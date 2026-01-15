渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
農曆新年2026｜馬年運程12生肖旅遊方位全面睇（上）！屬雞有望出Pool／屬馬宜外遊捐血／屬猴動中生財
2026馬年又到，想知新一年12生肖的運勢，那一個犯太歲、沖太歲或刑太歲？若要外遊的話去那一個方位及國家最有利呢？那一個生肖應避免進行高危活動？今次就整合屬馬、羊、猴、雞、狗、豬的馬年運程預測及注意事項，幫大家趨吉避凶，好好度過美好的馬年吧！
2026年馬年犯太歲生肖
屬馬：犯太歲＋刑太歲
屬鼠：沖太歲
屬牛：害太歲
屬兔、雞：破太歲
2026年馬年生肖運程｜屬馬：犯太歲＋刑太歲 宜外遊捐血化解
屬馬者迎來本命年犯太歲，同時兼有刑太歲，整體運勢起伏較大，情緒容易波動，人事關係亦較多磨擦，宜透過結婚、添丁等喜事沖喜。今年凶星「劍鋒」與「伏尸」入命，需特別留意意外受傷及血光之災，駕駛、過馬路及使用利器時要加倍小心，農曆5月及11月為損傷較重月份，最好去捐血、驗血、洗牙，甚至外遊化解。寒命人即生於西曆8月8日至3月5日驚蟄前可去東或南方；平命人及熱命人即生於西曆3月6日至立秋前8月7日可去西或北方。幸而有吉星「金匱」及「將星」助力，有利財運累積及地位提升，從事管理或武職工作者尤為受惠，只要主動應變，仍可在波動中穩步前行。
旅遊方位：東或南方（寒命人）、西或北方（平命人／熱命人）
建議旅遊目的地：日本（寒命人）、緬甸（平命人／熱命人）
2026年馬年生肖運程｜屬羊：人脈與機遇並存
因羊與馬本身是好朋友，屬羊人士今年是合太歲，事業、感情、財運都相對平穩，是充滿機遇的一年。今年多粒吉星照著，「太陽」代表遠方的星，適合出外工作、出差或拓展海外市場，亦有男性貴人運，若從事以男性顧客為主的生意如汽車、模型、男士服裝等，今年將會財源滾滾；「天空」代表想像力天馬行空，從事藝術工作者，創意多多，是發揮才華的一年；「桃花」代表人際關係好，單身者也有機會遇到合適對象，但同時要小心凶星「晦氣」，容易因一兩句無心的話而得罪他人而不自知。
旅遊方位：西北、西、北
建議旅遊目的地：土耳其
2026年馬年生肖運程｜屬猴：動中生財 留意長輩身體健康
屬猴人士的運勢相對穩定，是一個「動中生財」的好年，有多粒吉星拱照，「驛馬」代表走動，因此今年宜動不宜靜，無論是出差、拓展海外市場或做生意，多往外走動能帶來更多財氣；「文昌」對讀書、考試特別有利，打工仔若參加升職試或進修，思路會特別清晰，表現亮眼。同時今年有些凶星，包括喪門星和地喪星，需多加留意家中長輩的身體健康，透過家居裝修或更換大型家具來提升家宅運；另有「孤辰」代表今年與伴侶的溝通可能減少，容易感到孤獨。
旅遊方位：西、西北、北
建議旅遊目的地：北京
2026年馬年生肖運程｜屬雞：三大吉星高照 單身者有機會出Pool
屬雞者今年有三大吉星高照，是一個不錯的年份，「太陰」代表女性貴人，若上司、合作夥伴或客戶為女性，又或從事與女性相關的行業，將會獲得極大的助力，但其特性為「財不入急門」，因此投資不宜急進。「紅鸞」代表交際應酬人緣好，事業有幫助之餘，單身者遇上合適對象的機會很高，出Pool在望；「天乙貴人」有利於從事公關或需要頻繁見人的工作，事業上將有明顯的進步空間。今年凶星不多，包括代表金錢瓜葛的「貫索」以及容易發脾氣的「羊刃」。
旅遊方位：西南、西、西北
建議旅遊目的地：瑞典
2026年馬年生肖運程｜屬狗：太歲三合運程「中上」 小心被人篤背脊
屬「太歲三合」的年份，與馬是好朋友，因此各方面做事都會相對順遂，整體運程為「中上」。今年吉星「三台」入命，事業、愛情或財運都有提升，對打工仔升職、提升權力與名氣非常有幫助；「地解」代表逢凶化吉，無論公司或住所都有機會遷動；受「太歲三合」影響，正在拍拖或已婚者關係相對穩定，單身者結識異性的機會不算大，可把握農曆4月及10月的桃花月。今年凶星亦不少，受「官符」、「年符」、「飛符」影響，容易招惹突如其來的官非或是非，「五鬼」及「指背」則容易招人妒忌、被人在背後議論，小心被人篤背脊。
旅遊方位：東、西南、西北
建議旅遊目的地：台灣
2026年馬年生肖運程｜屬豬：財運與儲蓄變好 單身人士不可太過急進
經歷去年沖太歲的變動後，今年運勢明顯回穩，無論感情還是事業都進入一個較為穩定的階段。今年屬於「太歲暗合」代表容易暗中獲得貴人提攜，吉星「月德」能逢凶化吉，「玉堂」代表金玉滿堂，有利於儲蓄和財運變好；但要小心「劫煞」及「小耗」兩粒凶星，前者慎防金錢瓜葛，不亂借錢給人或做擔保人；後者代表輕微破財，可主動購買平時捨不得買的物品，以提升財運。感情運勢方面，整體人緣回穩，有伴侶或已婚者關係穩定，單身人士桃花較弱，若遇到新對象不可太過急進。
旅遊方位：西北、西南、北
建議旅遊目的地：越南
更多相關文章：
香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地
農曆新年2026｜香港商場新春好去處合集（持續更新）！和風新春造型HANGYODON、開運旋轉木馬、光影泡泡溜冰場
國泰80周年｜經典「生菜葉」特別塗裝A350飛機＋懷舊制服限定登場
香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣
其他人也在看
2026星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座
2026年從星相學視角是丙午火馬年，標誌轉型與行動之年，土星與海王星雙雙進入牡羊座0度合相，啟動新60年循環，強調責任、創新與結構重建。想知自己的星座運勢，為你整合2026年12星座運勢懶人包，祝各位2026年事事順利，心想事成！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
2026水逆時間記下來！一年裡有三次，受影響星座有誰？
2026水逆時間表公開！今年有三次水星逆行（水逆），分別發生在雙魚/牡羊座、巨蟹/獅子座及天蠍座。水星掌管溝通、思維、交通、交易和電子設備，因此在水星逆行期常引發溝通誤會、電子故障、計劃延誤、負面情緒等問題。Yahoo Style HK ・ 1 天前
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 26 分鐘前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 3 小時前
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Onlineam730 ・ 1 小時前
麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲
現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 22 小時前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達8位數字加盟Sony
炎明熹（Gigi）因與TVB續約問題遭雪藏，早前合約正式完結，宣布創立「然后」工作室，日前更正式加盟Sony Music大中華區，並推出重投樂壇頭炮新歌《風旅》；其新歌發佈暨加盟記者會由見證炎明熹成長嘅森美擔任主持，意義重大。炎明熹表示心情非常緊張和激動，希望大家可以陪住佢：「我覺得前一段旅程已圓滿地寫在旅行手冊入面，今次再開始，是寫在另一本旅行手冊，所以我希望大家可以陪我去度過一個新的篇章，然後寫下很多有趣及深刻的經歷。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
759阿信屋會員7折 即睇限定4日日期
759阿信屋突發推出四天限定優惠，即日起至1月18日憑會員卡購物即享7折優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 1 天前
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 20 小時前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠
近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，食尚玩家 ・ 23 小時前
Threads友大推九龍灣「貓咪雞蛋仔」蛋香味濃雞蛋仔＋大過拳頭雪糕球 網民：唯一缺點就係太好食太香太多人排隊
近日，九龍灣一間雞蛋仔小店 「貓咪雞蛋仔」 在社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱「所有人都要去食呢間雞蛋仔」，帖文迅速引起熱烈討論，不少網民試過之後一致大讚，紛紛留言力證小店出品「平、靚、正」，更有食客直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道排隊的人龍會比現時更長。Yahoo Food ・ 4 小時前
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 12 分鐘前
【百佳】一連三日88折 拎券即享優惠👉🏻
百佳今個星期五起一連三日推出新年佳搶優惠，易賞錢會員於全線百佳門市買滿$168，憑易賞錢App內發放的電子優惠券，即可享全單88折，折扣更無上限，每位會員每日可享優惠一次！YAHOO著數 ・ 19 小時前