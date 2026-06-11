近七成出現身心耗竭 教師壓力高企 非教學行政文書工作首要來源
教育工作人員總工會昨發表在職教師工作壓力與身心健康研究報告，結果顯示本港教師整體工作壓力偏高，其中以非教學相關的行政及文書工作為主要壓力來源，壓力評分高達6.31分；教師亦要面對工時長問題，77.9%每周工作51小時以上，32.7%更達61小時以上。長時間工作有損健康，68%表示「工作讓我感覺身心俱疲(耗竭感)」。總工會呼籲當局及校方正視問題，並提出多項改善建議，包括加強教師心理支援服務。
調查於5月透過網上問卷進行，收集136份有效回覆，受訪者為幼稚園、小學、中學及特殊學校的在職教師。調查採用7分制評分(即7分最高，分數愈高代表壓力愈大)，結果顯示，「非教學的行政文書工作繁重」以6.31分居首，其次為「工作時間過長，影響休息及家庭」(6.29分)、「需同時處理多項工作，時間不足」(6.23分)。
工時方面，77.9%教師每周工作51小時以上，32.7%更達61小時以上，僅2.9%工時維持在40小時內，不少教師假日仍須處理文書。
身心健康方面，68%人指「工作讓我感覺身心俱疲(耗竭感)」，60%「無明顯原因疲倦、精神不振」，57%出現頭痛、肩頸酸痛或肌肉緊繃，58%「想到工作就緊張、煩躁或不安」。
教師普遍認為現行支援措施不足，僅17%認為「學校管理層能提供足夠支持」，對於「教育局/政府支援措施有效幫助」，僅8%教師給予正面評分(6至7分)，平均分僅3.15分(滿分7分)。
總工會提出六項改善建議，包括增設專職行政人員，減輕教師非教學工作，讓教師專注教學；訂立教師最高工時，保障休息及家庭生活，減少假日工作；穩定教師職業發展，完善合約教師轉為常額編制的機制；加強特殊教育需要(SEN)支援及專業培訓，增設專職教學助理，減輕融合教育壓力；設立教師情緒支援熱線或輔導服務，強化心理健康支援系統；加強對學校管理層的監察，建立透明及有效的申訴機制。
總工會強調，若教師長期處於高壓狀態，將影響教學質素，進而影響學生的學習及成長，促請教育界盡快採取行動改善現況。提醒教師，應建立規律作息，並主動尋求專業輔導協助。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1035723/近七成出現身心耗竭-教師壓力高企-非教學行政文書工作首要來源?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。 藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。 是次合作匯聚本港及大
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧：明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，
昆士蘭保險報告:僅12.5%香港員工從職場獲得心理健康相關支援
<匯港通訊> 昆士蘭保險亞洲(QBE Asia)最新發布市場的報告 -《強化職場心理健康》(Strengthening Workplace Mental Health)指出，全球而言，單是憂鬱症和焦慮症就導致損失約120億個工作天，生產力損失高達1萬億美元。相較之下，亞洲的生產力評分在100分中僅得47.2分，而美國為66.7分，歐洲則為60.1 分。在亞洲，82%員工面臨中度至高度的心理健康問題風險。2022年，新加坡經濟因焦慮症與憂鬱症導致生產力下降，估計損失達117.2 億美元。而有56%新加坡員工認為僱主未提供足夠的心理健康支援，僅21%越南員工對公司的開放企業文化及心理安全感感到滿意，僅13%馬來西亞員工對僱主提供的心理健康資源感到非常滿意，僅12.5%香港員工從職場獲得相關支援。目前已知的精神疾病超過200種，其中最常見的包括：-焦慮症，包括創傷後壓力症候群(PTSD)和強迫症(OCD)-情緒障礙，包括各種形式的憂鬱症和雙極性情緒障礙(或俗稱「躁鬱症」)-神經發展障礙，例如專注力不足過動症(ADHD)，或特定學習障礙如閱讀障礙-人格障礙，包括偏執型、自戀型及表演型人格障礙心
咸輝率全國政協代表團訪問泰國
<匯港通訊> 周三至周五，全國政協副主席咸輝率團訪問泰國，分別會見詩琳通公主、阿努廷總理、國會主席兼下議長索蓬、國會副主席兼上議長蒙坤。咸輝表示，去年中泰建交50周年之際，習近平主席同首次對華進行國事訪問的哇集拉隆功國王就推進中泰命運共同體建設達成重要共識，為兩國關系發展擘畫藍圖。中方願同泰方一道，以兩國元首重要共識為指引，增進互信合作，密切人文交流，推動命運共同體建設。中國全國政協願為此作出貢獻。泰方表示，泰中友誼源遠流長，當前兩國各領域務實合作穩步推進，富有成果。泰方讚賞中國經濟社會發展取得的重大成就，堅定不移奉行一個中國政策，願同中方落實好兩國元首重要共識，推動各領域合作走深走實，更好造福兩國人民。(JC)
《大行》摩通：滙控(00005.HK)及渣打(02888.HK)受新規影響可控 重申「增持」評級
摩根大通發表研究報告指，自6月1日離岸直接投資(ODI)新規公佈以來，滙豐控股(00005.HK)及渣打集團(02888.HK)的股價分別累計調整8%及10%，跑輸恒生指數4個及6個百分點，這可能反映了投資者在新規公佈後對增長及內地訪港旅客(MCV)存量業務的擔憂。然而，該行在上海與客戶會面時，內地投資者對此回調感到驚訝，並對監管風險持較樂觀態度，認為新規的影響應屬可控。 摩根大通指出，媒體報道香港證監會發言人表示持牌機構在合規前提下可繼續為內地投資者開立新賬戶及提供服務，這有助於緩解監管模糊性。該行估計，在較高估算假設下，MCV業務僅貢獻滙控及渣打集團中至高單位數的盈利份額，因此ODI新規帶來的干擾應該是可控的。雖然中期增長指引的不確定性可能使投資者暫時觀望，但若自6月1日以來的累計調整幅度達到10%至20%的中段(mid-teens ppt)，在其他條件相同下，將會是個具吸引力的買入點。 該行提到，2025財年香港財富管理對集團收入的貢獻分別為滙控的7.6%及渣打的6.6%。若假設香港財富管理收入中有20%至40%由MCV貢獻，則MCV對集團盈利的貢獻在滙控為3%至6%，在渣打則為
廖啟智遺孀陳敏兒離世終年65歲 去年曾接受大手術
已故藝人廖啟智的遺孀陳敏兒今日（12日）離世，終年65歲。她的一對兒子廖文哲與廖文信於6月12日公告，表示母親在今日上午於家人陪伴下在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。家人衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。並感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。
南韓地方選舉選票不足 警方搜查選管會多個辦公室
<匯港通訊> 南韓上周三(3日)舉行地方選舉，多個票站選票不足，導致部份選民無法正常投票，事件觸發民眾示威，質疑涉及選舉舞弊。當地警方時隔8日，以涉嫌違反《公職選舉管理法》和瀆職為由，派員搜查中央及地方選舉管理委員會的辦公室，並將10人列為嫌疑人。警方早上派出約100人，分別到位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會大樓，以及首爾市、松坡區、江南區等6個地方選管會辦公室搜證，有關選區在選舉期間都出現選票不足的情況。搜查令又列出10名嫌疑人，包括早前宣布引咎辭職的中央選管會委員長盧泰嶽，以及秘書長許鐵熏。警方表示，行動目標是要獲取證據，查明案件真相，包括選民投票權利遭到侵犯的原因。根據中央選管會最新提交的資料，投票當日欠缺近7200張選票，涉及91個票站，多於早前公布的4700多張選票和50個票站。其中，首爾欠缺約4200張選票，26個票站因為選票不足而需暫停投票。 (ST)
行會批准東九龍綠色集體運輸系統財務安排 7月招標 政府向中標公司批出三幅住宅用地
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，將會在7月招標。 政府預計明年批出合約，期望2033年或之前通車。當局指，項目在扣除預計總開支後的預計總收入，會少於預期的投資回報，政府須提供財務資助推展項目，將會批出三幅用地，分別位於馬游塘、啟德及茶果嶺道，20年住宅用地物業發展權予未來的專營公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有立法會議員指，香港較缺乏應付東九龍上坡地區的運輸項目，期望政府提供優惠吸引海外或內地公司，合伙本地發展商。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「這項技術大家最理解、最形象化說，是並沒有架空電纜的輕鐵，通常用新能源電池爬坡力較強，因為是用膠轆，是香港缺乏本地機構這種經驗，好多時是希望海外或內地有實力的機構。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」#要聞
議員關注有痛症中心偽冒醫療機構 醫衞局指不能把條文訂得太闊
【Now新聞台】過去四年有46宗非法行醫被定罪的個案，有議員關注坊間有痛症中心偽冒醫療機構向市民提供治療。醫務衞生局局長盧寵茂表示，不能夠把條文訂得太闊，所以無規管機構使用痛症等字眼。 醫務衞生局局長盧寵茂：「普通人都會在身體有疼痛時用自己方法處理，按摩是最常見的方法，所以考慮訂哪些名詞必須放進名單時，都要確保規管不會過於闊，令市民無法用一些現時接受的處理手法。」當局計劃限制處所不能擅自使用「醫學」、「醫療」等詞語，去年10月中起接受診所申請相關牌照及小型執業診所申請相關豁免證明書，截至本月1日，署方已分別簽發118張牌照及逾2900份豁免書。當局表示已加快審批進度，四星期內實地巡查，完成巡查及文件處理後，會在15個工作天內完成審批。#要聞
李家超：香港首份五年規劃有望提早至第三季末推出
特首李家超接受《港台》及《大公文匯傳媒集團》聯合採訪時稱，有空間提早至第三季末，推出香港首份五年規劃。他同意愈早推出愈好，因為可以明確日後的發展藍圖，每年的《施政報告》亦可更聚焦回應或者對接規劃的要求和方向。 政府將於下周一(15日)，展開為期兩個月的公眾諮詢。港府原先預計，今年第四季推出香港五年規劃。李家超稱，原本最大的挑戰是前期工作，內地城市編制規劃有多年經驗，仍需18個月至兩年才完成，而本港並沒有相關經驗，但目前編制的進度比想像中好，時間追得很快，因為整個政府很努力，社會很配合，立法會議員亦在協同機制下做好準備工作，議員在各自領域給予報告或意見，減少前期工作的時間。 李家超又指出，當局有充分調研內地不同城市的經驗，包括深圳及上海等。澳門亦已經做了兩次五年規劃，當然亦有參考。他又提到，編寫規劃考功夫，有關工作會利用人工智能科技，最重要是分析資料、審核內容。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
數據中心建設需求或推高通脹並帶動建築熱潮
據 Macquarie Group 策略師指出，激增的數據中心建設需求或推高美國通脹，並可能促使聯邦公開市場委員會於下周會議上把政策取向改為中性。 Macquarie Global FX and Rates Strategist Thierry Wizman 透過電郵表示，數據中心建設帶來建築工人需求激增，形成「淘金熱」，推高工資及各類酬金。 他稱，較高薪酬、勞動力需求增加及企業投資，或會推升通脹；同時亦帶動銅等物料及大宗商品的需求。 Wizman 又指，隨着大型雲端服務商加快項目進度，行業面臨數十萬名技工短缺，開發商需支付更高人工成本。他稱，這可能促使 FOMC 於 6 月 17 日把政策取向由寬鬆轉為中性。 CME FedWatch Tool 顯示，下周減息的機率僅為 3.6%。 據華盛頓智庫 The Brookings Institution 指出，在數據中心落戶的郡縣，私人就業於最初五至六年將增加 4% 至 5%。 建築業就業將上升 11%，資訊科技就業將增長 22%。工資則料上升 3% 至 4%。 企業管理層及分析師表示，人工智能數據中心相關支出增加，建築公司將受惠。 據 A
餘波未了｜大埔寶湖花園業主聯署 黃碧嬌辭任法團顧問
大埔寶湖花園業主們聯署要求撤銷民建聯大埔南區議員黃碧嬌的屋苑法團榮譽顧問職務，並要求改選法團管理委員會。今日（...
東九龍智慧綠色集體運輸系統7月招標 專營公司獲三幅用地物業發展權
政府公布，特首與行政會議已批准東九龍智慧綠色集體運輸系統的財務安排，政府計劃於今年7月就項目公開招標，並預計於明年批出合約，以期於2033年或之前通車。 政府發言人表示，與啟德智慧綠色集體運輸系統項目的安排相若，東九龍項目會透過公開招標方式甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統。由於東九龍項目在扣除預計總開支後的預計總收入現值會少於預期的資本回報，政府將透過批出三幅主要作住宅用途的用地的物業發展權予未來的專營公司，為東九龍項目提供財務資助。三幅用地為位於馬游塘的車廠用地、由啟德第3E區1號及2號用地組成的啟德用地，以及位於茶果嶺道鄰近觀塘道的茶果嶺道用地。 發言人稱，預計東九龍項目落成後，由寶達/秀茂坪一帶往來油塘或彩虹，車程僅需10至15分鐘，較路面交通節省約一半時間。沿線將服務逾30萬居民，覆蓋超過40個屋邨及屋苑，以及超過50所主要醫療、社福設施/場地及超過35所學校。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
5月內地買家斥203億掃港樓 金額創逾2年新高 這一區二手樓最受歡迎
樓市氣氛暢旺，內地買家繼續積極入市。據美聯統計，5月一二手住宅市場共錄得1,863宗內地買家入市個案，涉及金額約203.9億元，創逾2年新高。更多消息：石澳道14號洋房5.6億沽 新買家為高瓴資本相關人士丨超級豪宅買賣須業委會審批？內地專才租大圍柏傲莊2房 一筆過豪付2年租 涉逾70萬元！夠俾同區私樓首期美聯表示，5月內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於本港一二手住宅市場的註冊量共錄1,863宗，按月減少約2.9%，惟仍創逾2年(25個月)的次高；期內涉及金額約203.9億元，按月則升約6.8%，自2024年4月後首次突破200億元，創逾2年(25個月)新高。若以今年首5個月合計，內地買家註冊量及金額分別錄7,666宗及約822.1億元，分別較去年同期上升約63.7%及約96%。美聯指出，內地買家購入二手物業時傾向購入新晉屋苑或新發展區，今年首5個月南昌錄得98宗內地買家購入二手住宅，屬各區中最多，按年大升約168.6%；其次是啟德，內地買家二手註冊錄88宗，按年亦增加超過1倍。美聯補充，上述以買家姓名英文拼音鑒別的內地買家，相信不少已成為「新香港人」，加上近年特區政府積極搶人才，不
銅鑼灣謝斐道「鐵約」舖8,800萬沽 惠康租用逾36年 月租40萬元
連鎖超市租約穩健，「鐵約」舖易獲投資者承接。銅鑼灣謝斐道一個萬呎地舖，近期以約8,800萬元沽出，原業主持貨22年，賬賺2,900萬元或約49%。更多消息：上水藥房街相連舖丟空5年終租出 鐵約租客建行亞洲每月18萬進駐 較舊租金大跌6成手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！上址為銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地下舖位，面積約1萬呎，業主早前以「現狀」部分交吉及部分連同現有租約出售，最初叫價1.5億元，最新減價約6,200萬元或約41%，以約8,800萬元沽出，呎價約8,800元。原業主早於2004年5月斥約5,900萬元購入該舖位，持貨22年轉手，賬面獲利約2,900萬元，期內物業升值約49%。據悉，該舖由惠康自1990年起租用，至今逾36年，現時月租約40萬元，以最新成交價計，新買家可享約5.4厘租金回報。連「鐵約」買賣的舖位一向受長線投資者歡迎，因可享穩定租金回報。所謂「鐵約」並非指租約年期長短，而是多以租客類別區分，「鐵約」的行業大致有幾個類別，包括連鎖便利店、連鎖超市、銀行及老人院等。 延伸閱讀: 美漢大廈 銅鑼廣場 銅鑼
世界盃｜李慧琼到小學睇波 籲同學輸波勿氣餒｜Ray Online
世界盃開鑼，立法會主席李慧琼都支持呢項盛事，今日去到一間小學同小朋友一齊收睇賽事直播，感受足球狂熱。保良局林文燦英文小學正舉行世界盃嘉年華，現場有近800位同學著上鍾意嘅球衣，場面熱鬧。李慧琼都到場參與，佢好欣賞學校悉心籌備活動，令同學可以喺考試後放鬆心情，從體育中學習成長。致辭勉勵學生李慧琼致辭嗰陣同小朋友分享，體育係一種教育，成為出色嘅球員需要堅毅嘅意志、團隊合作同拼搏精神。面對輸贏，要學識勝不驕、敗不餒。贏咗就為鍾意嘅球隊吶喊，輸咗都唔使氣餒，因為人生總有高高低低。
漁護署陸續從520浪浪加油站帶走狗狗 動保人士冀協助安置
【動物專訊】漁護署今日聯同警方展開行動，進入520浪浪加油站位於元朗八鄉的狗場，並帶走多隻狗。由一班動保人士組成的動物福利關注聯盟表示，已向漁護署表達意向，希望獲准向署方提供專業支援，協助跟進場內動物的暫時安置、日常看護、去向跟進等工作。不過，有關建議並未獲漁護署同意。 520浪浪加油站負責人Bella日前以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，事緣她帶狗狗「道風」到NPV動物醫院求醫，獸醫發現道風後腳出現壞死及有壓瘡，懷疑有疏忽照顧，因此報警。漁護署人員及警員今日下午到場，漁護署人員帶多個狗籠進入場內。 本報收到有關場內的相片，顯示場中很多狗狗都困於籠中，甚至有一籠兩狗的情況，沒有足夠活動空間，亦有些狗籠位於室外位置。 據了解，漁護署今次行動會帶走場內多隻狗狗，至少有7輛漁護署車輛到場，並於晚上陸續帶走狗狗。估計截至晚上10時許，已有約20隻狗狗被帶走。 對於狗狗被帶到漁護署的下場，引來不少愛護動物人士關注，動物福利關注聯盟日前與漁護署署長會面時，便曾提出希望能全面配合調查行動，主動提供專業支援，協助跟進場內動物暫時安置、日常看護、去向跟進等工作，確保動物過渡期生活得到妥善照料。不過，據知漁護
首岸周日銷售已錄超購 1期及3期累沽580伙
恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期將於周日首輪發售80伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，周日銷售已錄超額認購，準買家中約60%至70%為用家，視乎銷情，最快下周加推新一批單位應市。項目已推出的第1期及3期累售580伙，佔可供發售單位97%，套現近50億元。韓家輝補充，集團年初迄今累售逾2,600伙，套現約295億元；其中營業(二)部售出逾1,400伙，套現逾181億元，已超過上年全年的1,219伙及約160億元。
率葉士域治升班離任 麥堅拿 ：決定不容易
【Now Sports】40歲麥堅拿以需要多點時間陪伴家人為理由，辭去葉士域治領隊職務，他執教這支球隊長達4年半，球隊新賽季更會重返英超，盛傳奧尼爾、羅仙尼亞為接任熱門人選。麥堅拿（Kieran McKenna）今次以家庭原因離職，暫時未有其他動向，據英國傳媒報道，雖然富咸原本有意麥堅拿接任新領隊，但麥堅拿並無繼續執教意向，需要陪伴家人，以及重新尋找對執教熱情。麥堅拿在2021年12月執教葉士域治，翌季帶領球隊升上英冠，之後下一個賽季，更成功率領球隊殺上英超，只是2024/25年球季不幸降班，不過，只是用了短短一季時間，他便再次讓球隊重返英超，但在這個重要時刻，他決定要花點時間陪伴家人，麥堅拿說：「當你與球會建立深厚情誼，決定離開並容易！只是當球隊第2次再升上英超，我考慮了幾個星期，覺得是卸任的最佳時機，我為球隊最得卓越成就而自豪，未來也祝願球隊有更美好前景。」
友邦(01299.HK)逆市回升近2% 大摩相信股價在未來30天內絕對值將上升
友邦保險(01299.HK)今日高開1.57%，最高見72.25元。現報71.6元，升1.92%，成交2,928.69萬股，涉資20.8億元。 摩根士丹利發表戰術性研究報告表示，相信友邦保險的股價在未來30天內絕對值將會上升。這主要是由於該股近期出現回吐，令其短期估值變得更具吸引力，該行預計該情景發生的概率約為60%至70%(或「有可能」)。 該行進一步提到，友邦已於2026年6月8日(週一)完成了17億美元的股份回購(約佔總股本的1.6%)，原則上下一輪回購預計於2027年進行。該行認為，即使在沒有回購支撐的情況下，友邦股價仍將保持韌性。目前估值已修正至2026年預測市賬率的1.09倍(12個月遠期市賬率為1.03倍)，或2026年預測新業務價值倍數僅為1.9倍。 該行重申，友邦保險股價的下行空間有限，目前的股價是一個良好的長線買入點。該行維持友邦保險「增持」評級，目標價為109港元。 大摩指出，市場目前的擔憂主要集中在監管機構對內地訪港旅客(MCV)業務的進一步打擊，但該行認為這並不會發生。原因包括：首先，針對跨境股票交易的監管整頓以及國務院對外投資規則均未將內地訪港旅客保險業務作