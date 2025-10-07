近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低｜Amazon Prime Day 優惠 2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，運動健康一手掌握

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

在 Galaxy Watch 8 登場之後，Samsung 自然進入了舊款清貨的節奏！秋季 Prime Day 期間，Galaxy Watch 7 在 Amazon上限時優惠降至歷史新低，只需 US$150 就能入手，約合 HK$1,170 而且免運費送到香港，讓你以實惠價格擁有智能穿戴體驗！

Samsung Galaxy Watch 7（40mm）

Amazon 特價 US$150（約 HK$1,170，免運費直送香港）｜原價 US $250

Galaxy Watch 7 搭載 3nm 晶片 Exynos W1000，運行 Google Wear OS 5 系統。內建先進的 BioActive 感測器並配備 13 個 LED，以高精準度追蹤心率、運動和睡眠。再透過 Galaxy AI 將提供的能量得分加以分析，以幫助監控健康狀況。手錶本身內置雙頻 GPS，並具備 5ATM、IP68 防塵防水機能和 16GB 儲存空間。Galaxy Watch 7 採用浮動玻璃設計，並以彩色縫線點綴，增添時尚感。

Samsung Galaxy Watch 7（40mm）

Amazon 特價 US$150（約 HK$1,170，免運費直送香港）｜原價 US $250

立即購買

Samsung 香港特價 HK$1,798｜原價 HK$2,398

立即購買

Samsung Galaxy Watch 7（44mm）

Amazon 特價 US$190（約 HK$1,480，免運費直送香港）｜原價 US$280

立即購買

Samsung 香港特價 HK$2,198｜原價 HK$2,998

立即購買

