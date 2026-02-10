Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年2026︱Jisoo、張員瑛、Karina低成本新年穿搭範本 UNIQLO買齊針織冷衫、牛仔褲、冷帽 最平$99超抵！

農曆新年2026將至，是時候準備開運納福的穿搭了！想配搭喜氣的新年穿搭，但又怕造型老氣又尷尬，YAHOO購物專員為大家準備韓星穿搭靈感包括Jisoo、張員瑛等， 所有單品UNIQLO買到成本低又零失手！

農曆新年穿搭1）Jisoo－針織冷衫穿搭

(IG: @sooyaaa__)

(IG: @sooyaaa__)

Jisoo 的織冷衫造型時尚又簡單，就是不挑身材的賀年穿搭！簡單一件紅色針織上衣，外面一件黑色外套，搭配黑色闊腳牛仔褲十分有型，配上毛絨絨的冷帽更顯溫柔少女感，穿紅色也能不浮誇老氣。而且今年針織、牛仔褲非常流行，過年後穿搭出外也十分易襯。UNIQLO 的針織衫減價後只需 $149，買齊三件單品也只需 $447，性價比超高必要入手！

男女通用 可機洗棉質混紡圓領針織衫

價錢：$149︱ 原價：$199





女裝 EZY 寬版直腳牛仔褲

價錢：$299





男女通用 茄士咩針織帽子

價錢：$99





農曆新年穿搭2）張員瑛－Miu Miu 風公主穿搭

(IG: @forever_young)

(IG: @forever_young)

未有膽嘗試正紅色，一於試試「偶像天花板」張員瑛的粉色穿搭吧！簡單的粉紅針織冷衫，配上黑色的迷你短裙，散發青春少女感而不覺老氣。配上 Miu Miu 風的灰襪子與帆船鞋，即可低成本打造「Miu 風造型」，化身甜美又可愛的韓系 It Girl！

UNIQLO 的茄士咩針織外套雖然 $499 略高成本，但超柔軟又舒適的穿著質感，絕對物超所值，買齊針織、迷你裙、帆船鞋、襪子全部也是「長期主義」的投資款，穿上多年絕不過時！

茄士咩圓領短身針織外套

特價：$499｜ 原價：$699





女裝 裙褲

價錢：$199





女裝 襪子（三對裝）

價錢：$79





男女通用 帆船鞋

價錢：$399





農曆新年穿搭3）Minnie 紅粉帥甜造型

喜愛帥氣風格的話，Minnie 的紅粉造型又帥又甜！必要入手 UNIQLO 爆紅 UNIQLO x JW Anderson 箱型短版恤衫，百搭易襯又顯高顯瘦，如 Minnie 般搭紅色外套和迷你裙超級好看，帥氣俐落又能修飾身材，看起來高佻又時尚。買齊外套、恤衫、裙褲也只需 $697 ，成本低而性價比高。

女裝 Milano 羅紋拉鏈針織外套

價錢：$299





女裝 / 男女通用 牛津寬版恤衫

價錢：$199





女裝 裙褲

價錢：$199





農曆新年穿搭4）Karina 甜美粉紅冷衫穿搭

(IG: @katarinabluu)

最後就是大家也愛的 Karina 了！粉紅冷衫配窄身牛仔褲，簡單兩件單品已配搭出甜美又不老氣的拜年造型，而且粉紅顯得氣息超好，不費力就能時尚滿分。

(IG: @katarinabluu)

而且同一件冷衫，配白色裙子也非常好看，一件上衣已能打造多變的拜年造型，盡最大程度的壓低置裝成本。不用過多的裝飾，已能散發自然的優雅氣質，配搭出不一樣的新年造型！

麻花圓領針織外套

特價：$149｜ 原價：$199





女裝 喇叭牛仔褲

價錢：$199︱ 原價：$299





女裝 拼接背心連身裙

價錢：$199





