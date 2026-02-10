電子利是2026丨派電子利是抽獎贏$888 即睇恒生/中銀/星展/八達通抽獎活動

2026年農曆新年電子利是全面升級！恒生銀行推出抽獎活動，派利是同時有機會贏取高達$888電子餐飲券；八達通每日可派200封利是！各大銀行及支付平台推出的豐富獎賞及抽獎活動，讓市民以更環保、便利的方式傳遞新春心意。

恒生銀行 派利是抽獎贏$888餐飲券

恒生銀行今年的電子利是活動特別加入抽獎元素，讓派利是不再只是傳統習俗，而是兼具娛樂與驚喜。由即日起至3月3日，客戶只要透過恒生Mobile App的「JustPay」或「派e利是」功能進行轉賬，即可自動參加抽獎。獎品包括高達$888的電子餐飲禮券，總數超過一萬份，涵蓋多間人氣餐廳及咖啡店。

更吸引的是，完成首筆交易即可獲得8次抽獎機會，每人最多可獲28次，提升中獎機率。



中銀香港：M&M’s主題電子利是封

中銀香港今年特別聯乘M&M’s推出主題電子利是封，為傳統新年增添玩味！用戶可透過BoC Pay+及手機銀行選擇「Pay Buddy」功能，並挑選M&M’s新春設計的利是封，無論是色彩繽紛的糖果角色，還是帶有賀年祝福的動畫，更有新年氣氛！每次可同時發出10封電子利是，操作簡單快捷，特別適合需要一次過派發給多位親友。





DBS星展銀行：自訂利是封與「派雙封」功能

DBS透過digibank HK App提供電子利是功能，用戶可輸入收款人的手機號碼或電郵地址，直接派發利是。特色包括可自訂利是封，可選擇不同圖案，並輸入祝福語及金額，增添個人化心意！每次可派出兩封金額相同的電子利是，寓意「好事成雙」。交易透過「轉數快」完成，收款人即時收到通知。一般每日轉賬上限為港幣10,000元，高端客戶可享更高限額，最高可達港幣1,000,000元。





八達通：每日最多派200封e利是

八達通今年繼續加強電子利是功能，提供多種派發方式，讓市民可因應不同場合選擇最合適的方式。除了直接嘟卡派利是入小朋友八達通外，還可透過遙距派利是至親友的八達通銀包，甚至掃描QR Code派利是，隨時抽取「大利是」。這些功能大大提升了靈活性，尤其適合跨區或不便面對面派利是的情況。

八達通銀包的儲值上限介乎3,000至30,000元，視乎認證級別，確保安全與便利並重。每日最多可派200封利是，足以應付大型聚會或公司派發利是！

派發方式： 直接嘟卡派利是入小朋友八達通 遙距派利是至親友八達通銀包 掃描QR Code派利是，隨時抽「大利是」

限額：八達通銀包儲值介乎3,000至30,000元，視乎認證級別

每日上限：最多可派200封利是





滙豐PayMe：最多可派1萬元電子利是

滙豐PayMe今年的電子利是功能強調「群組互動」，用戶可選擇派發群組利是或指定利是，靈活度大大提升。最多可派發總額1萬元電子利是，適合公司派發獎勵或朋友聚會時使用！群組利是的設計讓派利是更具趣味性，可隨機分配金額！操作上，PayMe支援快速轉賬與即時通知，收利是的人可即時查看金額，使用更方便。

