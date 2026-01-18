近期熱話煎肉餅合集 大圍生煎肉餅+特製豉油汁/原隻虎蝦蝦米肉餅

最近唔知點解喺threads興起一陣煎肉餅飯熱潮～由茶餐廳到街坊小店，各有自己嘅煎肉餅秘方，有啲主打手剁口感，有啲講究火候同鑊氣。今次就幫大家一次過搵晒城中必食煎肉餅飯！

肉餅飯專門店 炊澗小館

圖：winnielee0719、ngc21

呢間喺太古主打煎肉餅嘅小店近排真係幾多人講，無論晏晝定夜晚都成日見到排隊。餐廳主力做肉餅飯，口味由傳統到新派都有，每份肉餅飯都會跟一碗中湯同白飯，白飯可以揀十六穀米或者日本白米，簡單但夠貼心。燒原隻虎蝦球蝦米肉餅，煎到外層香口，入面依然好多汁又有虎蝦口感。如果想食返經典款，煎手工肉餅都幾穩陣，醬油香味啱啱好，唔會過鹹，送飯一流呀！

平民肉餅小店 肥佬生煎肉餅專門店

圖：叮噹食神

主打即叫即煎嘅生煎肉餅，款式有成幾十款！舖頭唔算大，大概十零個位。但勝在透明度高，可以清楚見到肉餅由生煎到上碟，食得幾安心。肉餅外層煎到香口，入面仲幾juicy唔會乾柴，下面鋪咗生菜吸油唔會太膩。辣馬拉吊片生煎肉餅就微辣又夠惹味，肉味濃之餘吊片增加咗口感。而芝士菠菜生煎肉餅令人驚喜，芝士多到會拉絲呀！

香煎脆邊蛋肉餅飯 兩草

圖：clhfoodie

以一碟簡簡單單嘅香煎脆邊蛋肉餅飯吸引唔少街坊同老饕，價錢親民但水準唔馬虎。煎蛋做到名副其實嘅「脆邊」，邊位煎得香脆，中間蛋黃保持半熟流心狀態，撈飯食好滿足。而且肉餅厚實結實，肥瘦比例拿捏得好，食落有肉味又唔會乾柴。加上舖頭自家調嘅豉油，鹹香之中帶少少甜味，簡單又好食～

大圍人氣店生煎肉餅飯 金城茶餐廳

圖：山區麵包王

一直都係大圍街坊心目中嘅實力派，唔少人專程嚟食佢哋嘅招牌煎肉餅飯。肉餅煎得恰到好處，外層帶微微焦香，但入面依然保持嫩滑多汁，咬落去肉香好實在。生煎做法令肉餅兩面都有鑊氣，同時鎖住肉汁，食落特別有層次感。配返白飯再淋上特製豉油汁，鹹中帶少少甜。份量方面亦相當實在，價錢親民，難怪咁受歡迎！

黑松露墨魚肉餅飯 金飯館貳·零 肉餅·焗飯專門店

圖：Thingirlseatallday

雖然位置比較偏，遠離旺角最熱鬧嗰一帶，但人氣一啲都唔輸蝕！主打多款創新肉餅配搭，其中黑松露墨魚肉餅飯最受注目，厚身嘅豬肉餅入面加咗大量墨魚粒，所以口感好爽彈，而且黑松露醬唔算搶戲，反而襯托到肉餅本身嘅鮮味。另一款蝦頭油肉餅飯同樣有驚喜，蝦油幾香。呢度嘅肉餅飯都會配流心蘭王蛋，加埋枱上嘅秘製醬油同豬油真係好吸引。值得一提係佢哋肉餅飯用嘅係珍珠米，食落有口感～

文：Yanica

編：Kate