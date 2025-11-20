迎接單車節熱情！旅發局辦免費入場「香港單車節」嘉年華 11.30登陸西九藝術公園大草坪｜Yahoo活動街

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
繼全城熱切期待的全運會後，香港體育盛事浪接浪！由香港旅遊發展局（旅發局）主辦香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」，將於11月30日（日）在尖沙咀揭開序幕，屆時將有6千名選手將在萬眾矚目下競逐王者寶座！為了與眾同樂，旅發局同日將於西九文化區藝術公園大草坪盛大呈獻單車節嘉年華，讓市民及旅客免費入場由朝玩到晚，一次過享受餐飲、運動娛樂表演、運動裝備市集、多元運動體驗及工作坊等精彩活動，同場更有多個攤位貼心為單車手準備專屬限量禮品，完成騎行後憑號碼布或兌換券即可換領。開始前不妨先和親朋好友一起在場中央的巨型單車裝置打卡，盡情釋放多巴胺，沉浸在單車節的熾熱之中，延續動感氛圍！
4大「多元運動體驗」鼓勵全城動起來 免費體驗新興特色運動
香港單車節嘉年華延續十五運會的運動熱潮，特設多元運動體驗專區，讓大家潮玩4款席捲全球的新興運動及特色運動，包括利用玻璃牆打反彈球的「板網球」、靈活運用連網長棍的「棍網球」、世上首款帶有機械結構的單車「高輪單車」，以及結合伸展和尊巴舞蹈（Zumba）的「健身放鬆工作坊」，現場提供器材及專人指導，即使新手也能輕鬆入門，盡情揮灑汗水，名額有限，先到先得，熱愛嘗試新事物的你不容錯過！
「主舞台」多元表演精彩無間斷 環法傳奇車手、全運「三金皇后」分享騎行心得
運動除了能創造榮耀，也能透過娛樂傳播正能量。香港單車節嘉年華的「主舞台」將帶來全天候的精彩表演節目，當中首推香港少有的高輪單車表演環節，表演者將踏上全港最高55吋前輪直徑高輪單車，難度驚人，非常吸睛。此外，嘉年華更邀請到環法史上首位贏得共35個分站冠軍的「衝刺王」卡雲迪殊（Mark Cavendish）在完成香港單車節「50公里組」項目後出席星級車手分享會，大談訓練心得及世界級比賽經驗，而新鮮出爐全運會「三金皇后」李思穎亦會現身，與現場觀眾分享全運會的奮戰歷程與個人突破，車迷萬勿錯過。
10大攤檔品牌驚喜進駐 打造嘉年華限定美食地圖
不論做運動還是看表演，都要消耗極大能量，嘉年華的「美食角」匯聚了10個大受歡迎的攤檔品牌，網羅各色各樣的甜品輕食、咖啡茶飲及健康水果等，應有盡有，不少攤檔更誠意加推全新期間限定口味產品，讓美食在齒間躍動，為一眾大小朋友帶來舌尖上的動感！同場更有多個攤位為單車節參加者準備了專屬限量禮品，包括蝴蝶酥、碳酸能量飲料及新鮮雜莓等，為車手補充能量之餘更添驚喜。
運動市集匯聚逾10個知名品牌 特色單車攤位呈獻嶄新體驗
做運動可以輕裝上陣，也可以Gear滿身。香港單車節嘉年華專門舉辦「運動市集」，雲集逾10個國際及本地知名品牌，包括 bossini、Brompton、Buff、JBL、Oakley、Rapha、Shokz及ZypRoller等，為運動愛好者帶來最流行的健身器材、運動服裝、運動裝備及音樂裝置等，讓運動愛好者一站式蒐集所需；當中特定攤位更設問答抽獎、期間限定折扣及打卡換取限量紀念品等多重優惠，為購物增添無限快樂，今次一定滿載而歸！
為了配合單車節主題，大會特邀鎮洋兄弟單車公司及同榮單車展出多款單車及周邊產品以供選購，其中同榮單車更設有潮流摺車試踩體驗，全面照顧單車迷的實際需要；虛擬運動遊戲迷更可大玩虛擬單車體驗，享受「科技 x 運動」的樂趣。
新增打氣區直擊單車節精彩賽事 亞洲車神黃金寶趣緻西裝造型領航表演賽
觀賞比賽是運動迷一大樂事，為此，香港單車節嘉年華新增打氣區，讓觀眾隨時感受動感氣氛。必看焦點賽事包括首度與嘉年華同場的「家庭單車樂」及「總裁慈善及名人單車遊」，將沿西九文化區海濱新路線舉行；而環法「衝刺王」卡雲迪殊及「亞洲車神」黃金寶將參與「總裁慈善及名人單車遊」，與單車迷再度近距離接觸；加上今年「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）— 新鴻基地產男女子公開組」將首次踩出尖沙咀，賽道加長，地形多變，以單圈賽制一決高下，刺激度大增，想緊貼比賽精彩時刻的單車迷緊記留意嘉年華「主舞台」大熒幕的戰況直播！
此外，嘉年華將同場加映全港首個以Brompton世界錦標賽為靈感的摺車表演賽，由世一車神黃金寶率領一眾車手以吸睛西裝造型，沿藝術公園繞場一周，豐富騎行趣味! 此項表演賽採用經典「勒芒式起步」，車手需跑向單車位置，迅速展開並組裝摺疊單車後方可出發，車手的西裝造型定能為過程增色不少，各位定必要親臨現場，近距離感受這場「睇得又玩得」的表演項目。
旅發局「新鴻基地產香港單車節」嘉年華活動詳情：
日期： 2025年11月30日（星期日）
時間：早上6時半至下午6時
地點：西九文化區藝術公園大草坪
入場費用：免費
