滑梯
可愛的Monchhichi又同大家見面啦！全港首個Monchhichi海陸嘉年華將於本月16日起登陸中環6號碼頭，嘉年華以遊樂場及水手造型Monchhichi為主題，設有8個主題遊戲區，包括近2,000呎的充氣迷宮及6米高的彩虹水泡滑梯；更有一對8米高巨型Monchhichi於天台同大家打招呼，將成為中環碼頭的最新打卡地標。大人小朋友一起在維港海景相伴下暢玩，絕對是最佳的親子好去處！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
據報法巴尋求裁減約1,200職位 完成資產管理部門整合
《彭博》報道，法國巴黎銀行正尋求裁減約1,200個職位，以完成對資產管理部門安盛投資管理的整合。報道引述消息指，該數字是未來數周與工會協商自願離職計劃的起點。法國巴黎資產管理聲明，確認將就擬議組織架構目標，啟動與員工代表機構的協商程序。 法國巴黎銀行2024年以約50億歐元收購保險商安盛旗下資產管理部門，當時管理資產規模達1.5萬億歐元，為歐洲最大資產管理公司之一。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
冬季第2簽！熱刺購新馬些路
【Now Sports】熱刺周四完成冬季第2宗收購，從巴甲的山度士簽下年僅19歲的左閘蘇沙，此子被讚頌是下一個馬些路。這宗交易較早前已落實，據報轉會費為1300萬鎊，隨著轉會手續及工作證獲批，蘇沙（Souza）可以正式與新隊友們一同操練。這名19歲巴西左閘透過官網說：「我從小就看英超，所以加盟熱刺對我來說是兒時的夢想，迫不及待想在這裡出發。對我的成長之路來說，也是重要一步，英超和我之前在巴西踢的聯賽截然不同，我非常期待迎接這個挑戰，並成為球隊的一份子。」在巴西，有傳媒讚蘇沙是下一個馬些路，即去年宣佈退役的皇家馬德里後衛。領隊法蘭則這樣稱讚這名新兵：「他是一位才華橫溢及前途無量的年輕邊閘，思維敏捷，技術精湛，我期待著與他共事，並助他充份發揮潛力。我們相信簽下世上最有前途的左後衛之一，不僅能為球隊帶來當下的貢獻，更能為未來發展奠定基礎。」熱刺早前亦從馬德里體育會引入干拿加拉加，因此蘇沙是球隊第2名新兵。他們最近傷兵增多，包括中場巴利法將要養傷3個月左右，且看年紀輕輕的蘇沙，是否能馬上躋身一隊陣容。now.com 體育 ・ 12 小時前
海洋公園萬豪酒店燒烤自助餐買一送一！人均$401起任食泰式紅咖喱炒蟹、香葉炒蜆、燒波士頓龍蝦
香港海洋公園萬豪酒店Pier Lounge & Pier Bar海岸酒廊的燒烤美食一直大受歡迎，供應了雞肉沙爹、牛肉沙爹、辣味牛舌、麵醬烤豬腩片、九重塔英式豬肉腸等串燒美食。更有泰國主題美食，包括泰式紅咖喱炒蟹、泰式南乳燒雞翼、香辣魔鬼魚、香葉炒蜆等，統統都肉嫩多汁，令人口水直流！1月20日中午十二點在KKday推出泰國風情燒烤自助晚餐限量買1送1優惠，折後人均低至$401即可任食源源不絕的美食！Yahoo Food ・ 17 小時前
農曆新年好去處2026｜香港14個年宵花市2月11日開放！即睇維園＋港九新界地址／開放時間／交通方法
農曆新年將至，2026年年宵花市於2月11日至農曆年初一清晨（即2026年2月17日）在港九新界14個地點舉行，為期7日，設有濕貨、乾貨及快餐3種攤位！Yahoo Travel為大家整合馬年14大年宵花市、日期地點、前往方法，記得去辦年貨和行個大運吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
電商直播教母KK專欄／別再一個人對著鏡頭尬聊！2026演算法揭密：為什麼「團播」流量是「個播」的10倍？
2026年當我滑過一個又一個直播間，發現那些還在對著鏡頭、背景簡陋、努力尋找話題的「個播」創作者，大多面臨著流量腰斬的困局。我常說，直播產業的迭代比你想像中快，如果現在你還在靠體力硬撐，那不是你不夠努力，而是你完全選錯了形式。姊妹淘 ・ 13 小時前
燧原科技科創板 IPO 獲受理 擬集資60億元人民幣
上交所官網顯示,「國產GPU四小龍」之一的燧原科技(Enflame)科創板 IPO 已獲得受理,擬融資60億元人民幣。去年11月1日,中國證監會官網顯示,燧原科技已啟動上市輔導,輔導機構由此前的中金公司變更為中信証券。燧原科技專注人工智能領域雲端算力產品,產品可廣泛應用在泛互聯網、智算中心、智慧城市,智慧金融、科學計算、自動駕駛等多個行業和場景。騰訊(00700.HK)是公司當前第一大股東,直接持股比例為19.9%,並已連續參與對燧原的多輪融資。國家集成電路產業投資基金二期持股比例為4.3%。公司實際控制人為創始人趙立東、張亞林,合計控制公司28.1%股權。招股書顯示,去年首9個月期間,公司第一大客戶為騰訊,銷售收入3.3億元人民幣,佔營業收入比例為57.3%。(BC)#燧原科技 #科創板 #IPOinfocast ・ 1 天前
小食食譜｜蕃茄青醬水牛芝士
想簡單又快捷製作節日美食? ? 只要靈活運用✨Kenwood 全新Triblade XL+手提攪拌棒✨無論前菜、湯品、主菜及甜品通通都變得簡單?！配備多款配件，方便你處理唔同食材✌️，包括打蛋器、薯蓉器、 攪拌杯和碎肉器，一應俱全 ?，滿足生活上各種需要?！ 新升級1000W強勁摩打?， 攪拌面積增加35%?，攪拌速度更快、更幼滑?*，助你方便處理各種食材 ，設有多段攪拌速度選擇，可以完美掌握攪拌過程，輕鬆製作節日大餐? !Cook1Cook煮一煮 ・ 14 小時前
外媒:法巴資產管理擬削兩成職位
路透引述工會消息人士報道，法國巴黎銀行(BNP Paribas)計劃2027年底前在資產管理部門裁減約1200個職位，佔該部門員工總數的20%，這是法巴斥資51億歐元收購安盛投資管理(AXA Investment Managers)後削減成本措施的一部分 。消息稱，裁員將從2026年中期開始分三波實施。法國約有600個職位將受到影響，作為該計劃的一部分，法國還將新增約230個職位。法巴資產管理(BNP Paribas AM)在聲明中說，在實體合法合併和建立統一的資產管理結構之後，公司將與員工代表就目標組織模式展開會談。該公司沒有詳細說明可能受到影響的職位數量。消息指出，重組的目的是消除人力資源和法律部門等支持職能部門以及投資管理業務部門的重複職位。(JJ)infocast ・ 17 小時前
必試人氣預付套餐優惠 點心放題/帝王蟹自助晚餐/韓式燒肉/法式套餐
套餐優惠都有人氣王！今次介紹OpenRice現時4款最受歡迎嘅「訂座預付套餐」優惠畀大家，包括3小時點心放題、高質帝王蟹自助晚餐、親民價韓式燒肉同埋浪漫法式套餐，無論一大班人齊齊食或兩個人撐枱腳都合適，想試就撳掣啦～OpenRice開飯喇 ・ 19 小時前