黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
農曆新年2026︱Jisoo、張員瑛、Karina低成本新年穿搭範本 UNIQLO買齊針織冷衫、牛仔褲、冷帽 最平$99超抵！
農曆新年2026將至，是時候準備開運納福的穿搭了！想配搭喜氣的新年穿搭，但又怕造型老氣又尷尬，YAHOO購物專員為大家準備韓星穿搭靈感包括Jisoo、張員瑛等， 所有單品UNIQLO買到成本低又零失手！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
農曆新年穿搭1）Jisoo－針織冷衫穿搭
Jisoo 的織冷衫造型時尚又簡單，就是不挑身材的賀年穿搭！簡單一件紅色針織上衣，外面一件黑色外套，搭配黑色闊腳牛仔褲十分有型，配上毛絨絨的冷帽更顯溫柔少女感，穿紅色也能不浮誇老氣。而且今年針織、牛仔褲非常流行，過年後穿搭出外也十分易襯。UNIQLO 的針織衫減價後只需 $149，買齊三件單品也只需 $447，性價比超高必要入手！
男女通用 可機洗棉質混紡圓領針織衫
價錢：$149︱
原價：$199
女裝 EZY 寬版直腳牛仔褲
價錢：$299
男女通用 茄士咩針織帽子
價錢：$99
農曆新年穿搭2）張員瑛－Miu Miu 風公主穿搭
未有膽嘗試正紅色，一於試試「偶像天花板」張員瑛的粉色穿搭吧！簡單的粉紅針織冷衫，配上黑色的迷你短裙，散發青春少女感而不覺老氣。配上 Miu Miu 風的灰襪子與帆船鞋，即可低成本打造「Miu 風造型」，化身甜美又可愛的韓系 It Girl！
UNIQLO 的茄士咩針織外套雖然 $499 略高成本，但超柔軟又舒適的穿著質感，絕對物超所值，買齊針織、迷你裙、帆船鞋、襪子全部也是「長期主義」的投資款，穿上多年絕不過時！
茄士咩圓領短身針織外套
特價：$499｜
原價：$699
女裝 裙褲
價錢：$199
女裝 襪子（三對裝）
價錢：$79
男女通用 帆船鞋
價錢：$399
農曆新年穿搭3）Minnie 紅粉帥甜造型
喜愛帥氣風格的話，Minnie 的紅粉造型又帥又甜！必要入手 UNIQLO 爆紅 UNIQLO x JW Anderson 箱型短版恤衫，百搭易襯又顯高顯瘦，如 Minnie 般搭紅色外套和迷你裙超級好看，帥氣俐落又能修飾身材，看起來高佻又時尚。買齊外套、恤衫、裙褲也只需 $697 ，成本低而性價比高。
女裝 Milano 羅紋拉鏈針織外套
價錢：$299
女裝 / 男女通用 牛津寬版恤衫
價錢：$199
女裝 裙褲
價錢：$199
農曆新年穿搭4）Karina 甜美粉紅冷衫穿搭
最後就是大家也愛的 Karina 了！粉紅冷衫配窄身牛仔褲，簡單兩件單品已配搭出甜美又不老氣的拜年造型，而且粉紅顯得氣息超好，不費力就能時尚滿分。
而且同一件冷衫，配白色裙子也非常好看，一件上衣已能打造多變的拜年造型，盡最大程度的壓低置裝成本。不用過多的裝飾，已能散發自然的優雅氣質，配搭出不一樣的新年造型！
麻花圓領針織外套
特價：$149｜
原價：$199
女裝 喇叭牛仔褲
價錢：$199︱
原價：$299
女裝 拼接背心連身裙
價錢：$199
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：農曆新年2026｜拜年必著「旅行神鞋」Asics限時8折！人氣Gel-1130低至$520／Japan S只需$472
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
新年禮盒2026｜見長輩、家長、親家送禮必選20+款賀年禮盒推介！低至五折入手台灣紅茶／海苔肉鬆蛋捲禮盒／美味烏魚子
其他人也在看
Rosé成超級盃場邊大亮點，吃熱狗堡都像拍大片、歸功這兩品牌！Krystal機場穿搭鬆弛又高級
話題女星穿搭：Rosé 在超級盃場邊，把丹寧與鑽石戴成主場能在超級盃這種陽剛氣場滿點的場合，還成為時尚焦點，Rosé的穿搭策略只有。她疊戴兩件 Tiffany HardWear 白K金鑲鑽項鍊，再搭配 Sixteen Stone 與 Wings 鉑金鑽石戒指，線條俐落、態度鮮明，把力量感珠寶戴得又酷...
金宣虎私下是「老錢風」穿搭高手？3個穿搭公式穿出溫柔系「高質量男友」質感
講到近期人氣急升的男星，絕對少不了「酒窩王子」金宣虎！他主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》在全球多個地區都登上收視榜首，劇中溫柔體貼的形象再度圈粉無數。如果你也被金宣虎在螢幕上那份溫暖形象吸引，那麼絕對不能錯過他簡約有型的私服品味！
阿Sa蔡卓妍同款Ralph Lauren人氣度狂飆！這5款單品Sana、舒華都穿，打入LYST 2025第四季熱搜名牌Top4
Ralph Lauren 人氣度狂飆，成為了 Gen Z 最愛的「老錢風」品牌！Ralph Lauren 走勢強勁，更登上 LYST 2025 年第 4 季熱搜品牌榜的第 4 位，僅次於 Saint Laurent、Miu Miu 與 COS！小編為大家精選 5 大人氣單品，與蔡卓妍、Sana、舒華一同投入 Old Money 熱潮。
東京全年天氣與服裝建議！旅遊服裝的問題就看這一篇！
日本位處溫帶氣候帶因此四季分明，全年各季節的天氣氣候也分別存在著相異的特徵，像是冬天氣溫可低至零下，夏天則常突破30度，同時也因為濕度相較於台灣低，因此即使是溫度計上的溫度一樣，台灣與日本的體感溫度也會有不小的落差。這篇文章除了要為大家分析日本首都－東京一年12個月的天氣之外，也特別為台灣人製作了各個月份的推薦穿搭，有計畫來日本旅遊的各位，千萬別錯過啦！
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
川普威脅：戈迪豪大橋至少給一半 否則別通車！加拿大氣炸：瘋了！自殘行徑
川普威脅若未取得戈迪豪跨國大橋至少一半產權，將阻止大橋通車，引發加拿大政商界強烈反彈。隨著跨境基建與貿易爭議升溫，美加關係再度面臨重大考驗。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
英超 ｜曼聯連勝斷纜 絕平韋斯咸 紅魔死忠「髪再生」
曼聯絕平韋斯咸，未能5連勝，令紅魔死忠球迷「髪哥」Frank Ilett未能如願剪髪，他已493日未曾踏入理髮店，繼續「髪再生」。
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666.HK）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後，該股今日股價急挫，收市大跌28.6%，低見0.025元。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
禮貌代價驚人？專家建議別再對AI說「謝謝」
隨著生成式 AI 普及，許多用戶習慣將日常禮儀延伸至數位領域，在對話中頻繁使用「請」與「謝謝」，但這份禮貌正帶來沉重的經濟與環境負擔。OpenAI 執行長 Sam Altman 曾指出，處理這些禮貌用語每年讓公司多支出數千萬美元的成本。
22歲谷愛凌冬奧摘銀，強心臟堅定金句令自己更強大：我以我的滑雪表現為榮
谷愛凌在2026年的米蘭冬奧會上，於女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽奪銀，也是她個人冬奧生涯的第4枚獎牌。谷愛凌賽後表示，「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧（slopestyle）滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我感到開心，亦以我的滑雪表現為榮。」
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。