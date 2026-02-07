農曆新年2026｜羅淑佩料新春有143萬內地客訪港 對巿道整體感樂觀

羅淑佩表示，據入境處估計，內地9天春節假期期間，將會有143萬名內地旅客到港。(資料圖片)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，據入境處估計，內地9天春節假期期間，將會有143萬名內地旅客到港，對人流及巿道整體感到樂觀。

羅淑佩出席一個電台節目時表示，本港初一至初五有不同節目，包括花車、煙火匯演、賀歲馬，以及賀歲盃足球賽等，相信都會吸引旅客在不同時間來港，希望做到「錯峰出行」。她提及，在公布年初二會舉行煙花匯演前，本港酒店已訂滿七至八成，公布後亦再上升。

羅淑佩又表示，政府就旅客來港作出多項準備，除了關口及交通相關部門及機構，針對「黑的」及「拒載」等問題嚴厲執法，又提及油麻地警署會加長開放時間，在農曆年期間將取消每周一日的閉館日。

生態旅遊方面，羅淑佩表示，漁護署會加派人手，處理環境衛生及人流管制等問題，以及協調人流管制，亦會加強巡查曾出現垃圾問題的鹹田灣。羅淑佩亦呼籲，旅客和市民自律、愛護環境，切勿在非指定地點生火，免觸犯法例。

