近期約30日議員訪問 台灣強調兩地關係日益密切

【on.cc東網專訊】台灣外事部門周二（16日）表示，近期約30名日本議員將分別訪台，包含眾議員萩生田光一、鈴木馨祐及參議員瀧波宏文等。台灣外事部門強調，這象徵台日關係日益密切友好。

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧指出，下周日（21日）起陸續有重要日本議員團訪台，包括日本自民黨幹事長代行、現任日華議員懇談會幹事長萩生田光一。他將率領東京都八王子市友台市議員訪台三日。隨後，日本前法務大臣鈴木馨祐，以及眾議員、前首相輔佐官長島昭久將在下周一至下周三（22至24日）訪台。此外，前農林水產副大臣瀧波宏文將率團訪台，他是推動台灣戶籍正名化的重要友台參議員。

廣告 廣告

林郁慧指出，日本非常重視立法機關交流，願意在民主價值同盟的基礎上，繼續強化跟台灣的連結。此外，台外事部門從2010年陸續邀請包括日本國會議員助理、政黨職員以及地方議員訪團來台，至於已舉辦20次研習活動。今年政界青年研習營將在下周一至下周五（26日）舉辦，約20人獲邀參加。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】