農曆新年2026｜馬年運程12生肖旅遊方位全面睇（上）！屬雞有望出Pool／屬馬宜外遊捐血／屬猴動中生財

2026馬年又到，想知新一年12生肖的運勢，那一個犯太歲、沖太歲或刑太歲？若要外遊的話去那一個方位及國家最有利呢？那一個生肖應避免進行高危活動？今次就整合屬馬、羊、猴、雞、狗、豬的馬年運程預測及注意事項，幫大家趨吉避凶，好好度過美好的馬年吧！

2026年馬年犯太歲生肖

屬馬：犯太歲＋刑太歲

屬鼠：沖太歲

屬牛：害太歲

屬兔、雞：破太歲

2026年馬年生肖運程｜屬馬：犯太歲＋刑太歲 宜外遊捐血化解

屬馬者迎來本命年犯太歲，同時兼有刑太歲，整體運勢起伏較大，情緒容易波動，人事關係亦較多磨擦，宜透過結婚、添丁等喜事沖喜。今年凶星「劍鋒」與「伏尸」入命，需特別留意意外受傷及血光之災，駕駛、過馬路及使用利器時要加倍小心，農曆5月及11月為損傷較重月份，最好去捐血、驗血、洗牙，甚至外遊化解。寒命人即生於西曆8月8日至3月5日驚蟄前可去東或南方；平命人及熱命人即生於西曆3月6日至立秋前8月7日可去西或北方。幸而有吉星「金匱」及「將星」助力，有利財運累積及地位提升，從事管理或武職工作者尤為受惠，只要主動應變，仍可在波動中穩步前行。

旅遊方位：東或南方（寒命人）、西或北方（平命人／熱命人）

建議旅遊目的地：日本（寒命人）、緬甸（平命人／熱命人）

日本東京（圖片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬羊：人脈與機遇並存

因羊與馬本身是好朋友，屬羊人士今年是合太歲，事業、感情、財運都相對平穩，是充滿機遇的一年。今年多粒吉星照著，「太陽」代表遠方的星，適合出外工作、出差或拓展海外市場，亦有男性貴人運，若從事以男性顧客為主的生意如汽車、模型、男士服裝等，今年將會財源滾滾；「天空」代表想像力天馬行空，從事藝術工作者，創意多多，是發揮才華的一年；「桃花」代表人際關係好，單身者也有機會遇到合適對象，但同時要小心凶星「晦氣」，容易因一兩句無心的話而得罪他人而不自知。

旅遊方位：西北、西、北

建議旅遊目的地：土耳其

土耳其（圖片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬猴：動中生財 留意長輩身體健康

屬猴人士的運勢相對穩定，是一個「動中生財」的好年，有多粒吉星拱照，「驛馬」代表走動，因此今年宜動不宜靜，無論是出差、拓展海外市場或做生意，多往外走動能帶來更多財氣；「文昌」對讀書、考試特別有利，打工仔若參加升職試或進修，思路會特別清晰，表現亮眼。同時今年有些凶星，包括喪門星和地喪星，需多加留意家中長輩的身體健康，透過家居裝修或更換大型家具來提升家宅運；另有「孤辰」代表今年與伴侶的溝通可能減少，容易感到孤獨。

旅遊方位：西、西北、北

建議旅遊目的地：北京

北京（圖片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬雞：三大吉星高照 單身者有機會出Pool

屬雞者今年有三大吉星高照，是一個不錯的年份，「太陰」代表女性貴人，若上司、合作夥伴或客戶為女性，又或從事與女性相關的行業，將會獲得極大的助力，但其特性為「財不入急門」，因此投資不宜急進。「紅鸞」代表交際應酬人緣好，事業有幫助之餘，單身者遇上合適對象的機會很高，出Pool在望；「天乙貴人」有利於從事公關或需要頻繁見人的工作，事業上將有明顯的進步空間。今年凶星不多，包括代表金錢瓜葛的「貫索」以及容易發脾氣的「羊刃」。

旅遊方位：西南、西、西北

建議旅遊目的地：瑞典

瑞典（圖片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬狗：太歲三合運程「中上」 小心被人篤背脊

屬「太歲三合」的年份，與馬是好朋友，因此各方面做事都會相對順遂，整體運程為「中上」。今年吉星「三台」入命，事業、愛情或財運都有提升，對打工仔升職、提升權力與名氣非常有幫助；「地解」代表逢凶化吉，無論公司或住所都有機會遷動；受「太歲三合」影響，正在拍拖或已婚者關係相對穩定，單身者結識異性的機會不算大，可把握農曆4月及10月的桃花月。今年凶星亦不少，受「官符」、「年符」、「飛符」影響，容易招惹突如其來的官非或是非，「五鬼」及「指背」則容易招人妒忌、被人在背後議論，小心被人篤背脊。

旅遊方位：東、西南、西北

建議旅遊目的地：台灣

台中高美濕地（圖片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬豬：財運與儲蓄變好 單身人士不可太過急進

經歷去年沖太歲的變動後，今年運勢明顯回穩，無論感情還是事業都進入一個較為穩定的階段。今年屬於「太歲暗合」代表容易暗中獲得貴人提攜，吉星「月德」能逢凶化吉，「玉堂」代表金玉滿堂，有利於儲蓄和財運變好；但要小心「劫煞」及「小耗」兩粒凶星，前者慎防金錢瓜葛，不亂借錢給人或做擔保人；後者代表輕微破財，可主動購買平時捨不得買的物品，以提升財運。感情運勢方面，整體人緣回穩，有伴侶或已婚者關係穩定，單身人士桃花較弱，若遇到新對象不可太過急進。

旅遊方位：西北、西南、北

建議旅遊目的地：越南

越南會安（圖片來源：Getty Images）

更多相關文章：

香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地

廣告 廣告

農曆新年2026｜香港商場新春好去處合集（持續更新）！和風新春造型HANGYODON、開運旋轉木馬、光影泡泡溜冰場

國泰80周年｜經典「生菜葉」特別塗裝A350飛機＋懷舊制服限定登場

香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

農曆新年親子好去處｜人均$225玩8度海逸酒店親子蘿蔔糕工作坊！嘆下午茶＋DIY蘿蔔糕＋紀念證書