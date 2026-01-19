Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年2026｜深圳新年春節好去處！非遺燈會／打鐵花＋火壺表演／水豚主題街區／有錢花主題展

每年農曆新年都是港人北上深圳玩樂的高峰期，一來新春氣氛濃厚，二來消費平，一家大細即使多住一晚也不會肉赤！今次Yahoo Travel為大家集合深圳新年春節活動及前往的交通方法，包括錦繡中華民俗村的非遺燈會、甘坑古鎮的繁花盛宴，以及一眾商場的新春主題活動，有搶眼打卡位，亦有打鐵花、水上飛人火壺等精彩表演，準備去深圳過新年的話不妨留意！

深圳新年春節好去處 1. 錦繡中華民俗村 全新非遺京劇沉浸街區＋非遺燈會

由錦繡中華微縮景區和中國民俗文化村組成，佔地52萬平方米，擁有82處全國著名景點，是世界上面積較大的微縮景區。今年民俗村帶來多個新年項目，全新的「印象中國－非遺京劇沉浸街區」，白天可了解京劇歷史文化，夜晚可沉浸於科技京劇投影秀，更有互動打卡、寓教科普等，滿有新年氣氛。

另一重點節目為逾500萬呎的「新春燈會暨非遺中國年」，帶來40多組大型燈組，如「駿馬奔馳」、故宮文化聯名的「燈光裡的中國」、「財神送福」等，打卡還可以參加NPC互動遊戲，如與財神擊掌、學花木蘭唱京劇等，即可賺得能兌換文創周邊的銀票，玩味十足。另還有唐宋奇妙游、4大民俗演藝表演、微縮景觀等，節目多元化。

錦繡中華民俗村

地址：深圳市南山區沙河街道東方社區深南大道9003號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線華僑城站D口出站步行4分鐘即達

門票：$123起

按此經Trip.com預訂

全新的「印象中國－非遺京劇沉浸街區」，白天可了解京劇歷史文化，夜晚可沉浸於科技京劇投影秀。（圖片來源：錦繡中華民俗村@微信）

逾500萬呎的「新春燈會暨非遺中國年」，帶來40多組大型燈組，如「駿馬奔馳」、故宮文化聯名的「燈光裡的中國」、「財神送福」等。（相片來源：錦繡中華民俗村@微信）

參加NPC互動遊戲，如與財神擊掌、學花木蘭唱京劇等，即可賺得能兌換文創周邊的銀票，玩味十足。（圖片來源：錦繡中華民俗村@微信）

深圳新年春節好去處 2. 甘坑古鎮 繁花盛宴＋華彩民藝秀

位於龍崗區的客家古村落「甘坑古鎮」擁有約600年悠久歷史，保留昔日古鎮建築及面貌，古色古香。甘坑古鎮由即日起至2026年3月8日帶來「甘坑繁花盛宴」，化身繁花秘境，白天充滿田園畫卷感覺，夜晚亮燈後變身成童話世界，找到花朵造型花燈、螢火蟲燈串、彩燈長廊等，氣氛十足。除有打鐵花，還有水上飛人火壺表演、天女散花舞蹈、花船演藝、NPC互動體驗等多項精彩演出。另甘坑古鎮鳳凰谷則舉行華彩民藝秀，集合歌舞、特技、魔術、傳統曲藝表演，化身成民俗文化大舞台。

甘坑古鎮

地點：深圳市龍崗區吉華街道甘李路18號深圳龍崗區甘坑古鎮（地圖按此）

交通：深圳地鐵10號線甘坑站步行約12分鐘

門票：$38.9起

按此經Trip.com預訂

甘坑古鎮由即日起至2026年3月8日帶來「甘坑繁花盛宴」，化身繁花秘境。（圖片來源：甘坑古鎮@微信）

打鐵花（圖片來源：甘坑古鎮@微信）

水上飛人火壺表演（圖片來源：甘坑古鎮@微信）

另甘坑古鎮鳳凰谷則舉行華彩民藝秀，集合歌舞、特技、魔術、傳統曲藝表演，化身成民俗文化大舞台。（圖片來源：甘坑古鎮@微信）

深圳新年春節好去處 3. 超萌新年造型水豚、10米高許願樹、新年櫥窗主題街區

龍崗區的深圳布吉萬象匯今年以可愛的水豚為打卡裝置主題，水豚換上新年新裝，現身於兩大打卡位，包括10米高許願樹，樹下藏有多隻水豚，有的戴著財神帽、新年髮箍、舉著紅燈籠，非常可愛；另一卡位為新年主題街區，整條街區設有雪地場景、新年櫥窗，每隻水豚都有不同的新年造型，讓大家一秒進入水豚世界！另整個商場包括地鐵通道、玻璃穹頂、玻璃門等都找到豚豚新年元素，年味濃度已達100%！

深圳布吉萬象匯

地址：深圳市龍崗區布吉街道羅崗社區翔鴿路2號（地圖按此）

交通：深圳地鐵5號線百鴿籠站C出口步行1分鐘

龍崗區的深圳布吉萬象匯今年以可愛的水豚為打卡裝置主題，水豚換上新年新裝，現身於兩大打卡位。（圖片來源：深圳布吉萬象匯@小紅書）

10米高許願樹，樹下藏有多隻水豚，有的戴著財神帽、新年髮箍、舉著紅燈籠，非常可愛。（圖片來源：深圳布吉萬象匯@小紅書）

樹下還有許願樹屋場景。（圖片來源：深圳布吉萬象匯@小紅書）

整個商場包括地鐵通道、玻璃穹頂、玻璃門等都找到豚豚新年元素，年味濃度已達100%！（圖片來源：深圳布吉萬象匯@小紅書）

深圳新年春節好去處 4. 馬上有錢花主題展 粉紅色藝術跑馬地

馬年將至，藝術家李昱昱創作的IP「馬上有錢花」將於福田星河COCO Park、龍崗星河COCO Park以及星河WORLD COCO Park舉辦主題展覽，當中最近港人、鄰近福田口岸的福田星河COCO Park，打造成一個喜慶粉紅色藝術跑馬地，大家可遊走於1及2期多個超搶眼的打卡裝置，包括12米巨型馬上有錢花、鋪滿金幣元素的彩色跑道、爬上天台的巨型粉紅駿馬等，入夜後部份打卡裝置更會亮燈，氣氛十足。

深圳福田星河COCO Park

地址：深圳市福田中心區福華三路269號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線購物公園站C出口／深圳地鐵3號線購物公園站E、G出口

福田星河COCO Park打造成一個喜慶粉紅色藝術跑馬地。（圖片來源：小熊維他奶@小紅書）

12米巨型馬上有錢花（圖片來源：小熊維他奶@小紅書）

大家可遊走於1及2期多個超搶眼的打卡裝置。（圖片來源：小熊維他奶@小紅書）

深圳新年春節好去處 5. 深圳灣萬象城

深圳灣萬象城以去年春季首次亮相的PONY小馬千金為主角，於1月18日起舉行「BAY de PONY福馬游園」，在這個結合東方意蘊與現化美學的沉浸式游園之中，備有巨型開運裝置、4大新春場景、驚喜打卡互動，最矚目的必屬自帶BGM的巨型福馬、夢幻走馬燈、福袋祈願樹等，是一場可參與、可停留、可分享的新春體驗。行完福馬游園，記得到訪位於2期的國內首個藝術館級商業街區「粉紅大街」，與一眾粉紅色打卡位合照。

深圳灣萬象城

地址: 深圳科苑南路2888號（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線或2號線後海站G出口步行約10分鐘

深圳灣萬象城以去年春季首次亮相的PONY小馬千金為主角，於1月18日起舉行「BAY de PONY福馬游園」。（圖片來源：深圳灣萬象城@小紅書）

這個結合東方意蘊與現化美學的沉浸式游園之中，備有巨型開運裝置、4大新春場景、驚喜打卡互動。（圖片來源：深圳灣萬象城@小紅書）

是一場可參與、可停留、可分享的新春體驗。（圖片來源：深圳灣萬象城@小紅書）

