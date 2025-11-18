迎2026年世界盃足球賽 川普推快速簽證方案

（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普今天宣布，將為2026年世界盃門票持有者推出特別快速簽證方案，但他的政府同時警告，這並不保證能入境美國。

儘管外界擔憂川普的邊界管制措施可能影響球迷，但美國仍承諾明年世界盃期間將提供順暢的入境體驗。

川普在橢圓形辦公室與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）共同宣布這項計畫時表示：「對於打算參加世界盃的人，我強烈建議你們立即申請。」

廣告 廣告

自川普今年1月重返白宮以來，英凡提諾便屢次出現在川普身旁。他表示，所謂的「FIFA通行證」（FIFA Pass）是一項「非常重要的公告」。

英凡提諾說：「如果你持有世界盃門票，就能優先取得簽證面談時段。」

「我們將有約500到1000萬人從世界各地來到美國觀賞世界盃，透過這張FIFA通行證，我們可以確保購票者，也就是合法的足球迷，能在最佳的條件下入境觀賽。」

然而，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）對希望前來觀賽的人提出警告。

盧比歐在宣布新政策時表示：「你的門票不是簽證。這不能保證獲准入境美國。這只是保證你獲得加速處理的面談時段，你仍必須經過相同的審查程序。」

盧比歐表示，根據這項計畫，門票持有者將能在6到8週內完成面談，但敦促民眾現在就採取行動。他說：「不要等到最後一刻。」

川普將世界盃列為他第2任總統任期以及明年美國獨立250週年的重要活動。然而，這場盛大的體育盛事難以擺脫川普在許多議題採取強硬立場所引發的政治風波。

川普曾提出可能將比賽場次從特定主辦城市移出，原因是他稱某些民主黨執政城市存在犯罪與移民問題。

世界盃抽籤儀式預定12月5日在華盛頓舉行。FIFA當天將頒發新的和平獎，外界普遍推測將頒給川普。