農曆新年2026｜深圳口岸快速過關攻略！即睇新年出入境時間安排、過關貼士、搭車優惠

農曆新年將至，今年大年初一至三落在星期二至星期四，相信不少打工仔都「請二放九」自製長期假，由2月14日起放假至大年初七！大時大節深圳口岸都擠滿北上玩樂或深親的港人，而農曆新年更是高峰期，不過今年沒有特別通關安排，8大口岸將不會延長通關時間。

想快速過關可以先參考深圳市政府口岸辦公室對深港口岸客流高峰期的預測，並善用手機應用程式，查看各個深港口岸實時人潮情況，相信能夠幫助大家作出最適當的決定。

廣告 廣告

想快速過關可以先參考深圳市政府口岸辦公室對深港口岸客流高峰期的預測，並善用手機應用程式，查看各個深港口岸實時人潮情況。（圖片來源：Getty Images）

2026農曆新年不延長深圳口岸過關時間

香港保安局局長鄧炳強於日前於電台節目中表示，因應往年的過關人流考量，特區政府決定不效法2024年的特別通關安排，農曆新年期間8大口岸將不會延長通關時間。另外，考慮到今年農曆新年期間香港今年春節沒有直至半夜的大型活動，相信各口岸現有的常規通關時間已能滿足絕大部份旅客的出行需求。

香港保安局局長鄧炳強於日前於電台節目中表示，農曆新年期間8大口岸將不會延長通關時間。（圖片來源：Getty Images）

善用應用程式 一覽各個口岸實時人潮情況

想避開過關人潮的話，可以善用香港入境事務處及深圳市政府提供的應用程式，查看各個深港口岸實時人潮情況，以選擇到哪一個關口通關北上。

1. 香港入境事務處APP

App主頁「所有服務」選單內，點選「陸路邊境管制站等候時間」，即可查看香港各個陸路邊境管制站的繁忙情況，以及預估各口岸出入境所需時間。系統每15分鐘更新一次，非常貼近各口岸現場情況。

大家可以下載「香港入境事務處」App，應用程式可以一覽全港8大出入境口岸人潮情況，而且系統每15分鐘更新一次，非常貼近各口岸現場情況。（圖片來源：香港入境事務處）

出入境口岸人潮情況用顏色劃分繁忙程度。（圖片來源：香港入境事務處）

2. 深圳市政府「i口岸」

WeChat搜尋「i口岸」，進入後就看到港深陸路口岸及高鐵口岸通關實時情況，還可以看到「口岸通關圖文直播」，以查看口岸的實時人流畫面及預估各口岸出入境所需時間。「i口岸」亦有提供兩個水路口岸及高鐵口岸的實時人流情況資訊。

WeChat搜尋「i口岸」，進入後就看到港深陸路口岸及高鐵口岸通關實時情況。（圖片來源：i口岸@WeChat）

3. 澳門出入境事務站實時資訊平台

如要查看澳門出入境情況，可以到澳門治安警察局的「澳門出入境事務站實時資訊平台」，網站上有澳門各口岸實時人流情況，以及出入境大堂的人流實時畫面。

過關口岸農曆新年開放時間

皇崗口岸（落馬洲管制站）：24小時開放

蓮塘口岸（香園圍管制站）：上午7時至晚上10時

深圳灣口岸：上午6時30分至凌晨12時

羅湖口岸：上午6時30分至凌晨12時

福田口岸：上午6時30分至晚上10時30分

文錦渡口岸：上午7時至晚上10時

蛇口口岸：上午7時至晚上10時30分

港珠澳大橋香港口岸：24小時開放

快速過關小貼士！登記內地「E道」服務

想北上過關時更加暢順、節省排隊時間，大家可以提前登記「自助查驗通道」，即大陸關口「E道服務」，過關時只需掃瞄證件、核對指紋及面相後，最快6秒完成辦理出入境手續，比傳統人手查驗櫃檯快得多！深陸路港口岸的出入境大廳設有現場辦理櫃檯，只要本人帶備回鄉證，在現場便可直接辦理。

登記過程十分簡單，只需要收集指紋、面相資料，最快登記後30分鐘便可經「自助查驗通道」過關。不過建議大家不必在現場等30分鐘，可先經人手查驗櫃檯過關，消費玩樂後回港時就可以使用，省卻時間。

內地「E道」自助通關登記口岸位置及服務時間：

皇崗口岸：1樓出境大廳；上午8時至下午6時

福田口岸：3樓出境大廳；上午8時至下午6時

羅湖口岸：2樓出境大廳；上午8時至下午6時

深圳灣口岸：2樓出境大廳；上午8時至下午6時

蓮塘口岸：3樓出境大廳；上午8時至下午6時

廣深港高鐵西九龍站口岸：B3層入境大廳；上午8時至下午6時

文錦渡口岸：2樓出境大廳；上午8時至下午6時（星期一至五）

深圳灣口岸巴士轉乘優惠

計劃經深圳灣口岸過關的話，可以使用城巴「口岸轉乘 免費一程」轉乘優惠，乘客乘坐指定城巴路線到屯門後，轉乘B3X線前往深圳灣口岸過關，即可享「第二程免費」優惠，由市區出發至口岸更低於$20！用八達通或電子支付工具乘搭城巴50號線、55號線或962X號線，由九龍東、油尖旺、美孚或港島出發，於屯門後轉乘B3X線往深圳灣口岸，即可享第二程免費優惠。

經深圳灣口岸過關的話，可以使用城巴「口岸轉乘 免費一程」轉乘優惠。（圖片來源：城巴）

城巴55號線︰觀塘 ⇋ 屯門（菁田及和田）

城巴55號線 → 免費轉乘B3X線 → 深圳灣口岸

轉乘B3X站︰屯門新墟街市／紅橋

城巴50號線︰九龍站 ⇋ 屯門（菁田邨）

城巴50號線 → 免費轉乘B3X線 → 深圳灣口岸

轉乘B3X站︰屯門新墟街市／紅橋

城巴962X號線︰ 銅鑼灣 ⇋ 屯門（龍門居）

城巴962X線 → 免費轉乘B3X線 → 深圳灣口岸

轉乘B3X站︰屯門市中心；於962X「屯門官立中學」站下車後，步行前往

城巴「往深圳灣口岸第二程免費」 優惠活動

網址：按這裡

更多相關文章：

深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會

香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法

深圳龍華8號倉Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步

深圳杉杉奧特萊斯廣場Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包