農曆新年2026｜Klook新年飲食折扣、優惠碼大放送！新年自助餐買1送1、11款賀年糕點最高勁減$158

農曆新年假期想飲飲食食玩到盡？Klook由即日起至2月19日期間推出新年大放送，每日晚上9點準時開搶各類快閃抵Deal 。除了有超抵本地自助餐及澳門優惠外，更有PayMe獨家賀年糕點及全線活動折扣。本文為大家集合Klook各大自助餐、年糕等飲食類限時優惠碼詳情，助你慳住過年！
必搶限時「抵 Deal」：自助餐買一送一（每日更新）
1月13日9PM快閃：
1月8日9PM快閃：
11款賀年糕點優惠：早鳥優惠買二送一、優惠碼減高達$158
準備賀年糕點禮盒，透過Klook預訂不僅有早鳥折扣，部分年糕使用PayMe付款更有額外疊加優惠。
新同樂：瑤柱臘味蘿蔔糕 + 五香臘味芋頭糕，使用PayMe付款輸入【PM26STL158】即減$158。
美心：瑤柱蘿蔔糕 + 椰汁年糕禮券，使用PayMe付款輸入【PM26MX30】再減$30 。
翠園：指定年糕禮券，使用PayMe付款輸入【PM26JG30】再減$30 。
皇玥：預訂全新翡翠蘿蔔糕禮盒，使用PayMe付款輸入【PM26IP58】即送熊貓餅食乙盒 。
W酒店：經典賀年臘味蘿蔔糕、新春賀年椰汁年糕低至75折｜SHOP NOW
帝苑酒店：帝苑軒至尊蘿蔔糕、帝苑軒喜慶紅棗低糖年糕低至9折｜SHOP NOW
麗思卡爾頓酒店：XO醬臘味蘿蔔糕禮盒、薑汁年糕禮盒早鳥買二送一｜SHOP NOW
朗廷酒店唐閣：發財年糕、臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕低至9折｜SHOP NOW
利苑：如意蘿蔔糕 + 招牌棗皇糕，1月15日前早鳥價只需$398 ｜SHOP NOW
康得思酒店明閣：鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕低至85折｜SHOP NOW
國金軒：巴馬金腿蘿蔔糕低至79折｜SHOP NOW
其他賀年年糕、盆菜預訂可使用以下優惠碼～
Klook新年優惠碼 最多減$120
預訂全線活動滿$300或以上，以PayMe付款輸入【PM26JAN15】，即減$15。
預訂全線活動滿$999或以上，以PayMe付款輸入【PM26JAN40】，即減$40。
購買Klook活動滿$500，輸入【CNYJOY025】，即減$25。
購買Klook活動滿$2,500，輸入【CNYJOY120】，即減$120。
