農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項

農曆新年將至，同時迎來2026年第一個節氣「立春」！「立春」由2026年2月4日起至2月18日的半個月時間，正是一眾犯太歲者攝太歲的好時機。犯太歲人士可以按吉日前往廟宇拜神攝太歲，務求馬年順順利利。Yahoo Travel為大家整合2026年丙午馬年犯太歲生肖、需要佩戴的飾物、攝太歲最佳吉時及注意事項，並列出本地6間廟宇開放安排。

想新年行大運，犯太歲人士記得要按吉日去廟宇拜神攝太歲，務求來年順順利利！（圖片來源：Getty Images）

2026年馬年攝太歲攻略｜1. 犯太歲生肖及佩戴飾物

屬馬：值太歲（本命年）＋刑太歲

屬馬者今年適逢「本命年」，運勢起伏較大，且「午午自刑」，容易產生負面情緒及精神壓力。健康方面需多加留心，避免大展拳腳，宜動不如一靜。

化解方法：攝太歲、多行善，過年後捐血或洗牙以化解輕微血光之災。

建議飾物：佩戴開光玉虎或玉狗吉祥物。

屬鼠：沖太歲

影響力僅次於值太歲。屬鼠者今年與太歲相沖，代表變動較多，如搬遷、轉工或感情變化。財運較難積聚，應量入為出，並小心口舌是非。

化解方法：佩戴玉猴或玉龍吉祥物。

屬兔：破太歲

「破」代表破壞、損耗。今年在人際關係及合作上容易出現問題，亦要留意家宅運。凡事應以忍讓為重，切忌強出頭。

化解方法：佩戴玉豬或玉羊吉祥物。

屬牛：害太歲

害太歲代表容易遭受小人是非，或在工作上受到排擠。雖然情況較輕，但仍需留意同事間的相處。今年貴人運尚可，多尋求朋友幫助可助順利。

化解方法：佩戴玉蛇或玉雞吉祥物。

2026年馬年攝太歲攻略｜2. 攝太歲最佳日期及相沖生肖

攝太歲應在立春（2026年2月4日）後進行，正月為最佳時間：

2026年2月19日（正月初三）｜沖雞

2026年2月20日（正月初四）｜沖洋

2026年2月22日（正月初六）｜沖雞

2026年2月23日（正月初七）｜沖狗

2026年2月26日（正月初十）｜沖牛

2026年2月28日（正月十二）｜沖狗

2026年3月2日（正月十四）｜沖蛇

2026年3月3日（正月十五）｜沖馬

2026年3月4日（正月十六）｜沖羊

2026年3月8日（正月二十）｜沖豬

2026年3月11日（正月廿三）｜沖虎

2026年3月14日（正月廿六）｜沖蛇

2026年3月16日（正月廿八）｜沖羊

2026年3月18日（正月三十）｜沖雞

攝太歲應在立春後開始進行，正月為最佳時間。（圖片來源：Getty Images）

2026年馬年攝太歲攻略｜3. 攝太歲參拜注意事項

先還後攝：去年（蛇年）曾攝太歲者，必須先還太歲。 還神期限：還太歲須於立春前，即2026年2月4日前完成。 填寫資料：購買太歲衣後，需在衣紙上填寫姓名及農曆出生年月日。 祭品準備：準備香燭及好意頭的水果（如蘋果、柑等），水果宜每款一對。 端莊恭敬：攝太歲時保持心平氣和，衣著要莊重。

2026年馬年攝太歲攻略｜4. 拜太歲步驟

以圓玄學院為例：

於廟外買太歲衣，寫上個人資料。 入廟先拜斗姆元君。 拜當年的太歲（2026年丙午年的太歲為「文哲大將軍」，亦有稱「王濟」）。 拜自己出生年份的太歲。 按順序逐一向其餘太歲上香，最後化掉太歲衣。

細廟攝太歲：

廟外購買壽金 壽金上寫上自己名字及出生年月日，壽金數目則按自己歲數多少而定 向廟中太歲上香參拜 將準備好的壽金放到太歲像下（可請廟中工作人員代勞） 化掉其餘衣紙

2026年馬年攝太歲攻略｜5. 6大廟宇開放安排

香港區｜上環文武廟

位於上環荷李活道的文武廟約建於1847年，至今已超過百年歷史，每年都會舉行秋祭儀式，酬謝文武二帝，其中又以求事業和學業最靈驗。

地址：上環荷李活道124至126號（地圖按此）

特別開放時間：2026年2月17日（年初一）；2026年3月3日（初十五）上午7時至下午6時；其他日子為上午8時至下午6時

交通方法：從港鐵站上環站A2出口步行約6分鐘

「神威普佑」牌匾意指神威護蔭，普佑眾生（圖片來源：東華三院）

香港區｜上環列聖宮

創廟至今已有百多年歷史，列聖宮顧名思義是存放諸位聖人及先人神主牌的地方，主要供奉觀音娘娘，每年「觀音開庫」寶誕，吸引大批善信前往參拜。另有供奉文昌帝、關武帝、包公、城隍等大神！

地址：上環荷李活道128號（地圖按此）

特別開放時間：2026年2月17日（年初一）；2026年3月3日（初十五）上午7時至下午6時；其他日子為上午8時至下午6時

交通方法：從港鐵站上環站A2出口步行約6分鐘

上環列聖宮（圖片來源：東華三院）

九龍區｜嗇色園黃大仙祠

黃大仙祠佔地約18,000平方米，內供奉道教著名神抵黃初平，更有孔子、觀音等儒佛兩教神祇，可謂三教融合於一身。黃大仙祠也是著名的年初一子時上頭炷香熱門地，吸引大量善信。正月期間（2026年2月17日至3月18日）屬馬、鼠、兔、牛身份證生肖者可免費進入「太歲元辰殿」。

地址：黃大仙竹園村二號（地圖按此）

特別開放時間：2026年2月16日（年廿九）於晚上9時並通宵開放至2月17日（年初一）晚上9時；2月18日（年初二）至3月2日（初十四）上午7時30分至下午6時；3月3日（正月十五元宵）上午7時30分至晚上9時。

交通方法：從黃大仙地鐵站B2出口，步行約3分鐘

嗇色園黃大仙祠（圖片來源：嗇色園）

嗇色園黃大仙祠（圖片來源：嗇色園）

九龍區｜紅磡觀音廟

紅磡觀音廟分正座、中堂及正殿共3座，建於1873年，廟宇主要供奉觀音，亦供奉太歲及列聖，除了是拜太歲的勝地外，每年4次觀音誕也是廟內香火最鼎盛的時候，而傳統正月廿六「觀音開庫」，也會有很多信眾前來祈求財運順利。

地址：紅磡差館里（地圖按此）

開放時間：上午8時至下午5時45分

交通方法：港鐵何文田站B1出口，經行人天橋落蕪湖街直行至觀音街交界左轉，步行約10分鐘

紅磡觀音廟（圖片來源：華人廟宇委員會）

新界區｜圓玄學院

圓玄學院位於荃灣，內有供奉儒、釋、道三教的寺廟、亭閣，以及參拜廳堂。圓玄學院內的太歲殿有60位掌管人間一年禍福的星宿神，方便信眾參拜向其所屬的太歲星神參拜。圓玄學院又設代拜太歲服務，方便信眾隨時參拜。

地址：荃灣三叠潭圓玄學院（地圖按此）

開放時間：上午8時30分至下午5時

交通方法：從荃灣兆和街乘81號專綫小巴，並在圓玄學院門前下車

圓玄學院財神殿（圖片來源：圓玄學院facebook）

新界區｜沙田車公廟

沙田車公廟是香港新界沙田區大圍一座廟宇，現有廟宇建築物後的舊廟屬香港二級歷史建築，主祀車公。車公誕為每年農曆年初二，因年初三是「赤口」，不宜拜年，善信改於年初三拜車公了，所以每年農曆年初三，車公廟就會人頭湧湧、香火鼎盛，各男女善信上香朝拜後多會轉動壇前的銅風車，祈求新一年轉出好運新機。

地址：新界沙田大圍車公廟道（地圖按此）

特別開放時間：2026年2月16日（年廿九）晚上11時至翌日下午10時30分；2026年2月18日（年初二）上午7時至下午10時30分；2026年2月18日（年初二）晚上11時至翌日下午10時30分。

交通方法：屯馬線車公廟站

沙田車公廟後的舊廟屬香港二級歷史建築，主祀車公。（圖片來源：Getty Images）

每年農曆年初三，車公廟就會人頭湧湧、香火鼎盛，各男女善信上香朝拜後多會轉動壇前的銅風車，祈求新一年轉出好運新機。（圖片來源：Getty Images）

