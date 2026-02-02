消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
農曆新年優惠2026｜超市辦年貨攻略：呢日百佳、惠康全場88折／759阿信屋全場7折（持續更新）
Yahoo著數為大家整合全港超市新年優惠，用最抵價錢買年貨，即睇內文：
2026年馬年將至，又是時候準備辦年貨！今年的農曆年初一在2月17日，各大超市早已推出新年優惠，可以用優惠價入手抵買海味、禮盒，！Yahoo著數專員為大家整合各大超市百貨馬年優惠，提早為團年飯和拜年活動預備食材，也要為家居送舊迎新！
百佳全場88折/限時搶$1貨品/抽獎贏電動車
百佳今年推出多個農曆新年優惠，最新在2月7日帶來新春會員日，易賞錢會員於百佳及旗下超市買滿$168，即可享全單88折，折扣無上限！pns網購亦會於當日同步推出折扣，凡於pns網購買滿 $800並輸入優惠碼「cnybuy92」，全單即可享92折優惠；買滿 $1200並輸入優惠碼「cnybuy88」，更可享全單88折！
即日起至2月8日，百佳網店PNS每日上午10點準時派超過$200電子優惠券，憑券滿額即減高達$100，還有每日限量$1就買到各款人氣產品！
同時還有「馬上贏佳賞」抽獎活動，即日起至2月26日，只要在百佳門市或網店單一消費滿 $50，即可參加總值超過$180萬的抽獎活動，大獎是價值約$26.9萬的 OMODA JAECOO 6 電動車，還有 iPhone 17 Pro Max 及旅遊禮券等獎品。最吸引的是「人人有獎」機制，登記即中各款指定品牌（如獅球嘜、嘉頓、可口可樂）的9折優惠券，實行邊買邊慳。
惠康一連兩日88折/送$100電子優惠券
惠康今個週末進行堅好運大「折」日，於2月7及8日一連2天，全線惠康門市買滿$128，即可享有92折優惠；買滿$188享高達88折；在惠康網店買滿$888即享88折，折扣無上限！惠康網店由即日起至2月12日期間，買滿$988即可減$98，並加送$100電子優惠券
759阿信屋會員全場7折
759阿信屋突發推出四天限定優惠，即日起至2月8日憑會員卡購物即享7折優惠，記得帶定環保袋去辦年貨！
Aeon新春賀歲食品節
AEON由即日起至2月16日，同時進行「新春賀歲食品節」＋「賀年添新衣」＋「精選賀年飾品」優惠，精選不同賀年年糕、團年食品、送禮好物！「賀年添新衣」及「精選賀年飾品」集齊新年服飾/內衣、得意過年揮春/家品等等，方便大家一站式辦年貨！
大生生活超市年貨優惠 必買賀年福袋
大生生活超市由即日起至3月3日，加碼推出「馬上辦年貨」優惠，優惠包括賀年禮盒、全盒必備零食、大掃除產品、美酒等，今期必買賀年福食，一共有三款，最抵買的一定是「尊貴福袋」，優惠價$888一次買大生海味紅燒鮑魚(8頭)、紅燒佛跳牆、雪梨冰糖燉無花果、元貝鮑魚(4頭)、大生頂級花菇禮盒、Singleton蘇格蘭威士忌12年禮盒等名貴食品。
一田賀年禮籃低至$538
一田準備5款賀年禮籃，包括日本迎春旬果盛合、環球喜慶旬果盛合、日本青森蘋果二重奏等，還有一田獨家發售的安記慶團圓鮑吉祥禮籃，以及南北行新春喜慶尊貴海味禮籃，由日本特秀甜蜜旬果到海味珍品，只需$538起，即日起至2月9日可到一田eshop網上預訂，重點是免費送貨，送貨日期由2月4日至2月21日，可以作為商務送禮或送給親友們。
惠康優惠2026｜辦年貨必睇！限定一日全單88折/網店同步 滿額再送$10現金券+紅酒額外8折
農曆新年將至，又是時候辦年貨！香港人最常去的超市之一惠康（Wellcome）宣布推出新年前最強優惠——「堅有福大折日」！ 只要鎖定2月7日（星期六）這個黃金日子，無論去門市定網店掃貨，全單最高可享88折優惠，買滿指定金額更額外送$10現金券！ 即睇內文攻略，教你點樣買米、油、禮盒最抵！
【百佳】精選袋裝朱古力/糖果買1送1、$10換購湯圓（即日起至12/02）
百佳精選今期必搶精選，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有灣仔碼頭家庭裝水餃 $50/包(灣仔碼頭餃子買滿$59送李錦記蒜香醬油)；金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤 $128/袋(買食油/米滿$168送天壇牌火腿豬肉)；精選袋裝朱古力/糖果買1送1；維他奶/ 鈣思寶/ 維他常溫飲品買滿$88送維他無糖茶6包裝、李錦記即食鮑魚4隻裝、2件公仔炒麵王及2支鴻福堂x菓汁先生飲品！
【惠康】今期堅係新優惠 買任何產品加$15換1包湯圓（即日起至05/02）
惠康推出「今期堅係新」限時優惠，多款節慶甜品新登場，即日起至2月5日，思念系列湯圓優惠價$15起，包括造型軟萌的黑白芝麻熊貓款，以及象徵財運的招財進寶黑芝麻開心果款。同場加映低糖配方的灣仔碼頭紫薯芋泥或大黃米黑芝麻湯圓，購買任何產品即可以$15換購。此外，Kinder最新繽紛樂黑朱古力由即日起至2月12日，只需$25.9。
【百佳】網店洗衣珠買3送3＋送7條衛生紙等總值$521.4禮品
由即日起至2月5日，去百佳網店買潔滴露propod全能抗菌洗衣旋珠56顆，買3件送3件，同時即送總值$521.4禮遇！
全港首個以近40萬粒LEGO®顆粒重現！屯門市廣場 x LEGO® 打造「新春駿藝樂園」｜Yahoo活動街
馬上添樂、玩轉新春！喜迎丙午馬年，由即日起至2026年3月4日期間，屯門市廣場特意聯乘LEGO 香港打造充滿充滿藝術感和新春氣氛的歡樂派對，完美融合藝術與創意，首次以顆粒重現「近代中國國畫之父徐悲鴻大師」的經典作品《六駿圖》，透過近40萬粒顆粒砌出兩組巧奪天工、磅礴奔騰的駿馬藝術作品，象徵新一年「馬到功成」！場內更有一眾人見人愛的LEGO®人偶換上喜氣洋洋的新春造型，與大家一同暢遊樂園。於推廣期內，顧客於「新春駿藝樂園」活動中完成指定遊戲及集齊印章，可於屯門市廣場內的LEGO®認證專門店兌換揭揭卡乙張，有機會贏取LEGO®現金券價值HK$8,888、LEGO®產品、LEGO®利是封套裝等逾12,000份禮品。
【萬寧】週五購物攻略（只限06/02）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送李錦記頭道原釀頭抽500ML 2支；精選沐浴產品買1送1；高露潔指定牙膏買4件送Monchhichi真空玻璃內膽1.3公升水壺 + 不鏽鋼食物壺500毫升；精選面膜及眼膜產品買2送1；精選護膚產品、精選身體及唇部護理產品、精選低敏護膚產品買2件75折；精選G-NiiB益生菌買2件9折；精選保健產品、精選西式保健產品、精選中式保健產品買3送1；精選防脫育髮產品、精選日韓頭髮護理產品買第2件半價；精選呂RYO頭髮護理產品買2送1；買健康產品滿$488送$60現金優惠券；買靈芝、蟲草產品滿$688送$100現金優惠券；買頭髮護理及染髮產品滿$150送$50現金優惠券；買糖果小食滿$150送$20現金優惠券！
【杉玉】身份證優惠減 $50（05/02-06/02、09/02-12/02）
由2月5日起，杉玉推出雙重優惠賀新年，堂食滿 $150即送［御守利是封］，身份證號碼有「2」或「6」字，仲可以［減$50］！
【屈臣氏】BLACKMORES魚油買1送1、LIFE NUTRITION產品買6送4
屈臣氏精選一系列健康產品，LIFE NUTRITION樂怡善產品買6送4、維特健靈五色靈芝150粒禮盒裝 (附送活關素10粒) $1,359(買精選蟲草/靈芝產品滿$688送$100優惠券)、BLACKMORES高濃度深海魚油健腦配方60粒/無腥味魚油迷你膠囊200粒買1送1、精選HOLLAND & BARRETT產品第2件半價、精選惠氏 Materna 產品買3送1、馬百良强身海狗丸400粒裝$458/2件！
7-11新年禮盒/指定零食滿$100即享88折、華御結4款人氣飯團$12｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！