農曆新年2026｜馬年運程12生肖旅遊方位全面睇（下）！屬龍小心女人／屬牛外遊易有小波折／屬虎凡事靠自己

2026馬年｜12生肖旅遊方位運程全面睇（下）！屬龍小心女人/屬牛外遊易有小波折/屬虎凡事靠自己

2026馬年又到，想知來年12生肖的運勢，那一個犯太歲、沖太歲或刑太歲？若要外遊的話去那一個方位及國家最有利呢？那一個生肖應避免進行高危活動？今次就整合屬鼠、牛、虎、兔、龍、蛇的馬年運程預測及注意事項，幫大家趨吉避凶，好好度過美好的馬年吧！

2026年馬年犯太歲生肖

屬馬：犯太歲＋刑太歲

屬鼠：沖太歲

屬牛：害太歲

屬兔、雞：破太歲

2026年馬年生肖運程｜屬鼠：沖太歲變化最多 小心大破財

屬鼠者今年正值「沖太歲」，代表運勢面臨強烈衝擊，凡事多是非、多阻礙，事業、住屋或感情上容易出現重大變遷，容易導致筋骨、手腳及背脊受傷，特別在農曆5月及11月，若今年本身有結婚、添丁或買樓等大喜事沖喜，則能減輕動盪。今年受多粒凶星影響，「大耗」容易有大破財，通常與搬屋或買樓有關，建議不要隨身攜帶過多現金，亦不要進行投機炒賣；「歲破」影響容易得罪人；「天哭」則代表情緒低落、容易感傷落慮。吉星有「月空」能逢凶化吉，減輕凶星傷害；「天廚」代表今年社交應酬、享用美食的機會增多。

旅遊方位：東、西、西北

建議旅遊目的地：夏威夷

夏威夷（圖片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬牛：犯太歲提防小人 最強貴人星拱照逢凶化吉

今年「害太歲」，「害」代表不和不合、易犯小人，雖然這屬於較為輕微的犯太歲，但仍需留意人際關係的暗箭，小心小人作祟，凡事以忍讓為先，低調處世；財運容易出現起伏，呈現「3間窮5間富」的波動狀態。儘管面臨害太歲，屬牛者在事業上的表現卻非常亮眼，有最強貴人星「紫微」與「龍德」拱照，代表容易獲得有力人士、老闆或上司的提攜。凶星有「天厄」、「六害」、「天殺」，出門旅遊時容易遇到驚嚇、遺失行李或交通小波折，應避免參加高危險性的戶外活動，以策安全。

旅遊方位：東北、北、西

建議旅遊目的地：南韓

南韓（相片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬虎：太歲三合人緣好 凡事靠自己

屬虎的人與太歲呈現「太歲三合」的關係，代表人緣好，在12生肖中的運勢位列「中游」，但因為沒有吉星相助，凡事要靠自己，尤其是財富，主要來自個人的努力與積極投入。今年凶星「指背」入命，代表容易遭遇「篤背脊」或是非謠言，保持「行得正、企得正」的原則以自保；「白虎」容易遇到脾氣較差的女性，溝通上盡量忍讓。感情及健康方面，有伴侶人士關係穩定，單身者可留意農曆6月及12月，若今年無果，明年羊年將是屬虎者的重桃花年，更易脫單。另需留意皮膚與腸胃問題。

旅遊方位：西北、西、東南

建議旅遊目的地：菲律賓

菲律賓（相片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬兔：破太歲小心受傷/生病 大吉星加持財運/桃花運好

屬兔者今年破太歲，但在多粒吉星包括逢凶化吉大吉星「天德」、「福星」、「福德」、「八座」、「天喜桃花」等強力加持下，財運與桃花運表現非常卓越，正桃花旺盛，遇到困難可獲得貴人相助，單身人士易脫單，單身者應好好把握，同時亦非常適合落實結婚或添丁計劃。不過要留意家中長輩的身體狀況，以及自身的腸胃及氣管健康，畢竟「破太歲」代表破損，也需防範身體出現輕微的受傷或生病。

旅遊方位：北、西北、東南

建議旅遊目的地：深圳

深圳（相片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬龍：表現中規中矩 外遊買旅遊保險

屬龍者今年既無沖合，也非犯太歲生肖，整體表現中規中矩，整體運勢呈現「先難後易」的趨勢。事業方面，受吉星「八座」影響，有利於職位升遷，對打工仔而言是個進步的年份；「天解」是屬解決困難之星，遇到困難時能順利化解。桃花運較為普通，受「寡宿」星影響，心理上容易產生孤獨感，感情關係可能造成小衝擊。人際關係上，如果工作需要接觸大量女性客戶，要小心女性帶來的困擾；若與女性合夥或做生意，今年帳目必須分明，以免因金錢瓜葛導致關係破裂。另外外遊時容易遇到驚嚇、危險或行李遺失的小意外，建議購買旅遊保險；同時今年容易受金屬所傷，雖然並非嚴重意外，但仍需留意血光。

旅遊方位：西、東南、西南

建議旅遊目的地：泰國

泰國（相片來源：Getty Images）

2026年馬年生肖運程｜屬蛇：6月7日後運勢回穩 霧水桃花年

經歷去年「本命年」犯太歲的動盪、感情離合或財運起落後，屬蛇者在今年農曆4月前可能仍會感到悲觀，直到6月7日之後才會完全脫離去年的陰影，運勢變得更加穩定。事業運勢受吉星「陌越」及「祿勳」影響，有望升職加薪，但去年轉職者會感到精神緊張或睡眠質素不佳，建議多做運動紓壓。感情關係屬「霧水桃花年」，代表交際應酬增多，人緣變好，單身者容易遇到新對象，但屬短暫感情，建議不要過早投入過多心力，宜多觀察。今年小毛病較多，容易遺失個人財物等，出門需多加留心。

旅遊方位：西北、東北、北

建議旅遊目的地：新疆

新疆（相片來源：Getty Images）

