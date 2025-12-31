迎接2026｜為配合跨年倒數活動人流管制措施 港鐵中環站L及J1出入口暫時封閉

【Now新聞台】旅發局除夕跨年倒數活動，移師至中環遮打道舉行。為配合人潮管制措施，港鐵中環站L及J1出入口暫時封閉。

表演嘉賓之一的國際殿堂級組合Air Supply，下午在皇后像廣場舞台綵排，已吸引大批市民和旅客相隔馬路圍觀，他們今晚會連同兩名本地歌手一同獻唱和倒數。因應活動相關遮打道一帶路段，傍晚六時起陸續分階段封閉。

由於倒數活動移師中環舉行，警方在尖沙咀暫無大型封路措施，不少人在岸邊停留打卡。屆時文化中心外牆會直播中環的倒數活動，在現場的市民亦可看著對岸灣仔會展中心的巨型倒數鐘，迎接新一年。

