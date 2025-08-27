天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
沒洗乾淨等於喝農藥水？「西芹汁排毒法」爆紅，李蒨蓉教你兩步驟洗乾淨超安心
西芹汁風潮從歐美吹到亞洲，李蒨蓉也愛上西芹汁排毒法，她特別分享西芹雖然健康，但因為屬於農藥殘留風險高的蔬菜之一，如果清洗不徹底，養生飲品反而可能變成「農藥水」！因此想跟上這股潮流，學會如何清洗與正確飲用，才是真正的排毒養身之道。
西芹汁爆紅的原因
西芹汁近年成為許多健康愛好者和瘦身族群的必備飲品，因為它富含纖維、鉀、維生素K與抗氧化物質，被認為能幫助身體排毒、促進代謝、改善水腫。歐美許多名人和模特兒早已將「早晨一杯西芹汁」當成日常保養的秘密，現在在亞洲也掀起跟風潮流。
如何正確清洗西芹？李蒨蓉的實用方法
由於西芹容易殘留農藥，李蒨蓉公開自己的「洗西芹方法」，大家也可以學起來
步驟1：將西芹先浸泡在「清水＋小蘇打粉」或「蔬果清潔液」中約15分鐘。
步驟2：接著在流動清水下沖洗，邊搓邊刷，特別是縫隙處要仔細清乾淨。
這樣處理後再榨汁，才能安心喝下去，不用擔心農藥殘留。
一把西芹能榨多少汁？李蒨蓉也用自身經驗分享提供大家參考
全聯西芹：一把大約能榨出 450cc 西芹汁。
好市多西芹：體積比較大，可榨出 700cc 左右。
如果覺得西芹汁味道偏重可以加入蘋果、紅蘿蔔一起榨，風味會更甜，不需要額外加糖。
許多人早上趕時間，不一定能慢慢清洗與榨汁。李蒨蓉建議可以前一晚先洗乾淨放冰箱，隔天早上起床只要邊切邊榨即可，更快速方便。而且西芹汁最好在榨好後立即飲用，以免氧化或者營養流失。
西芹汁風潮不只是一時話題，而是一種健康生活的選擇。不過「喝之前先洗乾淨」才是王道，唯有正確清洗與保存，才能真正享受西芹汁的排毒效果。如果你也想跟上這股健康熱潮，不妨從明天早晨開始，用一杯乾淨新鮮的西芹汁，為自己補充滿滿能量！
