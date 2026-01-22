農曆新年好去處2026｜港島區香港商場新春打卡好去處（持續更新）！利東街800盞金紅華燈／KYUBI x Gloomy叛逆可愛／太古福運松林

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
農曆新年2026來得比較遲，大年初一落在2月17日，雖然距離新年還有一段時間，但香港各大商場的新春主題活動已相繼揭盅，有Chiikawa、HANGYODON、Brunch Brother、燦子等IP角色陪大家，本文將結集港島區新年好去處，並持續更新，另有九龍區及新界區同大家一同送蛇迎馬。
農曆新年好去處 港島／九龍區 1. KYUBI x Gloomy叛逆可愛賀新歲
MIRROR成員AK潮牌「KYUBI」與日本經典潮流角色Gloomy The Naughty Grizzly聯乘，1月23日至2月27日於The ONE及皇室堡舉行主題活動，「The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World」以玩味工業風打造，揉合農曆新年祝福，KYU仔及KYUBI仔披上熊仔裝與Gloomy歪著頭感受夢幻世界。「皇室堡x KYUBI x Gloomy甜蜜研究所」則由Gloomy獨角獸率領一眾KYUBI及Gloomy角色，組成情人節甜品生產線，保證新一年甜蜜爆燈、喜悅滿瀉！
除有必影的插畫立體裝置，更由日本藝術家Mori Chack親筆繪畫聯乘插畫，並由KYUBI操刀設計30款限定潮物，於兩大商場限定店發售，包括拉鍊衛衣、針織外套及冷帽等，粉絲必搶。另還有聯乘新春賀年好禮供換領，包括利是封套裝、魚蝦蟹套裝、揮春套裝，型格得來又有新年氣氛。
【The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World】及KYUBI x Gloomy Pop-Up Store
日期：2026年1月23日至2月27日
時間：上午11時至晚上9時
地點：尖沙咀The ONE UG2中庭 （地圖按此）
【皇室堡 x KYUBI x Gloomy甜蜜研究所】及KYUBI x Gloomy Pop-Up Store
日期：2026年1月23日至2月27日
時間：上午11時至晚上9時
地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭（地圖按此）
農曆新年好去處 港島區 2. 利東街「燈海桃林賀新歲」
利東街於1月29日至3月15日期間舉行「燈海桃林賀新歲」活動，逾800盞紅金華燈照亮約200米長的林蔭大道，下午5時起亮燈，寓意鴻運當頭、闔家團圓。中庭以12棵粉紅色桃花樹築成開運庭院，象徵愛情甜蜜、家庭和睦。新春期間將有一系列喜慶活動，包括醒獅表演、手寫揮春派送及新春市集等，與大家共度佳節。
利東街「燈海桃林賀新歲」
日期：2026年1月29日至3月15日
時間：上午10時至晚上11時（下午5時起亮燈）
地點：沿利東街（地圖按此）
農曆新年好去處 港島區 3. 香港仔中心「馬年發大財 馬上發發發！」
香港仔中心與本地插畫師「胡氏這一家」及「小襪兔」聯乘打造「馬上發發發！」新春活動，由即日起至3月3日，胡氏這一家及小襪兔家族首次亮相商場，帶來2大招財打卡位：「馬上發發發點鈔機」，巨型小襪兔既跳上招財馬，又站在桃花樹前，甚至與胡老太一同手握元寶，祈願各位馬年馬運亨通；「現金馬上從天降」招財馬同無數鈔票打造成天降橫財，祝願新一年財源滾滾來，盤滿缽滿！商場亦準備了「馬上抓錢發發發遊戲」，參加抓錢遊戲，贏取幸運福袋，即可「馬」上行大運！
香港仔中心「馬年發大財 馬上發發發！」
日期：即日起至3月3日
開放時間：上午10時至晚上10時
地點：香港仔露天廣場及香港仔中心4期地下（地圖按此）
農曆新年好去處 港島區 4. Fashion Walk “BRUNCH”into the New Year潮玩新年
銅鑼灣Fashion Walk聯乘韓國人氣文創角色「Brunch Brother」，打造“BRUNCH”into the New Year潮玩新年主題活動，一眾角色已換上全新喜慶賀年春裝進駐百德新街及食街一帶的六大新春主題打卡點，大家可在趣味賀年相框自拍、聽聽吐司兄弟及好友們唱賀年歌曲、與小黃鴨及其賀年利是及新春小禮合照，又或走入即影即有自拍亭「PhoToast Box」拍下洋溢新年喜氣的美照等，最後別忘了進入Brunch Brother秘密之門，發掘意想不同的驚喜。
商場推出3款限定主題精品，包括「早午餐兄弟」利是封套裝、毛茸大頭公仔摺疊環保袋，以及立體造型斜揹袋，消費滿指定金額即可換領；2月指定周末更舉行Brunch Brother 造型氣球派發活動，將新春氣氛推至高峰。
Fashion Walk X Brunch Brother “BRUNCH”into the New Year潮玩新年
日期：即日起至2026年3月3日
地點：Fashion Walk百德新街及食街一帶（地圖按此）
農曆新年好去處 港島區 5. 太古城中心《福運松林》
太古城中心首與青年藝術家謝凸合作，由1月30日至3月3日舉行《福運松林》新春主題佈置，以其品牌「松與松」筆下形象鮮明的松樹插畫及傳統盆栽文化為主軸，以8大以主角「睡眼青松」為設計的打卡裝置散落於4大福運區域之中，最矚目的必屬可走進內部打卡的5米高「常滿聚抱樹」，毛絨絨的松樹仿真手感讓人沾滿好運，抱起松葉及巨型大吉咕𠱸能令新春好運蒸蒸日上；同場還有5米長的「⾶龍接福」、7米高的「開運松此喜」、必與愛人攜手走過的松緣橋「⼀路幸福」、互動遊戲「盤滿『撥』滿」等，能漫步祈福、招財及接緣之路，福運「松松」！
太古城中心《福運松林》
日期：1月30日至3月3日
地點：太古城中心二樓中庭及中橋（地圖按此）
