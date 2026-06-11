教育工作人員總工會昨發表在職教師工作壓力與身心健康研究報告。(鍾式明攝)

教育工作人員總工會昨發表在職教師工作壓力與身心健康研究報告，結果顯示本港教師整體工作壓力偏高，其中以非教學相關的行政及文書工作為主要壓力來源，壓力評分高達6.31分；教師亦要面對工時長問題，77.9%每周工作51小時以上，32.7%更達61小時以上。長時間工作有損健康，68%表示「工作讓我感覺身心俱疲(耗竭感)」。總工會呼籲當局及校方正視問題，並提出多項改善建議，包括加強教師心理支援服務。

調查於5月透過網上問卷進行，收集136份有效回覆，受訪者為幼稚園、小學、中學及特殊學校的在職教師。調查採用7分制評分(即7分最高，分數愈高代表壓力愈大)，結果顯示，「非教學的行政文書工作繁重」以6.31分居首，其次為「工作時間過長，影響休息及家庭」(6.29分)、「需同時處理多項工作，時間不足」(6.23分)。

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工時方面，77.9%教師每周工作51小時以上，32.7%更達61小時以上，僅2.9%工時維持在40小時內，不少教師假日仍須處理文書。

身心健康方面，68%人指「工作讓我感覺身心俱疲(耗竭感)」，60%「無明顯原因疲倦、精神不振」，57%出現頭痛、肩頸酸痛或肌肉緊繃，58%「想到工作就緊張、煩躁或不安」。

教師普遍認為現行支援措施不足，僅17%認為「學校管理層能提供足夠支持」，對於「教育局/政府支援措施有效幫助」，僅8%教師給予正面評分(6至7分)，平均分僅3.15分(滿分7分)。

總工會提出六項改善建議，包括增設專職行政人員，減輕教師非教學工作，讓教師專注教學；訂立教師最高工時，保障休息及家庭生活，減少假日工作；穩定教師職業發展，完善合約教師轉為常額編制的機制；加強特殊教育需要(SEN)支援及專業培訓，增設專職教學助理，減輕融合教育壓力；設立教師情緒支援熱線或輔導服務，強化心理健康支援系統；加強對學校管理層的監察，建立透明及有效的申訴機制。

總工會強調，若教師長期處於高壓狀態，將影響教學質素，進而影響學生的學習及成長，促請教育界盡快採取行動改善現況。提醒教師，應建立規律作息，並主動尋求專業輔導協助。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1035723/近七成出現身心耗竭-教師壓力高企-非教學行政文書工作首要來源?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral