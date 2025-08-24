農民不應為貿易戰埋單 謝鋒籲優勢互補

【on.cc東網專訊】中國駐美國大使謝鋒上周五（22日）應邀在中美大豆產業合作夥伴早餐會上發表演講，強調農業不應被政治化綁架，農民不應為貿易戰埋單。謝鋒認為，中美農業完全可以優勢互補。

謝鋒表示，保護主義使中美農業合作陰雲籠罩，今年上半年美國對華農產品出口額按年下降53%，其中大豆下降51%。他指中國投資者持有美國農業用地佔比不足0.03%，威脅糧食安全從何說起。禁限中國公民、企業購買農地純屬以國家安全為名、行政治操弄之實，是掛羊頭賣狗肉，是以一己之私綁架中美農業合作。謝鋒說，中美同為全球最重要的農業生產和消費大國，共同支撐起全球糧食生產近四成、消費近四分之一。中國在勞動密集型農產品領域具比較優勢，美國則以機械化、規模化生產的土地密集型大宗農產品為主，雙方各領風騷，完全可以優勢互補。

謝鋒指出，在中美元首戰略引領下，雙方經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行新一輪會談並達成聯合聲明。中方願與美方一道，落實好兩國元首重要共識，發揮好中美經貿會談機制作用，增進共識、減少誤解、加強合作，共享發展紅利，重回共贏正軌。

