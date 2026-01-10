龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
農曆新年2026｜香港商場新春好去處合集（持續更新）！Chiikawa Baby限定店、燦子新春場景、市集賀新歲
農曆新年2026來得比較遲，大年初一落在2月17日，雖然距離新年還有一段時間，但香港各大商場的新春主題活動已相繼揭盅，本文將結集全港新年好去處，並持續更新，率先公佈的有旺角Chiikawa Baby 香港期間限定店、置富Malls聯乘燦子的新春場景、太古城中心「睡眼青松」打卡裝置等，同大家一同送蛇迎馬。
農曆新年好去處 港島區 1. 太古城中心《福運松林》
太古城中心首與青年藝術家謝凸合作，由1月30日至3月3日舉行《福運松林》新春主題佈置，以其品牌「松與松」筆下形象鮮明的松樹插畫及傳統盆栽文化為主軸，以8大以主角「睡眼青松」為設計的打卡裝置散落於4大福運區域之中，最矚目的必屬可走進內部打卡的5米高「常滿聚抱樹」，毛絨絨的松樹仿真手感讓人沾滿好運，抱起松葉及巨型大吉咕𠱸能令新春好運蒸蒸日上；同場還有5米長的「⾶龍接福」、7米高的「開運松此喜」、必與愛人攜手走過的松緣橋「⼀路幸福」、互動遊戲「盤滿『撥』滿」等，能漫步祈福、招財及接緣之路，福運「松松」！
太古城中心《福運松林》
日期：1月30日至3月3日
地點：太古城中心二樓中庭及中橋（地圖按此）
農曆新年好去處 九龍區 2. 香港潮玩盛世展及潮玩限定店
由香港品牌玩具協會主辦的「香港潮玩盛世展」，於1月9日起登陸又一城，集合超過30個玩具品牌及原創IP，以「童玩之森」為主題，設多個打卡位包括超7米高的夢想樹屋、12位人氣巨型IP公仔，展出超過100件原創與珍藏作品，如鐵甲鋼拳 1/6 Atom、黃金戰士合金模型、超人磁浮版、美女與野獸立體雕塑等，每一個角落都藏有不同風格、不同時期的作品故事。離開樹屋後，更可參加「漆」彩互動遊戲，在數碼顯示屏上選擇心儀的玩具模型並自由上色，創作出獨一無二的作品。另一邊廂，潮玩限定店亦貫徹樹屋設計，集結超過20個玩具品牌及原創IP的限量珍藏產品，包括SAGAT - Street Fighter Alpha 3、「Kalos x 九龍城寨之圍城」 EPIX 系列、手繪 MURA等，是玩具迷的購物天堂。
香港潮玩盛世展及潮玩限定店
日期：2026年1月9日至2月1日
時間：上午 11 時至下午 9 時
地點：又一城 LG 層（地圖按此）
農曆新年好去處 九龍區 3. Chiikawa Baby 香港期間限定店
Chiikawa Baby香港期間限定店於1月23日至3月2日在旺角MOKO新世紀廣場地下中庭登場，佔地近2,000呎，吉伊卡哇（Chiikawa）、小八（Hachiware）與兔兔（Usagi）以超萌Baby造型重現日本官方場景，當中巨型寶寶床裝置，三位主角戴著可愛口水巾、坐在小馬桶或小鴨子上，可愛到讓人心臟融化；角色合照牆印有Chiikawa Baby漫畫故事中的經典插圖，一眾角色爬爬走走、玩耍吃飯，甚至噴奶，重現溫馨日常。
今次期間限定店不但有日本直送的官方授權精品，更會與日本同步發售全新「Chiikawa Baby」第2彈新品，包括寶寶造型公仔、Chiikawa Baby紙巾收納袋、環保袋和幸運御守等，每款商品每人限購2件（盲盒除外），想入手就要快手！
Chiikawa Baby 香港期間限定店
日期：2026年1月23日至3月2日
時間：11am至9pm（最後進場 8:30pm）
地點：旺角MOKO新世紀廣場地下中庭（地圖按此）
農曆新年好去處 九龍區 4. iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園
iSQUARE國際廣場聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet，以其筆下十多名人氣角色：小湯圓、呆珠、柴火人等，帶來甜度甚高的春日甜蜜樂園，3大「圓」美打卡區域，「新春甜蜜花園」設5米高巨型團圓福袋，小湯圓由袋中探頭外望，一同祝願大家心想事成；「招財開運大街」備有步步「糕」昇年糕店、甜絲絲點心店、熱烘烘栗子店，重現過年熱鬧的攤販風景；「甜甜蜜蜜團子店」能透過「圓」滿幸運三色小團子及食得幸福團圓麻糬攤檔，感受農曆年的熱鬧氣氛。另2月份指定日子將有新春市集賀新歲，結集年貨、應節特色商品、文創產品，以及oh… little sweet首次發售的新產品，辦年貨一流。
iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園
日期：2026年1月23 日至2026年3月8日
時間：10:30am-10:30pm
地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION（地圖按此）
農曆新年好去處 新界區 5. 置富Malls「置『燦』你迎新春」
置富Malls邀得插畫家Akirambow筆下的燦子SHO-CHAN及其家族成員，以賀年裝去到旗下四大商場打造4大新春場景，馬鞍山廣場的「燦氏會館賀新歲」，燦子一身功夫造型出現，既在擂台上跟木人樁練習各種套路，又站在武館旗海中央示範打功夫；+WOO嘉湖的「燦枱腳．賀團圓」，燦子父母正在打麻雀，小琪和燦子Cosplay成蝦餃燒賣推點心車，重現昔日香港情；紅磡置富都會的「燦定三生姻緣寺」，特設姻緣大型籤筒打卡位，燦子化身月老幫大家祈求天賜良緣，小琪則在開運風車轉輪；沙田置富第一城的「璀燦光影巨星影院」，燦子早已在置燦里戲院早買好戲票等你一起看套賀歲電影，全年笑口常開，生活好戲連連。
置富Malls「置『燦』你迎新春」
日期：2026年1月15日至3月8日
地點：馬鞍山廣場（地圖按此）、紅磡置富都會（地圖按此）、+WOO嘉湖（地圖按此）及沙田置富第一城（地圖按此）
