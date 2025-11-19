近四成癌症患者曾生蛇 癌症資訊網慈善基金呼籲癌症病友積極防蛇 冀政府納入生蛇疫苗接種資助計劃

全港超過九成25歲或以上人士帶有俗稱「生蛇」的帶狀疱疹生蛇病毒，大多數癌症患者都具生蛇風險，當身體虛弱時會引發「生蛇」。研究顯示，每三個人當中就有一人一生中會生蛇，而癌症患者的風險更比一般人顯著地高。

癌症資訊網慈善基金呼籲癌症病友積極防蛇

目前已有臨床研究證實，接種帶狀疱疹疫苗可有效顯著減低出現生蛇的風險，亦有癌症治療臨床指引建議，癌症患者應接種疫苗以預防生蛇，保障治療過程的順利進行。有見及此，癌症資訊網慈善基金在今年中進行了一項關於癌症患者對生蛇風險認知和預防需求的調查，探究癌症患者對生蛇的了解程度、相關焦慮，同時了解他們對接種預防疫苗的態度和意願。結果發現，受訪者普遍對生蛇感到憂慮，近70%受訪者認為在癌症治療過程中預防帶狀疱疹極為重要。因此，癌症資訊網慈善基金呼籲政府應與慈善機構或醫院合作，為癌症患者提供疫苗接種補貼或免費接種服務，以增加接種疫苗的意願。

化療癌症患者生蛇風險可高達25倍 甚或需中斷治療及面對嚴重併發症

內科腫瘤科專科吳劍邦醫生表示：「與一般人群相比，接受化療的癌症患者患上生蛇的風險可高達25倍。生蛇風險在癌症確診後的首2年內特別高，而且風險在其後時間仍然顯著，除了生蛇引起的神經痛楚，癌症患者更容易引發嚴重併發症。免疫力低下人士例如癌症病人，出現生蛇併發症的風險比一般人高，而且生蛇的症狀往往更持久、範圍更廣，更可能演變成病毒血症、肺炎、肝炎、腦炎等嚴重併發症，復發生蛇的風險亦更高。其中最令許多患者驚恐的後遺神經痛，免疫力低下的癌症患者患上的風險更增加達3.3倍，痛楚可持續數年甚至終身。 在生蛇急性感染期，癌症患者往往需要暫停化療，這不但可能會影響整體治療成效，亦會增加急症入院、住院和抗病毒藥物使用的機會。另一方面，治療生蛇的抗病毒藥物可能與癌症治療藥物產生相互作用，需由醫生仔細調整藥物方案」

廣告 廣告

內科腫瘤科專科吳劍邦

生蛇同時增加患癌風險 疫苗接種是癌症患者的關鍵防線

吳醫生引述一項英國研究指出，成人生蛇患者日後患癌的風險比一般人高出2.4倍。另一項研究亦發現，新冠疫情後，生蛇可增加患大腸癌的風險，影響可持續超過3年，特別對年長人士或長期病患者影響更大。吳醫生指出，癌症權威指引，如美國國家綜合癌症網絡和美國臨床腫瘤學會，均建議癌症患者接種疫苗以預防生蛇。不論是在癌症治療開始前、治療期間或完成後，均可考慮接種。對於接受持續治療的患者，應在免疫反應最穩定的時期進行接種，關鍵是為每位患者作出個別評估。

本地調查：近四成癌症患者曾生蛇

癌症資訊網慈善基金在今年5至6月期間，向116位癌症患者進行了一項線上問卷調查，結果發現有近40%的受訪者曾經生蛇。整體而言，受訪者普遍對生蛇感到憂慮，其中以生蛇引起的疼痛為最大憂慮，其次為害怕生蛇會影響日常生活、延誤癌症治療，以及引發嚴重併發症。調查亦發現，近70%受訪者認為，在癌症治療過程中預防生蛇是極為重要。

疫苗接種補貼及加強健康教育 鼓勵癌症患者積極防蛇

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士在總結該調查時說：「三分之二受訪者認為費用負擔是主要阻礙因素，認為疫苗的價格過高，尤其在家庭月入2萬元以下的群體中情況更為明顯。其次，有六成病人擔心疫苗可能干擾癌症治療計劃，並對疫苗認知不足。有見及此，我們認為應加強健康教育，普及風險知識，加強公眾對生蛇風險和其危害的宣傳。同時呼籲衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，審視加入癌症病人接種蛇針的建議，以及政府與公立醫院為患者提供疫苗接種補貼或免費接種，增加病人接種疫苗的意願，從而減低癌症病人生蛇的發病率和出現嚴重併發症的風險，改善他們的生活質素。」

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士總結調查結果

患者：生蛇比生仔更痛

現年34歲的Truda在18到25歲期間，每年都飽受生蛇神經痛折磨，甚至曾在陰道部位生蛇。她直言：「生蛇比生仔更痛。」更不幸的是，3年前她被診斷患上早期卵巢病變。 手術治療後，曾在生蛇復發跡象。Truda現已接種蛇針，並且深刻體會到疫苗在預防生蛇方面的成效。她分享道：「作為癌症患者，生蛇的風險顯然比一般人高得多，所以我們不應只專注於抗癌，預防生蛇和其他疾病同樣重要，應及早做好預防。」Truda的經歷切實反映了癌症患者面對生蛇的真實挑戰，也突顯了疫苗接種在減低風險、改善生活質素方面的重要性。

癌症患者Truda 現場分享經歷

關於癌症資訊網慈善基金