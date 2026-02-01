農曆新年2026｜羅淑佩：宣布煙花匯演舉辦後訂房率升 有信心全年訪港人次破5000萬

羅淑佩指宣布落實舉辦煙花匯演後酒店訂單上升。(資料圖片)

農曆新年將至，預料屆時不少旅客訪港。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，由於今年農曆新年與聖誕節相隔較長，提高旅客訪港的意欲；加上內地農曆新年黃金周長，本港亦有不同節目，相信能夠吸引內地旅客訪港。她指，有信心本年全年訪港旅客突破5000萬人次。

漁護署加派人手清潔和管理景點

羅淑佩今日(1日)出席一個電視節目時表示，自從政府宣布落實舉辦煙花匯演後，酒店業反映訂單錄得上升，不少遊客希望留港觀賞煙花。至於生態旅遊或者山徑，護署已安排人員停止休假，加派人手駐守，清潔及管理景點，當局亦將主動發布相關景點的人流資訊，並加強宣傳教育。

羅淑佩又指，有信心今年訪港旅客突破5000萬人次。她指，政府和旅發局不斷擴充景點，盛事亦有助吸引旅客，會討論可否擴充舉辦馬拉松，亦會爭取更多大型體育盛事來港，例如網球比賽，又透露很多巨星希望在香港舉辦跨年演唱會。她重申，未來幾年酒店房間會繼續增加。

近日外交部提醒公民避免前往日本，羅淑佩指，地緣政治、國家政策，加上近期日本部分地區出現暴風雪，相信本地旅遊一定程度受惠。

