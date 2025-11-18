天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
迎2026年世界盃足球賽 川普推快速簽證方案
（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普今天宣布，將為2026年世界盃門票持有者推出特別快速簽證方案，但他的政府同時警告，這並不保證能入境美國。
儘管外界擔憂川普的邊界管制措施可能影響球迷，但美國仍承諾明年世界盃期間將提供順暢的入境體驗。
川普在橢圓形辦公室與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）共同宣布這項計畫時表示：「對於打算參加世界盃的人，我強烈建議你們立即申請。」
自川普今年1月重返白宮以來，英凡提諾便屢次出現在川普身旁。他表示，所謂的「FIFA通行證」（FIFA Pass）是一項「非常重要的公告」。
英凡提諾說：「如果你持有世界盃門票，就能優先取得簽證面談時段。」
「我們將有約500到1000萬人從世界各地來到美國觀賞世界盃，透過這張FIFA通行證，我們可以確保購票者，也就是合法的足球迷，能在最佳的條件下入境觀賽。」
然而，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）對希望前來觀賽的人提出警告。
盧比歐在宣布新政策時表示：「你的門票不是簽證。這不能保證獲准入境美國。這只是保證你獲得加速處理的面談時段，你仍必須經過相同的審查程序。」
盧比歐表示，根據這項計畫，門票持有者將能在6到8週內完成面談，但敦促民眾現在就採取行動。他說：「不要等到最後一刻。」
川普將世界盃列為他第2任總統任期以及明年美國獨立250週年的重要活動。然而，這場盛大的體育盛事難以擺脫川普在許多議題採取強硬立場所引發的政治風波。
川普曾提出可能將比賽場次從特定主辦城市移出，原因是他稱某些民主黨執政城市存在犯罪與移民問題。
世界盃抽籤儀式預定12月5日在華盛頓舉行。FIFA當天將頒發新的和平獎，外界普遍推測將頒給川普。
其他人也在看
加度素公開道歉：意大利崩潰令人擔心
【Now Sports】兩循環比賽，意大利合計以1:7不敵挪威，不能直接晉身世界盃決賽周是「意」料中事。眼見球隊崩壞，教練加度素公開向支持者道歉。「向意大利球迷致歉，球隊不能畏懼。」加度素在意軍周日世盃外I組主場負挪威1:4後，接受Rai電視台訪問時說。「意大利崩潰令人擔心，如果我說不擔心，那就是說謊。若然大家團結一致，天天進步，在這樣的晚上就會容易得多。我擔心的是，大家下次見面要待三個月後。」上周四打敗摩爾多瓦後，加度素為被球迷柴台感不悅，這次當主場球迷報以噓聲，加度素承認人家的反應是合理。意大利如今以小組次名身份，轉戰本周四抽籤的附加賽，由於該隊是種子球隊，在3月26日進行的準決賽獲主場之利，據報屆時將於貝加莫上演。若意軍獲勝，就會進入3月31日的決賽。now.com 體育 ・ 1 天前
2026世盃已有32隊晉身決賽周
【Now Sports】經過周日比賽後，48支世界盃決賽周球隊中，已有32隊落實。3個東道主自動成為決賽周球隊，而南美洲的6個，以及非洲區的9個直接晉級席位亦全部落實，至於歐洲戰區陸續有球隊鎖定決賽周資格，最新兩隊脫穎而出的是葡萄牙及挪威。以下是已落實出戰決賽周的球隊：東道主加拿大、墨西哥、美國歐洲英格蘭、法國、克羅地亞、葡萄牙、挪威亞洲澳洲、伊朗、日本、約旦、卡塔爾、沙特阿拉伯、韓國、烏茲別克非洲阿爾及利亞、佛得角、埃及、加納、科特迪瓦、摩洛哥、塞內加爾、南非、突尼西亞南美洲阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭、烏拉圭大洋洲新西蘭now.com 體育 ・ 1 天前
柏洛治創愛爾蘭奇蹟 Szobo哭成淚人
【Now Sports】愛爾蘭周日在世界盃外圍賽F組的生死戰，作客以3:2絕殺匈牙利，「戴帽」英雄柏洛治賽後感覺自己就像童話故事的主角一樣；那邊廂，效力利物浦的蘇保斯拿爾，則因匈牙利無緣晉級決賽周哭成淚人。匈牙利本來在這一組以1分領先愛爾蘭排第2，而且在這場生死戰有主場之利，亦在比賽中兩度領先，但上仗梅開二度助愛爾蘭擊敗葡萄牙的前鋒柏洛治（Troy Parrott），再以一己之力摧毀敵軍，包括射入1球12碼下兩度替球隊扳平，更在補時6分鐘藉全軍壓上，在高空攻勢中成功搶到第2點，快腳篤球入網，大演帽子戲法助愛爾蘭搶走匈牙利的附加賽資格。這名現效力阿爾克馬爾的前熱刺青訓產品說：「現在真的非常激動，多麼美妙的夜晚呀！這也是我們熱愛足球的原因，因為奇蹟真的會發生，簡直就像童話故事一樣，你做夢都想不到會發生這樣的事。」連同對葡萄牙，柏洛治兩仗入5球，其名字現於愛爾蘭國內以至世界球壇，無人不曉：「對葡萄牙賽後，我已說過會夢想成真，但我想今晚......我這輩子都不會再有比這更美好的夜晚了。」同一時間，匈牙利則因在此組跌落第3，加上在歐國聯也無法取得踢附加賽的資格，已經緣盡明年的世盃決賽周，蘇保斯拿now.com 體育 ・ 1 天前
葡萄牙大炒阿美 鎖定世界盃席位 C朗首場停賽
葡萄牙在世界盃外圍最後一場小組賽鬥亞美尼亞大開殺戒，半場已入5球，全場埋單9比1勝出，晉身決賽周。C 朗幾乎肯定會出戰明年世界盃，不過他仍有紅牌判罰在身，決賽周第一場時要坐波監。Yahoo 體育 ・ 1 天前
解讀 | 尼日利亞被施巫術緣盡世界盃？
尼日利亞於世界盃非洲區外圍賽附加賽決賽，最終於互射十二碼的情況下以3比4落敗，無緣晉身來屆世界盃決賽周。賽後主教練艾歷卓利指控對方球員於互射十二碼期間，向尼日利亞球員施放巫術 (Voodoo)，導致十二碼宴客，Yahoo 體育 ・ 14 小時前
英格蘭世盃外8戰全勝零失球
【Now Sports】哈利簡尼梅開二度，助已提早出線世界盃決賽周的英格蘭，在最後一場歐洲區K組外圍賽以2:0擊敗主場的阿爾巴尼亞，亦錄得小組8戰全勝兼1球未失。賽前，阿爾巴尼亞也已獲得此組次名，因此這場比賽可說「例行公事」，而英格蘭上半場無法撕破對方防守，直至換邊後74分鐘，後備上陣的薩卡在右路開出角球，敵方球員前柱解圍變頂後，反而造就哈利簡尼（Harry Kane）門前建功。82分鐘，這名英格蘭首席射手再接應華舒福的左路傳中，頭槌頂入個人今場第2球，助英軍以2:0獲勝。藉著這場勝仗，英格蘭在這一組8戰全勝，而且8場比賽全部保持清白之身，相當驚人。同時間除了上演K組比賽，D組方面，在上周四奠定首名出線資格的法國，以3:1輕取主場的阿塞拜疆，而此組次名則是烏克蘭，同日借用鄰國波蘭的場地，以2:0擊敗冰島，轉戰附加賽爭取晉級。K組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 英格蘭 8 8 0 0 +22 24*2 阿爾巴尼亞 8 4 2 2 +2 14#3 塞爾維亞 8 4 1 3 -1 134 拉脫維亞 8 1 2 5 -10 55 安道爾 8 0 1 7 -13 1D組排名 球隊now.com 體育 ・ 1 天前
挪威1998年以來首度晉級世界盃
（法新社米蘭16日電） 挪威今天以4比1大勝義大利，闖進將由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦的2026年國際足總世界盃。曾經贏得4屆世界盃冠軍的義大利已經連兩屆世界盃都無緣晉級，分別在附加賽中敗給瑞典和北馬其頓，後者更是於2021年歐洲國家盃（UEFA European Championship）封王後不到一年就爆冷淘汰。法新社 ・ 1 天前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
馮盈盈重回顛峰任內衣品牌代言人 網民激讚超索：要call白車
馮盈盈（Crystal）身材Fit爆，加上大膽嘅作風，喺過往大型節目嘅紅地毯造型都會成為焦點。不過，樂易玲於今年7月分享生日宴與馮盈盈合照，零P圖情況下曝光馮盈盈發福身形，除咗塊面圓潤咗唔少，更有個肚腩仔，震驚唔少網民。未知係咪因為被網民批發福，馮盈盈積極修身，上個月於社交平台大派福利，PO出火紅吊帶「番茄美人」造型照，被指回復狀態。近日，馮盈盈又獲內衣品牌邀請做代言人，為秋冬季新品拍宣傳照。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 15 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 20 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 6 小時前
男人還是女人最常出軌？由離婚律師以數據經驗告訴你誰最懂出軌：女人出軌較高明，男人一天到晚做蠢事
近日「出軌」的新聞鬧得沸騰，引起不少對「婚內出軌」的理性討論。大家認為男人還是女人較常出軌嗎？由離婚律師以科學數據告訴你誰最懂出軌，以及男人與女人應對出軌的不同反應吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 38 分鐘前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Clinique特效爽膚霜 $98/件（即日起至24/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Clinique特效爽膚霜 $98/件、凡士林迷你潤唇膏 $15/件、GIK白番茄水光亮白面膜21片 $35/件、Prettyskin香水護手霜 $18/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）
近日有網友在Threads分享到牛角放題用餐，假日時段卻遇上「拍烏蠅」冷清場面，引起不少討論。為吸引更多食客，牛角隨即推出限時優惠反擊，於11月18日晚上9時起在Klook獨家發售買一送一放題優惠，只需$408起，即人均$204，即可享用「LV2燒肉上級者100分鐘放題」，較原價$816起勁慳一半，更可食美國SRF安格斯和牛及豐富海鮮。優惠非常吸引，牛角Fans快手Book定去振興牛角經濟！Yahoo Food ・ 3 小時前
美國制裁給中國AI天才帶去230億美元財富
【彭博】— 2019年的時候，陳天石距離躋身世界頂級富豪行列還非常遙遠。Bloomberg ・ 20 小時前