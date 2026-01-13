農曆新年2026｜Klook新年飲食折扣、優惠碼大放送！新年自助餐買1送1、11款賀年糕點最高勁減$158

2026馬年新春就到，辦年貨想搞搞新意思？以流心奶黃月餅聞名的香港高級餅食品牌 皇玥 今年再獻新猶，打破傳統框框，耗時 4 年研發出史上首創的 「翡翠蘿蔔糕」！除了話題性十足的新糕點，品牌更推出多款馬年限定禮盒及超萌小馬掛飾，配合門市 「買三送一」 等至抵優惠，絕對是今年拜年送禮的體面之選。

Yahoo Food ・ 1 天前