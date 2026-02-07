農曆新年2026｜初一花車巡遊觀眾座席門票售罄

旅發局公布，大年初一（17日）晚上在尖沙咀舉行的「國泰新春國際滙演之夜」觀眾座席門票已全部售罄。(林俊源攝)

旅發局表示，未能購票人士當晚可沿巡遊路線觀賞滙演，或透過局方的YouTube及電視直播收看。

旅發局以「福運全城」為主題宣傳城中連串新春活動，其中頭炮節目「國泰新春國際滙演之夜」以「開年 開運 開心」為題。滙演有近60個來自不同國家地區的表演隊伍，以及花車團隊參與演出。

另外，由年初二（18日）起，花車與表演團隊將於多區展出與演出，其中8輛花車會首度於啟德體育園展出，年初二及年初三（18及19日）更有多支參與滙演的中國及國際表演隊伍即場獻技。

