近板橋最大都更案 這商圈公寓有望千萬成交
[NOWnews今日新聞] 位於新北市板橋區民權段436號都更案將於年底開案，基地面積超過兩千坪，是板橋目前最大的都更案，預計將規劃約500戶純住宅產品。在地房市專家說明，該基地位於漢生西路、國光路口，位處板橋站與新埔站中間，周邊有多個機能成熟的優質生活圈，綜觀當地房市近況，預估開案單價落在100-120萬之間。
信義房屋板橋新海店專案經理陳映含表示，民權段都更案周邊生活機能完整，鄰近的新海商圈為板橋早期開發區之一，因各項機能良好又被稱為「幸福商圈」，該區房價也相對親民，中古公寓總價有望在1,000萬元左右成交，吸引剛性自住族群關注。
陳映含說明，新海商圈是板橋早期開發的生活圈之一，以新海路、四維路為主軸，街區方正、商家密集，居住氛圍濃厚，商機能包含裕民夜市與四維市場，及全聯、星巴克、麥當勞等大型餐飲品牌，學區包含新埔國小與四維國小，致理科技大學等等，涵蓋完整，且有兩個大型公園，生活便利性相當高。陳映含表示，幸福商圈雖非在捷運第一線，但大概步行十五分鐘可達最近的捷運新埔站，完善機能使這裡形成穩定的生活圈，在地人認同度高，也是板橋區自住需求最厚實的區段之一。
她進一步指出，新海商圈開發歷史悠久，市場以中古屋交易為主，新成屋與預售案不多，單價約每坪95至120萬元，與中古屋價差明顯。其中公寓屋齡偏高，約在45年以上，總價區間約在1000-1100萬之間，因釋出稀少、總價不高，去化速度相當快；而主流產品則是屋齡在20至25年的電梯華廈，2房產品總價區間約在1500萬至2000萬元，3房產品約2800萬元上下，購屋族群多為有預算考量的年輕首購族與小屋換大屋的自住族群。
陳映含也提到，除了民權段都更案，基地對面的原漢生郵局地段，及周邊多處亦有改建規劃，且區域內還有板橋聯合醫院BOT案，規劃打造大型醫療園區，結合早療與親子服務，帶來更完善的醫療機能，可望進一步推升區域發展。她認為，隨著房市回歸剛需市場，市場氛圍轉趨穩定，屋主的心態也逐漸被修正，產生議價空間，建議買方若有屬意的物件，可勇敢出價。
