迎接2026｜蘭桂坊入夜好氣氛 餐廳料生意多近兩成

【Now新聞台】不少人提早到蘭桂坊迎接跨年倒數。

入夜後，人流開始增多，有人沿路打卡，餐廳內亦陸續有客人入座，部分路段架設鐵馬分流，警員在場維持秩序，有餐廳訂座一早已滿。

蘭桂坊協會指，今年為配合遮打道倒數活動，推出多項優惠吸引客人，預料生意比聖誕假期更理想。

餐廳負責人Jacky：「去年時候可能內地客人會比較多，今年也有，但是外國人就多了很多。除夕的訂座率都達百分百，對比其實聖誕節，除夕夜都差不多，我們也預計今年比去年同期增加15%至20%左右。」

蘭桂坊協會總監張素媚：「除了飲品買一送一優惠，今天我們有很多餐廳提供一些85折優惠。今年我們就會覺得，如果真的可以有5%或10%增長就非常理想。」

