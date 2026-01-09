農曆新年2026｜香港商場馬年利是封合集！睡眼青松植絨設計／一物兩用變座枱揮春／御守造型夠Cute

踏入1月，意味著農曆新年快到。為了迎接2026馬年，香港各大商場除了帶來節日主題活動，更推出別出心裁的馬年利是封，部分更是獨家聯乘款式，有錢也未必買到！本篇將集結全港各大商場的利是封換領攻略，且持續更新，讓大家一文看清哪款最值得入手吧！

全港商場利是封｜港島區 1. 太古城中心：睡眼青松新春年畫濃縮其中

太古城中心首度與青年藝術家謝凸合作，除了帶來《福運松林》新春主題佈置，還獨家推出全新1套8個的「福滿松盆」利是封套裝，以東方盆栽與園林為創作基礎，包裝以「睡眼青松」作主體。利是封上印有萬紫千紅的吉慶新春年畫，加上植絨材質強調觸感，錯落有致的燙金效果輕奢矜貴，設計感滿滿，猶如將整個新春主題佈置濃縮在小小的利是封上，作為家居或辦公擺設，願來年大家運程福氣滿盈！

太古城中心「福滿松盆」利是封套裝

日期：2026年1月30日至3月3日

時間：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心二樓LIVE+服務處近265號舖（地圖按此）

換領方法：LIVE+會員在太古城中心及太古城指定商戶在14日內以電子貨幣消費滿$1,800或以上，即可換領「福滿松盆」利是封套裝2套及$50 APITA電子禮券；滿$8,000或以上，換領「福滿松盆」利是封套裝2套及$400 APITA電子禮券。

全新1套8個的「福滿松盆」利是封套裝，以東方盆栽與園林為創作基礎，包裝以「睡眼青松」作主體。（圖片來源：官方照片）

利是封上印有萬紫千紅的吉慶新春年畫，加上植絨材質強調觸感，錯落有致的燙金效果輕奢矜貴，設計感滿滿。（圖片來源：官方照片）

全港商場利是封｜港九新界 2. 港鐵商場：舞獅配中式燈籠＋祥雲 象徵福運團圓

港鐵商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、連理街、圍方、THE SOUTHSIDE推出「瑞獅盈門喜迎福」賀年利是封，選用粉紅與紫色為主調，採用靈動舞獅為主題，輔以中式燈籠、祥雲、如意結等傳統吉祥圖案，結合精緻燙金工藝，集傳統吉祥與現代美學於一身，象徵福運團圓，喜樂綿延。

港鐵商場「瑞獅盈門喜迎福」

日期：2026年1月8日起（換完即止）

時間 ：上午11時至晚上10時

自助換領機地址：德福廣場1期地下（顧客服務中心後方）、德福廣場1期地下中庭（顧客服務中心對面）、青衣城1期3樓（近Q Pets）、PopCorn 1期地下（近顧客服務中心）、The LOHAS康城4樓（近英皇戲院）、連理街1樓（近顧客服務中心）、圍方L2（近顧客服務中心）、THE SOUTHSIDE 3樓（中國工商銀行（亞洲）對出）

換領方法：MTR Mobile登記用戶可以1,288 MTR分於MTR Mobile內換領電子領取碼，前往港鐵商場內的自助換領機即可換領「瑞獅盈門喜迎福」利是封一包，每套8個，數量有限，換完即止。

「瑞獅盈門喜迎福」賀年利是封，選用粉紅與紫色為主調，採用靈動舞獅為主題。（圖片來源：官方照片）

結合精緻燙金工藝，集傳統吉祥與現代美學於一身。（圖片來源：官方照片）

全港商場利是封｜港九新界 3. 新鴻基地產5大商場：御守造型夠特別 六色福澤連年

新鴻基地產旗下五大商場：北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場聯手推出「錦鯉迎春御吉祥」利是封，御守造型設計夠特別，以6種春日顏色配不同祝福句，包括粉紅「幸福美滿」、暖橙「財運滾滾」、天藍「好運降臨」、雅紫「學業進步」、豔紅「開運必勝」、墨綠「健康長壽」，象徵「六六大順」的吉祥美意，每款封面均有一對錦鯉悠游，寓意新一年如魚得水、平安順遂。

「錦鯉迎春御吉祥」利是封

日期：2026年1月16日至2月16日（或至換完即止）

時間：上午10時至晚上10時

地點：北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心、新領域廣場之顧客服務中心

換領方法：由2026年1月16日起，於北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場，憑該商場商戶即日發出的電子發票累積消費滿$800，可換領「錦鯉迎春御吉祥」利是封1套；累積消費滿$1,600可換領利是封2套；累積消費滿$2,400可換領利是封3套。每套6款，每款各一個，設計別緻，數量珍罕，換完即止。

新鴻基地產旗下五大商場聯手推出「錦鯉迎春御吉祥」利是封，御守造型設計夠特別。（圖片來源：官方照片）

以6種春日顏色配不同祝福句，每款封面均有一對錦鯉悠游，寓意新一年如魚得水、平安順遂。（圖片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區 4. MCP 新都城中心：花鈕工藝設計 水仙＋桃花作主體

將軍澳MCP新都城中心聯乘非物質文化遺產花鈕工藝傳承人麥琬思（Mercy Mak），以花鈕工藝獨家設計「繁花舞蝶利是封」及「花飛蝶舞」花鈕工藝胸針，利是封分為「錦簇滿載」與「喜綻芳華」兩大主題，分別以水仙及桃花作主體，配以水彩暈染作背景、金線與啞光燙金壓凸工藝，細緻勾勒出花瓣與蝶影，營造立體層次與華麗質感。利是封背後印有QR Code，只要掃一掃，即有機會獲取多項購物優惠。至於胸針則有兩款設計，以彩蝶、水仙及桃花作主題，寓意吉祥美好。

「繁花舞蝶利是封」、「花飛蝶舞」花鈕工藝胸針及利是封套裝

日期：2026年1月23日至2月16日（或換完即止）

時間：中午12時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL新都城中心2期L1會員專區（地圖按此）

換領方法：H‧COINS會員於場內以電子貨消費滿$688，即可換領「繁花舞蝶利是封」一套，一套兩款共八個；消費滿$888，更可換領花鈕工藝胸針及利是封套裝一份。

將軍澳MCP新都城中心聯乘非物質文化遺產花鈕工藝傳承人麥琬思（Mercy Mak），以花鈕工藝獨家設計「繁花舞蝶利是封」。（圖片來源：官方照片）

胸針有兩款設計，以彩蝶、水仙及桃花作主題，寓意吉祥美好。（圖片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區 5. 荃灣廣場：一物兩用 座枱揮春利是封

荃灣廣場呈獻新春主題活動《光影花見．幸福小馬園》，可一物兩用的「金馬花開•座枱揮春利是封」，以幸運小馬、新年盆栽、生動醒獅為主體，用上凹凸浮雕及燙金工藝打印意頭滿滿的祝福語如「馬到功成」、「平安喜樂」、「富貴吉祥」等，外型可愛之餘同時金光閃閃，能用作座枱揮春擺設，招來源源不絕的好運。備有幸運套裝及如意套裝2套設計，前者印有大展鴻圖、龍馬精神、聰明伶俐、平安喜樂；後者有富貴吉祥、馬到功成、學業進步、大吉大利。

荃灣廣場「金馬花開﹒座枱揮春利是封」

日期：2026年1月19日至2月16日

地點：荃灣廣場L3顧客服務中心 （地圖按此）

換領詳情： 場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿$800即可換領一物兩用「金馬花開•座枱揮春利是封」幸運套裝／如意套裝，一套4款每款2個共8個。套裝1：幸運套裝；或套裝2：如意套裝）；發票數量不限，惟每張發票金額須達$100或以上。

「金馬花開﹒座枱揮春利是封」，以幸運小馬、新年盆栽、生動醒獅為主體，外型可愛之餘同時金光閃閃。（圖片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區 6. MOSTown新港城中心：獨家HANGYODON達摩利是封

MOSTown新港城中心聯乘HANGYODON，帶來風生「水」起花庭園，同時獨家推出兩款限量別注版利是封套裝：「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」，每個套裝內有8個利是封，前者HANGYODON以紅色喜氣造型登場，燙金線條勾勒其圓滾滾身形，寓意開運必勝、順風順水、平安喜樂；後者以金色達摩造型示人，配以燙金效果及3D浮凸印刷技術，寓意水頭充足、財運亨通、步步高陞，更附有新春祝福眼神小卡，可變換4款趣致眼神，玩味十足，粉絲必收藏！

MOSTown新港城中心 x HANGYODON賀年套裝

日期：2026年1月23日至3月3日（或換完即止）

時間：中午12時至晚上10時

地點： MOSTown新港城中心L3會員專區（地圖按此）

換領方法：

「如『魚』得水賀年套裝」：H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿$688，並親臨L3會員專區，即可換領「如『魚』得水賀年套裝」一盒，每盒8個利是封；「風生『水』起尊貴賀年套裝」：H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿$1,388，並親臨L3會員專區，即可換領「風生『水』起尊貴賀年套裝」一盒，每盒8個利是封。

兩款限量別注版利是封套裝：「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」。（圖片來源：官方照片）

「如『魚』得水賀年套裝」HANGYODON以紅色喜氣造型登場，燙金線條勾勒其圓滾滾身形，寓意開運必勝、順風順水、平安喜樂。（圖片來源：官方照片）

「風生『水』起尊貴賀年套裝」以金色達摩造型示人，配以燙金效果及3D浮凸印刷技術。（圖片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區 7. 置富Malls：燦子＋妹妹小琪笑口常開利是封

置富Malls今個新年聯乘燦子SHO-CHAN設計了一套兩款「置『燦』你笑口常開利是封套裝」，燦子及妹妹小琪穿上賀年服飾、展示獨有的「燦」式笑容，只要透過拉動機關，兩位主角分別拉出「恭喜發財」及「馬上置富」字眼，加上以燙金點綴的桃花、金幣及祝福語，有得玩又有意頭，顯貴氣又不落俗套，不論是否燦粉，必收一套！

「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」

日期：2026年1月17日起

時間：中午12時至晚上8時

地點：+WOO嘉湖（地圖按此）、置富第一城（地圖按此）、置富都會（地圖按此）、馬鞍山廣場（地圖按此）、都會駅（地圖按此）、麗港城商場（地圖按此）、麗城薈（地圖按此）、華都大道（地圖按此）、映灣薈（地圖按此）、銀禧薈（地圖按此）、荃薈（地圖按此）之禮賓部（華道大道：自助禮品換領站）

換領方法：Fortune+會員凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$400，包括$300或以上的電子貨幣（信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付），或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」一套，每套兩款共8個利是封。

置富Malls今個新年聯乘燦子SHO-CHAN設計了一套兩款「置『燦』你笑口常開利是封套裝」。（圖片來源：官方照片）

只要透過拉動機關，兩位主角分別拉出「恭喜發財」及「馬上置富」字眼。（圖片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區 8. 西沙GO PARK：立體激凸旋轉木馬

以場內行運打卡位「炫夢旋轉木馬」為主題，一套兩款以粉色和紅色為主色，設計偏向簡約風，細節講究，木馬主體採用立體激凸印刷，馬鞍部分以燙金點綴，而絢麗綻放的煙花線條則施以燙紅金工藝雅致奪目，塑造出精緻質感；只需輕輕向上拉動利是封內層，馬戲帳幕中便會躍出「馬上富貴」與「馬上幸福」的祝福語句，融合傳統吉祥元素與精緻工藝。

西沙GO PARK「躍馬GO迎新春利是封套裝」

日期：2026年1月16日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：GO PARK地面顧客服務中心近Tesla（地圖按此）

換領方法：The Point會員於場內任何「即賺分」商戶即日以電子貨幣消費滿$388（最多可累積2張不同商戶的發票），即可換領「躍馬GO迎新春利是封套裝」一套，每套兩款設計各4個，共8個。

西沙GO PARK「躍馬GO迎新春利是封套裝」，以場內行運打卡位「炫夢旋轉木馬」為主題。（圖片來源：官方照片）

一套兩款以粉色和紅色為主色，設計偏向簡約風，細節講究。（圖片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區 9. 東港城／卓爾廣場／life@KCC：馬賽克藝術拼貼吉祥圖案

新鴻基地產旗下的東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC合作推出「千格玲瓏」限量版利是封，靈感源自古典馬賽克鑲嵌藝術，透過千格色塊拼貼，創作出4款祥瑞圖案，包括象徵年年有餘的錦鯉、寄予愛與希望的蜂鳥、寓意富貴騰達的駿馬，以及象徵富貴吉祥的牡丹，採用觸感紙，結合啞色燙金、透明幻彩及精緻雕凸的印刷技術，以匠心工藝迎春接福。利是封禮盒也講究，採用啞色燙金的漸變色調，以局部UV印刷出細膩紋理，中央的「金馬迎春」篆刻印章立體奪目，極具氣派！

丙午馬年「千格玲瓏」限量版精緻利是封

日期：2026年1月16日至2月16日

時間：下午1時至晚上10時（東港城）、下午1時至晚上10時（卓爾廣場）、上午10時至晚上10時（life@KCC）

地點：東港城（地圖按此）、卓爾廣場（地圖按此）、life@KCC（地圖按此）

換領方法：The Point會員於東港城或卓爾廣場指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿$800（最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿$100）；顧客即日於life@KCC即日電子消費滿$800（最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿$100）

新鴻基地產旗下的東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC合作推出「千格玲瓏」限量版利是封。（圖片來源：官方照片）

靈感源自古典馬賽克鑲嵌藝術，透過千格色塊拼貼，創作出4款祥瑞圖案。（圖片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區 10. 上水廣場／將軍澳中心／錦薈坊：傳統刺繡呈現4大賀年花卉

同樣為新鴻基地產旗下的三大商場：上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊聯手推出限量版「花漾錦繡」刺繡利是封，一套四款以百合、牡丹、劍蘭及蝴蝶蘭四種賀年花卉為主題，每一款皆有獨特花語，分別寓意百年好合、富貴榮華、步步高昇、幸福翩然，花卉以傳統刺繡呈現，配上中式通花圖案，華麗而不失典雅，觸感高級。

上水廣場／將軍澳中心／錦薈坊「花漾錦繡」刺繡利是封

日期：2026年1月16日至換完即止

時間：上午10時至晚上10時

地點：上水廣場（地圖按此）／將軍澳中心（地圖按此）／錦薈坊（地圖按此）之顧客服務中心

換領方法：憑該商場商戶即日發出消費滿$800之電子發票，可換領「花漾錦繡」利是封1套，每套包含2款共6個，合共2套利是封組合以供選擇。

限量版「花漾錦繡」刺繡利是封，一套四款以百合、牡丹、劍蘭及蝴蝶蘭四種賀年花卉為主題。（圖片來源：官方照片）

花卉以傳統刺繡呈現，配上中式通花圖案，華麗而不失典雅，觸感高級。（圖片來源：官方照片）

