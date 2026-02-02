Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年優惠2026｜超市辦年貨攻略：百佳搶$1貨品／惠康賀年禮盒88折／佳寶全場8折（持續更新）

2026年馬年將至，又是時候準備辦年貨！今年的農曆年初一在2月17日，各大超市早已推出新年優惠，可以用優惠價入手抵買海味、禮盒，！Yahoo著數專員為大家整合各大超市百貨馬年優惠，提早為團年飯和拜年活動預備食材，也要為家居送舊迎新！

百佳每日大派優惠券/限時搶$1貨品/抽獎贏電動車

百佳今年推出多個農曆新年優惠，即日起至2月8日，百佳網店PNS每日上午10點準時派超過$200電子優惠券，憑券滿額即減高達$100，還有每日限量$1就買到各款人氣產品！

同時還有「馬上贏佳賞」抽獎活動，即日起至2月26日，只要在百佳門市或網店單一消費滿 $50，即可參加總值超過$180萬的抽獎活動，大獎是價值約$26.9萬的 OMODA JAECOO 6 電動車，還有 iPhone 17 Pro Max 及旅遊禮券等獎品。最吸引的是「人人有獎」機制，登記即中各款指定品牌（如獅球嘜、嘉頓、可口可樂）的9折優惠券，實行邊買邊慳。

惠康送$100電子優惠券/網店賀年禮盒享88折

惠康網店由即日起至2月12日期間，買滿$988即可減$98，並加送$100 電子優惠券；由即日起至2月5日，選購指定賀年禮盒可享88折。

Aeon新春賀歲食品節

AEON由即日起至2月16日，同時進行「新春賀歲食品節」＋「賀年添新衣」＋「精選賀年飾品」優惠，精選不同賀年年糕、團年食品、送禮好物！「賀年添新衣」及「精選賀年飾品」集齊新年服飾/內衣、得意過年揮春/家品等等，方便大家一站式辦年貨！

佳寶食品限時全場貨品8折

佳寶食品由即日起至2月3日，全場貨品限時8折， 優惠全線分店同步進行（海濱花園分店除外）。優惠貨品涵蓋店內所有海味、零食及節慶食品。

大生生活超市年貨優惠 必買賀年福袋

大生生活超市由即日起至3月3日，加碼推出「馬上辦年貨」優惠，優惠包括賀年禮盒、全盒必備零食、大掃除產品、美酒等，今期必買賀年福食，一共有三款，最抵買的一定是「尊貴福袋」，優惠價$888一次買大生海味紅燒鮑魚(8頭)、紅燒佛跳牆、雪梨冰糖燉無花果、元貝鮑魚(4頭)、大生頂級花菇禮盒、Singleton蘇格蘭威士忌12年禮盒等名貴食品。

一田賀年禮籃低至$538

一田準備5款賀年禮籃，包括日本迎春旬果盛合、環球喜慶旬果盛合、日本青森蘋果二重奏等，還有一田獨家發售的安記慶團圓鮑吉祥禮籃，以及南北行新春喜慶尊貴海味禮籃，由日本特秀甜蜜旬果到海味珍品，只需$538起，即日起至2月9日可到一田eshop網上預訂，重點是免費送貨，送貨日期由2月4日至2月21日，可以作為商務送禮或送給親友們。

