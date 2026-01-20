近畿日本旅遊主辦「第1屆 全國電技國中生錦標賽 Pokémon UNITE Pokémon UNITE」正式決定舉辦！

近畿日本旅遊株式會社宣布，將舉辦以全國國中生為對象的電競賽事「第1屆 全國電技國中生錦標賽 Pokémon UNITE」。

本次大賽將於2026年3月15日(日) 舉行。

全國中學生電競大賽即將舉辦！

廣告 廣告

「第1屆 全國電技國中生錦標賽 Pokémon UNITE」是針對全國國中生舉辦的線上形式電子競技賽事。

本大會作為KNT-CT控股株式會社創立70週年紀念專案的一環而實施。

近年來，電競不僅在競技發展方面受到關注，其作為學習場域的面向也日益受到重視。

然而，國中生可以參加的官方全國性比賽並不多，因此接受挑戰的機會有限。

本大會將基於上述現狀予以實施。

大會形式採線上舉辦，參與對象為全國國中學生。

團隊成員只要是國中生，即使不是同所國中也能參加。

參加費用免費，報名名額 限額32隊(每隊5人) ，欲參加者請儘早報名吧！

報名方式

報名方式如下。

關於觀看比賽

大會當日，學校相關人員及家長等可透過NTTe-Sports高等學院的大型螢幕觀賞賽事實況。

實況・解說將由實力派知名實況主親臨現場。

觀賽會場: NTTe-Sports高等學院

實施時間: 2026年3月15日(日) 10:00～16:00(預計)

座位數: 限額40席

對象：學校相關人員、家長、國中生

詳細資訊可上「近畿日本旅遊」官方網站確認。

大會概要 第1屆全國電競國中生錦標賽 Pokémon UNITE Pokémon UNITE 線上大賽 2026年3月15日(日) 近畿日本旅遊株式會社 株式會社JCG、株式會社NTTe-Sports 公益財團法人 全國修學旅行研究協會